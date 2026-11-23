Juan Martín, uno de los integrantes de la casa, intentó besar a una compañera del reality sin su consentimiento y fue fuertemente criticado en las redes sociales

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La actitud de Juan Martín “Juanma” con Tai durante una conversación nocturna en Gran Hermano Uruguay generó repudio entre los usuarios de las redes sociales a tal punto que el momento también se viralizó en la Argentina.

En un video que se vio al aire y fue compartido en distintas plataformas, la participante le expresó en varias oportunidades que no quería continuar hablando ni trasladarse a otro sector de la casa. Luego, le reprochó un intento de beso y afirmó que había actuado “en contra” de su ”voluntad”.

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La secuencia comenzó cuando Tai manifestó que los demás participantes estaban durmiendo y que ella también quería ir a descansar. Juanma le preguntó si lo que había existido entre ambos había sido real y le contó que la distancia entre ellos lo había afectado.

Ella le respondió que no quería retomar ese tema. “No quiero hablar de eso”, sostuvo, y agregó que prefería darlo por cerrado. También recordó que había intentado acercarse a él en distintas ocasiones y que se sintió rechazada.

Cuando Juanma le pidió que lo acompañara a la cocina porque quería decirle algo, Tai volvió a negarse. “No quiero, me voy a dormir”, respondió. Durante el intercambio, reiteró que no quería ir hacia ese lugar ni seguir con la charla.

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"Es algo que te quiero enseñar", le dice Juanma a Tai para intentar llevarla a un lugar a solas y besarla sin su consentimiento

En otro momento del video, Juanma le pidió un beso y un abrazo. Tai se apartó y cuestionó lo ocurrido. “Esto no se hace”, le dijo, mientras él insistía con el pedido de un abrazo.

La participante sostuvo que no podía confiar en él y le pidió que no le mintiera. “En contra de mi voluntad, que yo te dije que no”, expresó. Juanma pidió disculpas, aunque Tai volvió a marcar un límite: “Ya esto no se puede hacer más, Juanma”.

Tras ese cruce, Tai insistió en que no quería continuar la conversación y pidió irse a dormir. Antes de que ambos se retiraran, él le dijo que al día siguiente le prepararía un café.

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Tai no quiere acercarse a Juanma, pero él insiste en darle un abrazo. Todo quedó registrado por las cámaras de GH

La reacción de los usuarios ante la conducta de Juanma

Una cuenta de Gran Hermano Uruguay compartió el fragmento con el mensaje “¡Un acercamiento que no salió bien!” y explicó que Tai y Juanma habían puesto fin a su vínculo, aunque él intentó acercarse otra vez.

Entre las respuestas de usuarios que comentaron el video predominaron los cuestionamientos a la actitud del participante. “No es no”, escribieron varias personas. Otra usuaria señaló: “Para muchas mujeres esto nos despierta traumas. Ojalá los hombres aprendan de una vez lo que es un no”.