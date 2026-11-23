El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, tras entregarle la Medalla Nacional de Ciencia durante la cumbre "Una Nueva Edad de Oro" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado como Instituto de la Paz Donald J. Trump por el Gobierno de Trump, en Washington, DC, Estados Unidos. 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

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Trump respaldó el regreso de Jensen Huang a Nvidia y descartó que la reincorporación del cofundador de la compañía represente un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, en un mensaje publicado este lunes en su red social Truth Social. La decisión del directorio de Nvidia de reinstalar a Huang en el cargo —con voto unánime y efecto inmediato— llegó horas después de que el presidente insistiera públicamente en su vuelta.

“La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo”, escribió Donald Trump. El mandatario fue más allá de la valoración empresarial: “El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia”, afirmó, al tiempo que lo definió como “un gran patriota y un tesoro nacional” y atribuyó a su relación personal con el ejecutivo esa caracterización.

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El mensaje de Trump en Truth Social: "La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo. El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA suponga algún riesgo para la seguridad nacional. El fiscal general de Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna. En lo personal, he llegado a conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional. Por separado, NVIDIA debe continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento por parte de la empresa de los controles de exportación de Estados Unidos, a fin de garantizar que está cumpliendo sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense. ¡Felicitaciones a Jensen, a la Junta Directiva de NVIDIA, al pueblo de Estados Unidos y, de hecho, al mundo! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP"

El gobierno de EE.UU. no ve riesgos de seguridad en el regreso

Junto con el respaldo político, Trump transmitió una señal concreta del Poder Ejecutivo: el Departamento de Justicia no encontró bases para cuestionar el retorno de Huang. “El fiscal general ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilegal alguna”, indicó en la misma publicación. La afirmación apunta a disipar las dudas que rodearon la salida del ejecutivo el pasado 12 de noviembre.

Huang había renunciado luego de que el directorio tomara conocimiento de conducta personal que, según la empresa, no se ajustaba a su código de ética. Las informaciones posteriores lo vincularon a dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria de Singapur —Alice Huang— que habría mantenido contacto con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026, de acuerdo con un informe del New York Times. Pekín rechazó las acusaciones de espionaje y las autoridades estadounidenses no llegaron a una conclusión formal sobre el caso.

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Jensen Huang. otra vez CEO de Nvidia tras el interinato de Colette Kress (Composición Infobae: Nvidia/Handout vía REUTERS/Edgar Su)

La junta que primero rechazó su retorno terminó reincorporándolo

El giro fue notorio. Apenas una semana antes de que Trump publicara su mensaje, el presidente del directorio, Harvey Jones, había declarado durante la conferencia de resultados del 17 de noviembre que el consejo había “aceptado unánimemente su renuncia y no tiene intención de reinstalar a Jensen como director ejecutivo”. La directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina mientras la empresa avanzaba en la búsqueda de un sucesor permanente a través de una firma especializada en ejecutivos.

La presión pública fue escalando con rapidez. Trump había pedido por primera vez la reincorporación de Huang el lunes 17 de noviembre, señalando que “no le molestaría” verlo de regreso. El viernes 21, ante periodistas en la Casa Blanca, fue más explícito: “Me encantaría que a Jensen le dieran una segunda oportunidad”. Paralelamente, una petición pública bajo el lema “Stand with Jensen” (De pie por Jensen) superó las 206.000 firmas, entre las que figura la de Elon Musk. Dos firmas de inversión —Altimeter Capital y Atreides Management— también presionaron al directorio para que no cerrara la puerta a su retorno antes de conocer todos los hechos.

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El mensaje previo de Donald Trump en Truth Social sobre Jensen Huang y Nvidia: "Espero que el directorio lo recontrate. Sería lo mejor para Nvidia y para EEUU"

Trump exigió que la investigación interna sobre exportaciones continúe

Pese al tono celebratorio, el presidente incluyó en su publicación una exigencia explícita hacia la compañía. “Nvidia debe continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos, a fin de garantizar que está cumpliendo sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense”, escribió Trump.

La referencia apunta a un flanco sensible: informaciones previas indicaban que Alice Huang habría estado vinculada a una investigación sobre la posible transferencia de chips de Nvidia a China mediante canales no autorizados. Huang acordó comparecer el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes —Asuntos Exteriores, Inteligencia y el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino— en una sesión a puertas cerradas. El abogado general de Nvidia, Tim Teter, está previsto que lo haga al día siguiente.

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Alice Huang, la amante china de Jensen Huang que desató la crisis en Nvidia

En su declaración tras conocerse la decisión del directorio, Huang dijo que se sentía “honrado de regresar a Nvidia y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”.