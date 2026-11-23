El presidente de Israel, Isaac Herzog, con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de Bolivia, en una visita protocolar que tuvo lugar en Jerusalén, el domingo 22 de noviembre de 2026.

Guardar

Una comisión parlamentaria de Bolivia, encabezada por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, realizó este domingo una visita protocolar al presidente de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén.

En una publicación en redes sociales, Herzog destacó que se trata de la primera visita en más de dos décadas de una delegación de legisladores bolivianos. Según la publicación, el encuentro estuvo coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

PUBLICIDAD

“Bolivia tiene un lugar especial en la historia del pueblo judío. Durante generaciones, muchos judíos han encontrado su camino hasta ustedes. Hoy hay allí una pequeña comunidad, y desde aquí quiero decir a la comunidad judía de Bolivia lo mucho que los queremos”, señaló el presidente israelí en su publicación.

En Bolivia, hasta la publicación de esta nota, no se difundió información oficial sobre el motivo ni las características del encuentro. No hay informes de ninguna de las cámaras parlamentarias ni de la Cancillería.

Según se observa en fotografías difundidas por instancias israelíes, la comitiva estuvo integrada por al menos diez legisladores del oficialismo y la oposición, entre ellos el presidente del Senado, Diego Ávila Navajas; y por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; además de los senadores Tomasa Yarhui, Leonardo Roca y José Manuel Ormachea; y el diputado Carlos Alarcón.

PUBLICIDAD

El presidente de Israel, Isaac Herzog, con la delegación parlamentaria de Bolivia

En una nota de prensa difundida por la embajada de Israel en Estados Unidos, Herzog expresó su voluntad de cooperar en los ámbitos de clima, seguridad, salud, ciencia, espacio y agricultura y calificó a Bolivia como “un verdadero socio”.

En tanto, el presidente del Senado boliviano destacó el restablecimiento de relaciones entre ambas naciones y manifestó que su país está “abierto para todos”.

La reanudación de vínculos diplomáticos entre Bolivia e Israel fue una de las primeras acciones del Gobierno de Rodrigo Paz en materia de política exterior. El restablecimiento se concretó el 9 de diciembre de 2025, apenas un mes después de haber tomado posesión, con la firma de un acuerdo en Washington, por los cancilleres Fernando Aramayo y Gideo Sa’ar.

PUBLICIDAD

Las relaciones habían sido interrumpidas en octubre de 2023 por el gobierno de Luis Arce (2020-2025) que calificó como “agresiva y desproporcionada” la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan tras firmar el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas, en la residencia del embajador israelí en Washington. EFE/ Octavio Guzmán

En esa gestión, el Estado boliviano respaldó la demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por su ofensiva militar en Gaza.

La decisión de restablecer los vínculos supone un cambio de posición respecto de la política exterior del anterior Gobierno y se inscribe en el giro diplomático impulsado por la administración de Paz, que recompuso las relaciones con Estados Unidos y otros países con el objetivo de atraer inversiones y diversificar sus alianzas internacionales, después de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), caracterizadas por una política exterior de mayor cercanía con Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el gobierno de Paz presenta la nueva orientación diplomática como una oportunidad para reinsertar a Bolivia en el escenario internacional y ampliar sus posibilidades de cooperación. Sin embargo, la decisión también supone un distanciamiento de la posición que el país había sostenido sobre Palestina en los últimos años, una decisión que ha despertado críticas de algunos sectores.