La modelo y comunicadora Mía Donadio busca la corona internacional tras superar un revés en la edición previa y sobreponerse a recientes complicaciones de salud (Cortesía: Mía Dio).

Guardar

En el competitivo universo de los certámenes de belleza, las segundas oportunidades suelen estar reservadas únicamente para quienes logran convertir el tropiezo en combustible.

Ese es precisamente el caso de Mia Donadio, conocida en el mundo digital como Mía Dio, la actual Miss Universe Cuba 2026, quien se prepara para representar a la isla el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico tras protagonizar una de las historias de resiliencia más comentadas de la temporada.

PUBLICIDAD

Recientemente, en una íntima conversación en el pódcast Cara a cara con Rodner, conducido por el presentador venezolano Rodner Figueroa, la modelo, influencer y graduada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas abrió su corazón sobre el camino de aprendizaje, sanación personal y disciplina que la llevó de quedarse a un paso de la corona en 2025 a alzarse con el título nacional este año.

En 2025, Mia pisó por primera vez el escenario de Miss Universe Cuba con el respaldo de una comunidad digital que supera los seis millones de seguidores en TikTok e Instagram.

Sin embargo, aquella noche la corona terminó en manos de Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan. Lejos de guardar resentimiento o ver aquel resultado como un fracaso definitivo, Mía asegura que experimentó una profunda paz.

PUBLICIDAD

Con corona y banda oficial, la delegada cubana Mía Donadio exhibió el emblema de hermandad entre Cuba y la isla anfitriona antes de iniciar la concentración del certamen (Cortesía: Mía Dio).

Según confesó en la entrevista, durante su primer intento estuvo tan obsesionada con encajar en el molde tradicional de una reina de belleza que dejó de lado su autenticidad.

A esto se sumó la barrera del idioma: nacida en Miami, de padre argentino —el reconocido exproductor de Univisión, “Chacho” Donadio— y madre cubana, Mía reconoció que el año pasado le costó expresarse con total fluidez en español durante la ronda de preguntas.

Inspirada por la disciplina de la propia Lina, quien le aconsejó enfocarse al 100% en el idioma, Mía decidió regresar en 2026 con una estrategia radical: sumergirse por completo en la cultura hispana, consumir contenido exclusivamente en español y rodearse de un entorno que la obligara a pensar y comunicarse en la lengua de sus raíces.

PUBLICIDAD

El cambio fue tan notorio que incluso el director de la organización, Prince Julio César, le confesó tras su coronación que había visto a una mujer completamente transformada y sanada.

Una batalla silenciosa contra el SOP y la pérdida gestacional

Más allá del brillo de las pasarelas, la reina cubana reveló que padece Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), una condición hormonal que le ha provocado fluctuaciones drásticas de peso llegando a aumentar entre 15 y 50 libras en distintos episodios y que en 2023 derivó en una dolorosa pérdida gestacional a las nueve semanas de embarazo.

Aquel episodio no solo le dejó una herida emocional, sino también un trauma físico tras sufrir una infección severa que requirió una intervención médica de emergencia sin anestesia debido a su alergia a la anestesia general.

PUBLICIDAD

La recién coronada Miss Universe Cuba comparte un emotivo mensaje en conferencia de prensa, revelando su lucha personal tras una pérdida gestacional y su compromiso de ser una voz para quienes no la tienen.

Durante meses, Mia lidió con la inseguridad y el rechazo hacia su propio cuerpo, hasta que comprendió que su vulnerabilidad podía ser su mayor escudo. Hoy, desde su plataforma como Miss Cuba, utiliza su testimonio para visibilizar una condición que afecta a millones de mujeres en silencio, demostrando que la feminidad y la fortaleza no dependen de estándares irreales.

Orgullo de la diáspora y temple a prueba de contratiempos en Puerto Rico

En medio de la exigente agenda previa a la gala final, la cubana sufrió una fuerte intoxicación alimentaria que puso a prueba su resistencia física. Lejos de darse por vencida o bajar el ritmo, la representante cubana recibió atención médica, se recuperó y retomó de inmediato sus actividades oficiales con la sonrisa intacta, reafirmando por qué figura entre las grandes favoritas de los missólogos para entrar al cuadro de finalistas.

PUBLICIDAD

Con cerca de 20 maletas cargadas de ilusión, un traje típico diseñado a partir de su propia visión y el rosario que le regaló su abuela como amuleto inseparable, Mia Dio demuestra que, como ella misma afirma, a veces perdiendo también se gana. Su revancha ya está en marcha y el escenario de Puerto Rico será testigo de una mujer que decidió creer en sí misma cuando más difícil parecía el camino.