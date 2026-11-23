A poco tiempo de desencadenarse la tensa situación legal con Mauro Icardi, Wanda Nara respondió cómo atraviesa su presente laboral y profesional (Infama - América)

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En medio de una etapa atravesada por nuevos proyectos y situaciones personales que todavía generan repercusión, Wanda Nara habló frente a las cámaras de Infama (América). La empresaria se refirió a su presente sentimental y a la manera en que transita la exposición pública. Con su habitual estilo directo, también dejó algunas definiciones sobre lo que viene.

“Muy tranquila, muy libre”, respondió Wanda cuando le preguntaron cómo se encuentra en pareja con Martín Migueles. “Cuando digo libre es que hago lo que quiero. Soy sagitariana y necesito todo el tiempo tener un poco de aire”, agregó. Durante la entrevista, el notero destacó que Migueles mantiene un perfil bajo y planteó que esa actitud podía transmitir seguridad. Wanda coincidió con esa mirada y contó: “Prefiero el perfil bajo. Tiene un Instagram más tranquilo, en el que no sube fotos. No me interesa ver el contenido de mi pareja en Instagram”, agregó.

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“Es muy sano, muy tranquilo. Se ocupa y me ayuda mucho con situaciones relacionadas con los adolescentes”, explicó. Consultada sobre si su pareja también la ayuda en sus actividades laborales, Wanda respondió: “Algunas cosas sí me ayuda”.

En medio del tenso panorama judicial, Wanda se refirió a su vínculo romántico con Martín Migueles (Instagram)

Luego, en cuanto al episodio de su hija mayor el pasado viernes 6 de noviembre, respondió cómo se encuentra la conductora. “Sí, muy tranquila”, respondió. Luego agregó: “Lo dejo todo en manos de la gente que se ocupa”. Ante el panorama que vive, la empresaria fue consultada si creía que iba a encontrar paz en su vida. “¡Ojalá que sí!. No sé, qué sé yo. Yo transito mi vida tranquila y esta continúa, a pesar de los satélites”.

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También le consultaron si se tomaría un café con Mauro Icardi para intentar solucionar los temas pendientes. “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”, afirmó. “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi (López), te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, explicó. “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, sostuvo. Luego completó su idea con una mirada hacia el futuro: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”.

Más adelante, en lo referido a la medida perimetral por parte de Mauro Icardi fue contundente. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, respondió, evitando ahondar en la situación que se originó ante la causa por presuntas lesiones a su hija mayor con el futbolista.

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Después, la entrevista giró hacia su relación con las redes sociales y las críticas que circulan sobre ella. “No, la verdad que leo porque tengo el teléfono en la mano. Es como una extensión de mi cuerpo”, afirmó. “Lo tomo según de quién viene, porque hay gente que no me conoce”, sostuvo.

Acto seguido, la conductora habló sobre la posibilidad de participar como jurado en el Bailando que se prepara con Santiago del Moro. “Yo ya estuve en el que gané en Roma y es muy sacrificado”, aseguró. “Seguramente, cuando termine MasterChef, me voy a tomar vacaciones”, contó.

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Wanda se refirió a la oportunidad de tomar nuevos proyectos y priorizó su descanso (Instagram)

También opinó sobre una posible conducción de los Premios Martín Fierro. “A mí me encanta sentarme a comer, criticar los looks y esas cosas”, dijo entre risas. “Y estar ahí parada...Yo decía: ‘Ay, Santi, qué bueno que puede estar ahí’, pero a mí me encanta ir de invitada. No sé”, expresó.

“Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, sostuvo la empresaria en medio del conflicto con Mauro Icardi (Instagram)

Finalmente, le preguntaron si su ex podía sumarse a lo que queda de MasterChef. Wanda hizo una pausa y reaccionó con una risa, evitando dar una respuesta concreta. La respuesta quedó abierta, sin una confirmación ni una negación, y cerró una entrevista en la que habló sobre su pareja, su trabajo, las redes sociales, la serie y los conflictos que todavía forman parte de su vida pública. “No odio a nadie”, dijo un poco antes, y lo aseguró para evitar dudas.

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Entre la tranquilidad que encontró en su relación con Migueles y los conflictos que todavía atraviesan su vida pública, Nara eligió mostrarse firme y sin apuro. Mientras continúa con sus proyectos laborales y espera el estreno de su serie, la empresaria confía en que el tiempo ayude a ordenar aquello que todavía permanece pendiente. Y de esa manera, dejó en claro que evita transitar este momento de su vida con dificultades.