Jensen Huang, fundador de Nvidia, aparece en una pantalla en el Nasdaq MarketSite, en Nueva York, tras su reincorporación como director ejecutivo, el 23 de noviembre de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

Guardar

Wall Street abrió este lunes con fuertes subas, impulsada por la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, once días después de su renuncia. El Nasdaq avanzaba un 6,75% y el S&P 500, un 4,77% al inicio de la sesión, tras la peor semana del Nasdaq desde marzo de 2020. Las acciones de la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial (IA) llegaron a subir más de un 30% y rondaban el 27% poco después de la apertura.

El efecto Huang

El anuncio llegó a las 8:55 en Nueva York (10:55 en Argentina), justo antes de la apertura de los mercados y horas después de que el presidente Donald Trump pidiera en su red Truth Social que la junta lo volviera a contratar. El directorio votó por unanimidad tras reunirse con Huang y dijo que, “tras recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de EEUU”, concluyó que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional. Huang había renunciado el 12 de noviembre, sin que la empresa explicara el motivo, tras informaciones de prensa sobre un vínculo personal con Alice Huang, una mujer que habría mantenido contactos con un oficial de inteligencia chino. Funcionarios de EEUU dicen que no han concluido que ella espiara, y Beijing rechaza las acusaciones. Nvidia mantiene una investigación independiente sobre el caso. Trump celebró la decisión después del anuncio.

PUBLICIDAD

El rebote se extendió al resto del sector. Antes de la apertura, los fabricantes de chips AMD, Broadcom y Micron subían entre un 4% y un 5%, y las firmas de infraestructura de IA CoreWeave y Nebius, más de un 6%.

Las acciones de Anthropic, otra de las grandes compañías de IA, que debutó en el Nasdaq el jueves, subían tras revertir pérdidas previas a la apertura.

Una semana de desplome

Personas caminan frente al Nasdaq, en Nueva York, el 5 de agosto de 2024 (EFE/EPA/John Taggart)

La suba llega después de que el Nasdaq perdiera cerca de un 10% la semana pasada y de que el S&P 500 cayera un 8,6%, hasta los 6.910 puntos.

PUBLICIDAD

El viernes, el Nasdaq se hundió un 5,3% y el S&P 500, un 3,7%, el séptimo día consecutivo de bajas, la peor racha desde la pandemia. El S&P 500 y el Dow Jones entraron en “corrección”, una baja de más del 10% desde su máximo, que en el S&P 500 es del 6 de octubre. Nvidia había perdido unos 1,04 billones de dólares de valor entre el 11 y el 20 de noviembre y cayó un 14% el viernes tras una información de Reuters sobre que la Comisión de Bolsa de EEUU analiza posibles problemas contables en la empresa.

Detrás hay dudas sobre si la inversión récord en IA, financiada en parte con deuda, generará ingresos suficientes. El índice VIX, que mide el miedo de los inversores, bajó cerca de un 25% pero seguía en torno a 27 puntos, un nivel alto. Un analista de Deutsche Bank dijo que “mucha mala noticia ya está descontada”, y otra analista, de Capital.com, advirtió de que es pronto para saber si la recuperación es sostenible.

PUBLICIDAD

Asia y la Fed

Las bolsas asiáticas habían cerrado con pérdidas. El Kospi surcoreano cayó un 5,8% y las autoridades de Corea del Sur, Taiwán y China anunciaron medidas para contener las pérdidas.

Los inversores tampoco esperan alivio de la Reserva Federal: los mercados de apuestas y de bonos asignan cerca de un 91% de probabilidad a una suba de tasas en la reunión del 9 de diciembre. Esta semana, acortada por el feriado de Acción de Gracias, se conocen hoy los precios mayoristas, el martes reporta Dell y el miércoles sale el índice PCE de octubre, la inflación que sigue la Fed. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años subía a 4,97%, y el petróleo cotizaba en torno a 82 dólares el barril de referencia estadounidense.

PUBLICIDAD