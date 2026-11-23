FILE PHOTO: Nvidia’s CEO Jensen Huang attends a media roundtable meeting in Singapore December 6, 2023. REUTERS/Edgar Su/File Photo

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Si Jensen Huang tuviera veinte años hoy, no estudiaría programación ni inteligencia artificial de software. El director ejecutivo de Nvidia lo dijo hace un tiempo cuando un periodista le preguntó qué haría si fuera una versión suya de 20 años recién graduada.

Su respuesta fue directa: elegiría las ciencias físicas por encima de las ciencias del software. Huang recordó que él mismo se graduó dos años antes de lo habitual, a los 20 años, con un título en ingeniería eléctrica.

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Qué son las ciencias físicas y por qué Huang las elegiría

Las ciencias físicas comprenden el estudio de sistemas no vivos: física, química, astronomía y ciencias de la Tierra, a diferencia de las ciencias de la vida. Huang obtuvo su título en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón en 1984 y una maestría en la misma disciplina en Stanford en 1992.

Huang sostiene que la inteligencia artificial atraviesa fases sucesivas desde hace más de una década. La primera, la “IA de percepción”, nació hace entre 12 y 14 años con la aparición de AlexNet, un modelo que marcó el salto de la visión por computadora.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, presenta la GPU RTX Spark durante un discurso de apertura en el marco de la feria anual Computex en Taipéi, Taiwán. 1 de junio de 2026. REUTERS/Ann Wang

Luego llegó la “IA generativa”, capaz de traducir el significado de la información en lenguajes, imágenes y código. Hoy, según Huang, la tecnología transita la “IA de razonamiento”, que permite crear agentes digitales capaces de resolver problemas inéditos.

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La siguiente etapa será la “IA física” y exigirá comprender las leyes de la física, la fricción, la inercia y la causa y el efecto. La IA física es la próxima fase que anticipa Huang, en la que los sistemas deberán entender principios como la permanencia de los objetos, predecir trayectorias y calcular la fuerza necesaria para manipular algo sin romperlo.

“La próxima ola requiere que comprendamos cosas como las leyes de la física, la fricción, la inercia, la causa y el efecto”, había dicho Huang en abril de 2025, en el Hill & Valley Forum de Washington D. C. Cuando esa capacidad se incorpora a un objeto físico, explicó, surge la robótica.

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Para Huang, ese salto será central en los próximos diez años, porque Nvidia está construyendo plantas y fábricas en Estados Unidos que necesitarán una nueva generación de robots para enfrentar la escasez global de mano de obra.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una rueda de prensa improvisada tras asistir a la recepción del ecosistema de IA en Tokio (Japón), el 16 de julio de 2026. REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo

Una trayectoria marcada por Nvidia

Un año después de terminar su maestría, en abril de 1993, Huang cofundó Nvidia junto a los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, en un restaurante Denny’s de San José, California. Bajo su liderazgo, la compañía se convirtió en la empresa de semiconductores más valiosa del mundo y, meses atrás, había alcanzado una capitalización bursátil de 4 billones de dólares.

Esa trayectoria se vio interrumpida este mismo noviembre, cuando un artículo de The New York Times reveló que Huang mantenía una relación con Alice Huang, empresaria radicada en Singapur vinculada a una firma bajo investigación por presuntos envíos irregulares de chips a China.

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La crisis que lo sacó del cargo y su regreso

El 8 de noviembre, Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa. Días después, The New York Times reveló un segundo vínculo, con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de la compañía. El 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia con efecto inmediato.

Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió como CEO interina, mientras la acción llegó a cotizar en 125,53 dólares, un 35,5% por debajo de su máximo histórico. La empresa llegó a perder más de un billón de dólares en valor de mercado.

FOTO DE ARCHIVO: Jensen Huang, fundador y presidente ejecutivo de Nvidia, asiste a la Conferencia Global del Instituto Milken 2025 en Beverly Hills, California, Estados Unidos. 6 de mayo de 2025. REUTERS/Mike Blake/

El 17 de noviembre, Huang rompió el silencio en la red social X y expresó que sería un honor volver si el directorio lo consideraba conveniente. Más de 190.000 personas firmaron una petición por su restitución y el presidente Donald Trump respaldó públicamente su regreso.

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Pese a que el presidente del directorio, Harvey C. Jones, había descartado esa posibilidad, el 23 de noviembre el consejo votó por unanimidad la restitución de Huang como presidente ejecutivo. La compañía explicó que el regreso “no implica ningún riesgo para la seguridad nacional”.

La investigación independiente sobre el caso continúa abierta y Huang está citado a comparecer el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre los vínculos con China.