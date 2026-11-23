Las instituciones educativas y los clubes deportivos deben asumir un compromiso activo en la prevención de conductas de riesgo en los jóvenes

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El Senado enfrenta esta semana una definición sobre el proyecto de prevención de la ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría perder estado parlamentario el viernes 27 de noviembre si no obtiene aprobación o si el Poder Ejecutivo no lo incorpora al temario de sesiones extraordinarias. En ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó que los senadores avancen con la iniciativa y asuman su responsabilidad frente a la expansión de las apuestas online, especialmente entre los jóvenes.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el psicólogo Matías Dalla Fontana respaldó el texto en discusión y advirtió sobre las consecuencias sanitarias y sociales del crecimiento del juego digital. “Esto es un problema de salud pública y tiene un nivel epidemiológico que a nivel mundial se viene registrando”, sostuvo. Además, pidió evitar la naturalización de las apuestas y planteó la necesidad de “impedir una cultura de la timba”.

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La iniciativa propone establecer restricciones a la publicidad de las plataformas de juego online, limitar los bonos de bienvenida, incorporar controles biométricos para impedir el acceso de menores de edad y fijar sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones de protección.

Ludopatía: qué medidas contempla el proyecto que debe tratar el Senado

Dalla Fontana, egresado de la Universidad Católica Argentina, fundador de Deporte Solidario y exintegrante de Los Pumas, consideró que la propuesta reúne herramientas suficientes para responder a la dimensión del problema.

El Senado debate el proyecto de ley contra la ludopatía que corre riesgo de perder estado parlamentario (Luciano Ingaramo / Comunicación Senado)

“El proyecto que llega es un proyecto completo, suficiente”, afirmó. Según explicó, el texto recoge experiencias internacionales y contempla reclamos de especialistas, organizaciones y familias que atraviesan las consecuencias de la dependencia al juego.

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El psicólogo también señaló que distintos países avanzaron con restricciones a la promoción de apuestas por parte de influencers y figuras deportivas. En ese sentido, cuestionó la exposición permanente de los jóvenes a mensajes que presentan el juego como una actividad cotidiana y una oportunidad de obtener dinero.

“La proliferación de una cultura de la apuesta aumenta exacerbadamente las ludopatías”, sostuvo.

Consultado sobre las demoras en el tratamiento legislativo, Dalla Fontana evitó responsabilizar directamente a un sector político, aunque reconoció que existen intereses económicos alrededor de la actividad. “Objetivamente, están expuestos sobre la mesa intereses objetivos, intereses concretos, muy importantes”, señaló.

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También destacó que durante el último año hubo avances en el diálogo con representantes parlamentarios y atribuyó esa evolución a una mayor difusión de información sobre las consecuencias del juego compulsivo.

“A medida que los legisladores se fueron informando y logramos llegar a ellos aportándoles la información correcta, epidemiológica, clínica, científica, los signos son positivos en cómo lo han recibido”, afirmó.

La regulación de las apuestas enfrenta intereses económicos y tensiones por las facultades que poseen las loterías provinciales

El debate, agregó, también involucra a las provincias, que tienen competencias sobre las loterías y otros aspectos de la regulación del juego. Esa distribución de responsabilidades configura un escenario en el que intervienen gobiernos de distintos signos políticos. “Es un campo de tensiones y de fuerzas con distintos vectores de todos los colores”, describió.

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El impacto de las apuestas online en niños y adolescentes

Uno de los principales puntos de preocupación de Dalla Fontana es la exposición temprana de niños y adolescentes a las plataformas digitales. Para el especialista, el fenómeno actual presenta características diferentes de las formas tradicionales de juego, tanto por su disponibilidad permanente como por los mecanismos que utilizan las aplicaciones para captar y retener usuarios.

En ese análisis, mencionó el papel de la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas en el diseño de experiencias cada vez más personalizadas, capaces de estimular la continuidad de las interacciones.

“No es nuestra abuelita que, entre trámite y trámite, jugaba una quiniela”, comparó. Y agregó que el escenario actual incorpora “un nuevo sujeto afectado”: los chicos y adolescentes, además de sus familias, que deben afrontar las consecuencias de la dependencia.

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Entre los problemas asociados a estas conductas, enumeró cuadros de depresión severa, trastornos de ansiedad y alteraciones del sueño. También manifestó preocupación por las consecuencias más graves que pueden atravesar los jóvenes afectados.

“Muchos de los desenlaces trágicos que vemos en suicidios infantiles, suicidios adolescentes, juveniles” están vinculados, según su análisis, con este escenario de deterioro de la salud mental.

El Senado debate el proyecto de ley contra la ludopatía que corre riesgo de perder estado parlamentario (Infobae en Vivo)

El psicólogo advirtió, además, sobre los efectos que la exposición al juego puede tener durante etapas fundamentales del desarrollo. “Es muy grave lo que produce en términos de deterioro de las capacidades para el desarrollo de un país afectar la cognición y la neurología de las nuevas generaciones”, expresó.

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Al referirse al pronunciamiento de la Iglesia y a la influencia del papa León XIV en la discusión, Dalla Fontana consideró que el pontífice contribuyó a instalar debates relacionados con el bien común, la solidaridad y la justicia social. En esa línea, insistió en que la prevención de la ludopatía requiere acuerdos que trasciendan las diferencias partidarias.

“Esto no se puede tomar con partidismos”, sostuvo.

La responsabilidad de los clubes y las escuelas frente a la violencia juvenil

Durante la entrevista también se abordó la violencia entre jóvenes y algunos episodios que involucraron a deportistas, a partir de una consulta sobre hechos vinculados con el rugby. Dalla Fontana planteó que el problema no debe circunscribirse a una disciplina, sino analizarse en relación con el contexto social y la formación de los adolescentes.

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“Todos hemos cometido errores de distintos tipos y el ascenso generalizado de la violencia en el cuerpo de la sociedad es notorio”, afirmó.

Los especialistas asocian la dependencia a los juegos de azar con cuadros de depresión y aumento de suicidios juveniles

El exjugador de Los Pumas consideró que las instituciones deportivas tienen un papel importante en la formación de sus integrantes y en la prevención de conductas violentas. También señaló un contraste entre la evolución de distintos indicadores: “Contrasta un cierto aparente decrecimiento de los homicidios, pero, por otro lado, esto se dispara en el aumento de los suicidios en jóvenes”.

Frente a los episodios de violencia, sostuvo que quienes cometan delitos deben afrontar los procesos judiciales correspondientes y recibir el acompañamiento necesario para evitar que esas conductas se repitan.

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“Debe ser procesado, hacerse cargo, tomar un correcto diagnóstico y avanzar en el trabajo para la prevención”, señaló.

Por último, convocó a las instituciones que participan de la formación cotidiana de niños y adolescentes a asumir un compromiso activo. “Los clubes lo tienen que hacer, las escuelas lo tienen que hacer. En todas las disciplinas”, concluyó.

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