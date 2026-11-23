Donald Trump difundió en Truth Social una parodia sobre el regreso de Jensen Huang a partir de la foto del atentado que sufrió en 2024. (Foto: X)

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El retorno de Jensen Huang a la dirección de Nvidia encontró una traducción inmediata en las redes sociales. Este 23 de noviembre de 2026, la compañía confirmó que Jensen Huang fue restituido como presidente, CEO y miembro del Consejo de Administración de Nvidia, con efecto inmediato.

En paralelo, usuarios en redes sociales y hasta el presidente Donald Trump difundieron memes que mostraban a Jensen Huang corriendo hacia la oficina, ingresando a reuniones con gestos de celebración y retomando su lugar al frente de la empresa.

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La decisión corporativa ocurrió después de un período de incertidumbre alrededor de la conducción de la empresa de chips de inteligencia artificial (IA). El Consejo indicó que votó de manera unánime a favor de la restitución tras mantener conversaciones con Huang y recibir información de autoridades de Estados Unidos sobre los aspectos de seguridad nacional.

Las redes sociales difundieron memes de Jensen Huang con su clásica chaqueta negra en alusión a su retorno a la sede de la empresa. (Foto X)

Cuáles fueron los memes más compartidos tras el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Entre los memes más compartidos tras el regreso de Huang estuvo el que difundió Donald Trump en Truth Social. El presidente de Estados Unidos reutilizó la imagen tomada después del atentado que sufrió en 2024 y la convirtió en una broma política: el meme reemplaza su rostro por el del directivo de Nvidia y cambia el puño en alto por un sostén rojo, en alusión a la restitución anunciada ese mismo día.

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La publicación de Trump se sumó a uno de los formatos más repetidos, que mostró al ejecutivo corriendo con su habitual chaqueta negra bajo mensajes que imaginaban su apuro por regresar a la sede de la empresa.

La mayoría de publicaciones son memes famosos pero esta vez con el rostro de Jensen Huang. (Foto: X)

Asimismo, circularon videos y fotomontajes de Huang en ambientes de festejo, rodeado de personas que lo reciben con aplausos o música. Los contenidos utilizaron referencias al lenguaje visual de películas, reuniones de trabajo y celebraciones para acompañar la noticia. La chaqueta de cuero del CEO volvió a funcionar como uno de los elementos más reconocibles de su imagen pública.

Cómo se produjo la restitución de Huang en Nvidia

Nvidia señaló que su Consejo de Administración aprobó por unanimidad el regreso de Huang a sus tres funciones: presidente, director ejecutivo y miembro del órgano directivo. Los consejeros mantuvieron una serie de encuentros con el fundador y consideraron satisfactoria su franqueza y su capacidad para volver a conducir la compañía.

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Harvey C. Jones, presidente del Consejo, afirmó que la reincorporación del directivo responde al interés de accionistas, trabajadores, socios y clientes. La resolución tuvo aplicación inmediata.

Una de las publicaciones tenía a Jensen Huang corriendo por una rampa simulando su retorno a Nvidia. (Foto: X)

Qué información recibió el Consejo de parte de Estados Unidos

La compañía precisó que, durante el proceso de decisión, el Consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. A partir de esos contactos, señaló que tenía confianza en que el regreso de Huang no suponía un riesgo para la seguridad nacional.

La restitución no implica el cierre de la investigación abierta por el comité de directores independientes de Nvidia. La compañía había creado ese grupo tras informes que apuntaban a que Huang habría sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. El comité contrató asesoramiento legal independiente para acompañar el proceso.

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El comité de directores independientes de Nvidia mantiene abierta la investigación por una presunta operación de inteligencia extranjera. (REUTERS/Carlos Barria)

La empresa reiteró que la pesquisa continuará y que Huang aceptó cooperar con ella. Por ese motivo, las bromas sobre su vuelta a la dirección conviven con un procedimiento que sigue en curso. La investigación interna no concluyó, pese a que el directivo ya retomó formalmente sus responsabilidades ejecutivas.

Cuáles funciones retomará Huang y cuál será el papel de Colette Kress

Con su regreso, Huang vuelve a concentrar la presidencia y la dirección ejecutiva de Nvidia, sumado a recuperar su lugar dentro del Consejo. En su declaración, sostuvo que asumía el cargo con humildad y compromiso renovado, y agradeció el apoyo de empleados, accionistas, socios y su familia.

Colette Kress, quien ejerció como directora ejecutiva interina, seguirá en su puesto de directora financiera. El Consejo agradeció su gestión durante la transición y confirmó que Jones mantendrá la presidencia del órgano directivo. Kress deja la conducción interina, pero continúa como directora financiera, mientras Huang vuelve a encabezar la empresa.

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