FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang gestures as U.S. President Donald Trump (not pictured) delivers remarks during the "Winning the AI Race" Summit in Washington D.C., U.S., July 23, 2025. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

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Jensen Huang volvió a la dirección de Nvidia como presidente y consejero delegado, después de que el consejo de administración de la compañía aprobara por unanimidad restituirlo con efecto inmediato. El retorno se produjo en medio de una campaña pública sin precedentes en Silicon Valley, donde empresarios, directivos de empresas rivales y figuras del sector tecnológico expresaron su apoyo a Huang mientras la junta evaluaba la situación.

Antes de confirmarse la restitución, voces como las de Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman, Lisa Su y Travis Kalanick se pronunciaron sobre el caso desde distintas posiciones.

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El respaldo de Elon Musk al regreso de Jensen Huang a Nvidia

Elon Musk fue una de las figuras que con mayor insistencia defendiendo la continuidad de Huang al frente de Nvidia. Durante la cumbre DealBook, en conversación con el periodista Andrew Ross Sorkin, comparó la salida del ejecutivo con apartar a una figura decisiva de un equipo deportivo en pleno éxito: “Tienes una racha ganadora y de repente echas a Michael Jordan de tu equipo”.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, asiste a la cumbre "Una Nueva Edad de Oro" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado como Instituto de la Paz Donald J. Trump por la administración Trump, en Washington, DC, EEUU, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

“No me parece una decisión inteligente”, agregó Musk, quien remarcó que la experiencia técnica de Huang, sus vínculos con proveedores y clientes, y la relación construida con los empleados de Nvidia durante más de tres décadas lo convertían en una figura difícil de reemplazar.

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El dueño de Tesla y SpaceX también afirmó haber escuchado posiciones similares de otras figuras del sector y del propio presidente Donald Trump. “Creo que el presidente ha expresado públicamente que piensa que Jensen debería haberse quedado como director ejecutivo, y todos los que conozco piensan lo mismo”, declaró.

Musk firmó además una carta abierta junto con Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, para pedir la restitución de Huang en el cargo. La petición superó las 165.000 firmas, entre ellas más de 7.500 de empleados de Nvidia, una cifra equivalente a más del 15% de la plantilla, según la información difundida por los impulsores de la iniciativa.

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Una vez confirmado el regreso de Huang, Musk escribió en X que “el error ha sido corregido”, en línea con las expresiones de respaldo que había manifestado durante el período de incertidumbre sobre el liderazgo de la compañía.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, señaló que el próximo CEO de Nvidia debe de ser un trabajor interno de la empresa.

Jeff Bezos y su consejo a la junta de Nvidia sobre la sucesión

Jeff Bezos, fundador de Amazon, también opinó sobre el proceso de sucesión mientras aún no se definía el regreso de Huang. En una entrevista con la periodista Liz Hoffman, de Semafor, durante la conferencia Silicon Valley & The World, recomendó a la junta directiva de Nvidia priorizar a candidatos internos si finalmente no lograba reincorporar al cofundador.

“Si no traen de vuelta a Jensen, no contrataría a nadie de fuera”, afirmó Bezos, quien describió a Nvidia como una empresa “demasiado complicada” para quedar en manos de alguien ajeno a su funcionamiento interno.

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El empresario explicó que los ejecutivos que llegan desde otras compañías suelen enfrentar dificultades para dirigir organizaciones con estructuras complejas. “Creo que los directores ejecutivos externos en empresas complejas tienen una probabilidad ínfima de éxito”, señaló, y añadió: “Por lo tanto, siempre lo consideraría un último recurso”.

Bezos evitó pronunciarse directamente sobre si Huang debía regresar, al explicar que no conocía las conversaciones internas que llevaron a su salida. Sin embargo, reconoció el peso del cofundador en el crecimiento de la compañía y comparó el caso con su propia salida de Amazon en 2021, que calificó como “la transición más planificada”, a diferencia del proceso repentino que enfrentó Nvidia.

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Sam Altman gesticula durante una conferencia y Jensen Huang interviene en una presentación sobre fondo oscuro. (Fotocomposición Infobae)

Sam Altman y Lisa Su: las posiciones previas al regreso de Huang

Antes de que se confirmara la restitución, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expresó su solidaridad con Huang y lo calificó como uno de sus héroes personales. “Jensen siempre ha sido uno de mis héroes. Los héroes tienen defectos. Le agradezco la empresa que ha creado”, dijo en un video de Reuters publicado en X.

Altman reconoció sentir “una profunda empatía personal por una situación como esta” y sostuvo que “es difícil imaginar la revolución de la IA sin Jensen”. Al ser consultado sobre si debía volver como director ejecutivo de Nvidia, respondió: “No creo tener la información suficiente para responder a esa pregunta”.

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El director de OpenAI recordó también su propia destitución temporal al frente de esa compañía en 2023, una experiencia que, según explicó, le permitió comprender parte de lo que atravesaba Huang.

Pese a ese respaldo personal, Altman remarcó que el avance de la inteligencia artificial no dependía de una sola persona: “Hay tanta demanda, y está tan claro que la IA es real y que la gente quiere usarla y que los ingresos y la demanda están creciendo con tanta fuerza, que creo que la industria estará bien”.

Desde una posición distinta, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, evitó profundizar en la crisis interna de su principal competidora durante el evento TomorrowX Summit. “Nvidia es una compañía fenomenal. Jensen ha sido un líder tremendo para la industria”, afirmó, aunque pidió tomar distancia de la coyuntura: “Están pasando muchas cosas. Tenemos que separarnos un poco del ruido”.

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Su sostuvo que “el ruido se resolverá solo con el tiempo” y valoró la conducción interina de Colette Kress, quien había asumido el liderazgo de Nvidia durante la ausencia de Huang.

La directiva de AMD aprovechó además para señalar que su compañía atraviesa una etapa de expansión vinculada a la construcción de centros de datos para inteligencia artificial, una “oportunidad tremenda” que buscaba capitalizar junto con sus socios comerciales, sin formular previsiones sobre un posible traslado de clientes desde Nvidia.

Travis Kalanick y la presión pública por la reincorporación de Jensen Huang

Travis Kalanick, cofundador de Uber, fue otra de las voces que impulsó públicamente el regreso de Huang. Durante la cumbre TomorrowX celebrada en Austin, afirmó que se presentaría en la sede de Nvidia “con un megáfono recubierto de obleas, con montones de empleados de Nvidia que quieren irse, montones de directores ejecutivos y fundadores”.

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Kalanick contó que había enviado a Huang capturas de pantalla de artículos de 2017 sobre una petición para que él mismo fuera readmitido en Uber tras su salida de esa empresa, aunque aseguró que Huang no respondió a su mensaje. “Pienso: ‘Una petición está bien, pero una huelga es mejor’”, señaló en el escenario, donde además imitó el estilo característico de Huang con una chaqueta de cuero negra.

“Huang erró, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que hizo alcance el umbral para separarlo de su compañía”, declaró Kalanick. También sostuvo que la inteligencia artificial debía existir en los términos de la humanidad y no como un “señor supremo de la IA”, y definió a Huang como “la persona clave que nos va a dar esa libertad”.

“Por eso todos aquí deberían apoyarlo en su regreso, porque si solo nos importa eso, es suficiente”, agregó Kalanick, quien remarcó la necesidad de atender también principios de “justicia y debido proceso” en el caso.