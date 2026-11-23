Un grupo de personas que cometieron faltas administrativas, como el no pago de pensión de alimentos o han caído en desacato, llegan a las instalaciones reconstruidas. (MinGob)

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En Panamá el Ministerio de Gobierno activó un espacio para separar a la población penitenciaria según el tipo de falta que cometió.

Se trata del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas, que ya recibió a sus primeros 100 privados de libertad.

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La instalación tiene capacidad para 500 personas y fue acondicionada en apenas ocho días, toda vez que allí funcionaba el Tutelar de Menores.

Allí no irán reclusos vinculados a delitos graves, sino personas sancionadas por incumplimiento de pensiones alimenticias y por decisiones de jueces comunitarios.

El nuevo espacio separa a quienes enfrentan sanciones administrativas, como deudas de pensión alimenticia o desacato, de la población con perfiles delictivos de mayor gravedad.

Las instalaciones de corta estancia no albergarán a reclusos vinculados a delitos graves, indicaron las autoridades. (MinGob)

La medida busca evitar que ambos grupos compartan instalaciones, algo que según el Ministerio de Gobierno nunca debió ocurrir.

La puesta en marcha del centro responde a una estrategia impulsada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien estableció un plazo de 90 días para estabilizar los aspectos básicos del sistema penitenciario.

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La prioridad, según la funcionaria, pasa por tres ejes, siendo ellos seguridad, salud y programas de resocialización.

“En este momento estamos haciendo los traslados de las personas que tienen faltas administrativas, como pensión de alimentos, personas que están por desacato que no deben ni debieron nunca estar mezcladas con otro tipo de perfil delincuencial”, explicó Montalvo.

La ministra detalló que las primeras 100 personas trasladadas ocupan apenas una fracción de la capacidad total del recinto.

Las primeras 100 personas trasladadas ocupan apenas una fracción de la capacidad total del recinto, señaló la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. (MinGob)

“Aquí van a estar las primeras 100 personas que están llegando, tiene capacidad para 500 personas”, agregó Montalvo, quien adelantó además la intención de centralizar a nivel nacional a quienes enfrentan causas por pensión alimenticia en este tipo de espacios.

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La rehabilitación de las instalaciones no implicó contratación externa. El cien por ciento de la mano de obra fue aportada por los propios privados de libertad, mientras que el financiamiento provino de fondos de autogestión del sistema penitenciario.

En los trabajos de acondicionamiento participaron más de 100 privados de libertad. La coordinación técnica y ejecutiva estuvo a cargo de 10 funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

La modalidad de trabajo conjunto entre internos y funcionarios de la DGSP permitió completar la reestructuración del espacio en un plazo breve, de solo ocho días, sin recurrir a recursos adicionales del Estado.

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Montalvo explicó cuál es el objetivo de fondo detrás de esta reorganización. Señaló que “al final, lo que tenemos es que ordenar la población: quiénes son, dónde están, por qué razones están dentro de cada centro”, señaló la ministra.

Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria sostuvo que la meta es lograr que “cada espacio funcione” de acuerdo con lo esperado, de manera que las autoridades puedan “controlar y ordenar cada centro penitenciario”.

Esta clasificación y distribución de la población se enmarca en el cumplimiento de la Ley 55 de 2003, la normativa que regula la organización del sistema penitenciario. El Ministerio de Gobierno avanza en ese proceso como parte de una línea de trabajo que busca recuperar espacios físicos dentro de las cárceles y reorganizar a los internos según su situación legal.

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La apertura del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas se presenta como un paso dentro de esa estrategia más amplia.

El Ministerio de Gobierno sostiene que las acciones apuntan a sostener el avance hacia un sistema con mayor control, seguridad, orden y disciplina en todos los centros penitenciarios del país.

De igual manera, la institución manifestó que mantiene un despliegue de equipos de Recursos Humanos y Auditoría en los centros penitenciarios de provincias centrales, como parte de las acciones inmediatas impulsadas para dar seguimiento a los procesos internos y verificar el funcionamiento del sistema penitenciario.