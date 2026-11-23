MinTIC abrió una investigación administrativa contra Starlink Colombia por no atenuar sus señales en las cárceles. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia por no atenuar las señales de telecomunicaciones en las cárceles.

Además, acusó a cuatro operadores móviles por la misma obligación en la cárcel de La Picota, en Bogotá.

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Según el MinTIC, se encontraron en esa cárcel seis antenas de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, 582 teléfonos celulares y 3.754 tarjetas SIM, además de 38 módems y otros aparatos electrónicos. El MinTIC calificó la cifra como muestra de la magnitud del problema que enfrenta el Estado para impedir las comunicaciones no autorizadas desde los penales.

Tras el operativo, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones del MinTIC revisó otros penales. Detectó conexiones a internet por redes WiFi de Starlink en cuatro cárceles: La Picota, Bellavista (en Bello, Antioquia), Acacías (Meta) y Las Heliconias (Florencia, Caquetá).

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Las inspecciones técnicas detectaron redes WiFi de Starlink en centros de reclusión de Bogotá, Antioquia, Meta y Caquetá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas de telecomunicaciones bajo investigación por tecnología en las cárceles

Además de Starlink, el Ministerio formuló cargos contra Partners Telecom Colombia (la marca WOM), Comunicación Celular conocida como Comcel (Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones, que opera la marca Tigo. En el caso de los operadores móviles, las actuaciones se limitan a La Picota en la capital de Colombia.

Así las cosas, se busca establecer si esas compañías adoptaron las medidas necesarias o no para eliminar o restringir las señales de transmisión y recepción de telefonía móvil dentro del establecimiento.

La obligación figura en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, que la Ley 1709 de 2014 agregó. Esa norma exige a los proveedores de redes y servicios atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

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En el caso de Starlink, el MinTIC indicó que el proceso debe determinar si la compañía adoptó las medidas exigibles para impedir que su servicio facilitara comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión.

Las inspecciones técnicas detectaron redes WiFi de Starlink en centros de reclusión de Bogotá, Antioquia, Meta y Caquetá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas de hasta 15.000 salarios mínimos por incumplir al Gobienro

Si se comprueban los incumplimientos, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la suspensión temporal de operaciones e incluso la cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda, precisó el comunicado.

El Gobierno aclaró que los cargos no equivalen a una sanción. Las investigaciones se adelantarán con garantía del debido proceso y del derecho de defensa de las compañías, según el texto oficial.

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Las empresas indagadas afrontan posibles multas de hasta 15.000 salarios mínimos y la suspensión de licencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó la medida y dio instrucciones de usar todas las herramientas legales y tecnológicas para impedir que los delincuentes sigan cometiendo delitos desde las cárceles, y que el Estado no puede permitir que exploten fallas de los operadores.

Su mensaje fue más lejos en el tono: “Se acabó el recreo”, afirmó. Según el mandatario, toda tarjeta SIM usada de forma ilegal desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada debe ser restringida.

El comunicado del MinTIC añadió que los penales no pueden seguir siendo centros de comunicación para coordinar actividades criminales y extorsiones, y que el Gobierno mantendrá una vigilancia estricta sobre los operadores.

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Las actuaciones administrativas acaban de abrirse. Hasta ahora, la Presidencia y el MinTIC no informaron plazos para una decisión ni sanciones concretas contra ninguna de las cinco empresas.