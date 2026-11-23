La plataforma política completó los requisitos legales con un registro de 41.774 afiliados en el territorio de Guatemala. (Partido político Raíces)

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El diputado Román Castellanos asumió la conducción del partido político Raíces, derivación del Movimiento Semilla, tras ser electo secretario general de la agrupación política durante su asamblea nacional celebrada en Guatemala.

Hasta esta designación, el parlamentario Samuel Pérez, quien ejerció como principal referente desde la fundación de la plataforma, encabezaba el proyecto que busca competir en las elecciones generales de 2027.

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Durante el encuentro celebrado en el Parque de la Industria, en la capital guatemalteca, los delegados ratificaron la planilla encabezada por Castellanos con 88 votos a favor, sin sufragios para la nómina opositora, un voto en blanco y una abstención.

La estructura directiva incorpora a Patricia Orantes Tomas como secretaria general adjunta primera, a Samuel Pérez en la segunda secretaría adjunta y a Andrea Villagrán en la tercera secretaría adjunta.

El órgano ejecutivo integró además a José Martínez Cabrera y Mercedes Marroquín, a la par de la Comisión Fiscal Financiera y el Tribunal de Honor y Disciplina, conformado por cinco titulares.

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Según los registros presentados por la directiva, Raíces cuenta con 41.774 adherentes distribuidos en el territorio guatemalteco, cifra con la que completó los requisitos legales exigidos para su organización interna.

Renuncias legislativas y proclamación del binomio en febrero

La renovación de autoridades ocurrió tras la salida de los diputados Luis Cáceres y David Illescas, una decisión que redujo a 12 los escaños del bloque parlamentario en el Congreso.

Román Castellanos asumió la secretaría general del partido Raíces tras obtener 88 votos a favor en la asamblea nacional. (Partido político Raíces)

Pérez afirmó que respeta la determinación de ambos parlamentarios de tomar otro camino debido a diferencias previas, y explicó que deja el liderazgo institucional para enfocar su labor en el trabajo territorial comunitario.

A estas renuncias se sumaron reclamos de militantes en filiales de Mixco, Quetzaltenango y San Miguel Petapa por desacuerdos vinculados con la democracia interna.

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La dirigencia anunció que en febrero formalizará la asamblea nacional de proclamación de su fórmula electoral para las presidenciales.

Respecto al futuro de la organización, Castellanos declaró que la agrupación cuenta con “todas las credenciales legales para lanzarse al ruedo de la historia” y disputar la contienda en las urnas.

El origen de la fuerza política tras la cancelación de Semilla

Raíces surgió como respuesta a la crisis institucional que afrontó el Movimiento Semilla, partido con el que el presidente Bernardo Arévalo ganó las elecciones en 2023.

La agrupación histórica enfrentó una serie de acciones promovidas por el Ministerio Público, las cuales derivaron en órdenes judiciales de suspensión dictadas por juzgados penales por presuntas irregularidades en la adhesión de afiliados.

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La dirigencia de Raíces programó para febrero la asamblea nacional de proclamación de su binomio presidencial para 2027. (Partido político Raíces)

Estas disposiciones inhabilitaron de facto a la bancada oficialista en el Congreso, cuyos integrantes pasaron a la condición de independientes.

Frente a la parálisis legal y luego de que las cortes rechazaran varios recursos de amparo para recuperar la personería jurídica, una facción de legisladores y cuadros fundadores promovió en mayo de 2025 un nuevo comité proformación.

La iniciativa generó diferencias con sectores afines a Arévalo que preferían agotar la vía judicial antes de fundar otra divisa. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral formalizó la inscripción definitiva de Raíces en septiembre de 2026, lo que consolidó a la organización como una nueva plataforma electoral.

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