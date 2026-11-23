La barra Galoucura expresó su enojo después de la derrota ante Boca Juniors y advirtió que exigirá respuestas al plantel

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La barra del Atlético Mineiro amenazó al plantel después de la derrota por 2 a 0 ante Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla. Los integrantes de Galoucura, una de las principales facciones de la hinchada, difundieron un video en redes sociales en el que reclamaron explicaciones y advirtieron que buscarán a los futbolistas si no reciben respuestas.

Uno de los hinchas que participó del video ironizó sobre el rendimiento del equipo y cuestionó la organización del regreso del plantel. “Vinimos aquí a recibir al excelente equipo del Atlético Mineiro. Nos habían dicho que llegarían a las tres de la tarde, pero hay una valla, todo está tapado; parece que van a salir de allá a las tres. La información que nos llegó es incorrecta. Vinimos aquí, hermano, a recibir al excelente fútbol que tienen; puro jugador con garra... ¡hasta se desmayaron cinco o seis de puro cansancio, de tanto correr! Estos tipos incompetentes del Atlético Mineiro, jugadores sin compromiso... no van a tener paz. No vamos a aceptar este desastre”, explicó un integrante de la hinchada en el vídeo.

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“Y una parte de la hinchada —llevan cinco años con el equipo hecho una mierd*— no dice nada, no reclama. Pero aquí hay hinchas de verdad, la Galoucura de verdad. Y esa parte de la hinchada no va a tolerar este trato humillante. Así que el mensaje es este: la gente se está organizando para ir al centro de entrenamiento en cualquier momento. Nos vamos a organizar, porque todos aquí trabajamos; no tenemos tiempo para estar las 24 horas pendientes del Galo, perdiendo el tiempo sin hacer un carajo, como hacen esos jugadores”, apuntaron como una respuesta a lo que interpretaron como una falta de compromiso del plantel en el partido decisivo ante Boca.

Atlético Mineiro perdió 2-0 frente a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026 (REUTERS/Luisa Gonzalez)

“Pero nos vamos a organizar e iremos al centro de entrenamiento a aplaudirlos por su excelente fútbol. ¡No sirve de nada, vagos! ¿Quieren intentar escapar de la situación? Pues iremos hasta allá, ¿entendido? Iremos hasta allá, porque fueron al estadio y jugaron como Cenicientas; no representaron a la hinchada, ¿entienden? La cosa es así: vamos a irrumpir en ese maldito centro de entrenamiento, vamos a encararlos; tienen que hablar, tienen que darnos explicaciones”, advirtieron los integrantes de Galoucura.

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El cierre del video buscó delimitar el alcance de la advertencia. “Dentro de la legalidad. Lo haremos dentro de la legalidad. Las palabras aquí suenan mal, pero vamos a hacer todo esto dentro de la legalidad. Así es, gracias”, completaron.

La reacción ocurrió después de una secuencia de resultados con la que los hinchas no se sintieron identificados y que quedó vinculada al desempeño reciente del club en las copas internacionales. La caída ante Boca profundizó ese descontento y volvió a situar las finales perdidas en el centro de las críticas contra el equipo.

La hinchada del Atlético Mineiro apuntó contra el plantel luego de la quinta final sin obtener el título (MRV REUTERS/Tiago Trindade)

El Galo perdió la final de la Copa Sudamericana y acumuló su quinta definición consecutiva sin conquistar el título. En 2024, Atlético Mineiro cayó ante Flamengo en la final de la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la definición de la Copa Libertadores. Al año siguiente, perdió la Sudamericana ante Lanús por penales y también sufrió una derrota ante Cruzeiro por 1 a 0 en el Campeonato Mineiro de 2026.

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La seguidilla de frustraciones también fue objeto de un montaje realizado por torcedores de Cruzeiro. Al ritmo de la canción infantil Mariana conta, el video enumeró las cinco finales consecutivas que perdió el conjunto de Belo Horizonte entre noviembre de 2024 y la definición de 2026.

En simultáneo, el técnico Eduardo Domínguez hizo una autocrítica después del encuentro y reconoció la diferencia que observó entre ambos equipos. “La sensación desde afuera era que nuestro equipo salió tenso y nervioso, mientras que ellos jugaron con naturalidad”. El entrenador también detalló errores individuales: “Everson dejó escapar la pelota en una jugada sencilla. Natanael intentó dar un pase y terminó regalándosela a un delantero de Boca. Son pequeños errores que se acumulan”. “Enfrentamos a un rival muy fuerte, muy grande. Les pedimos disculpas a nuestros hinchas. Teníamos un objetivo que cumplir en este partido, después de que el club perdiera finales en los últimos tres años”, admitió el Barba.

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Eduardo Domínguez reconoció el nerviosismo de sus dirigidos en la definición (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La derrota tuvo una particularidad para el técnico: perdió las dos finales de Copa Sudamericana que disputó, ambas con definiciones en Colombia. En 2015, cuando dirigía a Huracán, cayó por penales ante Independiente Santa Fe en Bogotá. Once años después, volvió a quedar a las puertas del título, esta vez en Barranquilla.

Antes de la final, la barra de Atlético Mineiro ya había exigido una victoria ante Boca durante el embarque del plantel en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte. En esa ocasión, un representante de Galoucura se acercó a Everson, capitán y arquero del equipo, para recordarle el historial reciente en las definiciones. “El Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales a las que llegó y perdió. No podemos perder una quinta”, le dijo mientras el futbolista lo observaba y asentía.

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