Una de las marchas de la CGT ante el Congreso en rechazo de la reforma laboral

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La CGT se apresta en las próximas horas a reanudar su plan de lucha, luego del paréntesis por la visita del Papa León XIV: se realizarán dos protestas distintas hasta fines de año en donde no habrá paros generales, pero sí una movilización por las obras sociales y luego ceses de actividades de 4 horas en los lugares de trabajo.

La decisión de retomar las medidas contra el gobierno de Javier Milei volvió a encender el debate interno en la central obrera, donde, por un lado, el sector mayoritario, de impronta dialoguista, apuesta a acciones más moderadas para no perjudicar a los trabajadores con descuentos del día de paro o pérdida del presentismo, mientras que otros dirigentes, sin peso dentro de la cúpula cegetista, insisten en hacer otro paro general de 24 horas o uno de 36 horas con movilización.

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Este jueves, el plan de lucha de la CGT continuará con una una marcha ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en Bartolomé Mitre al 400, para exigir solución a la crisis financiera de las obras sociales.

La CGT marchará este jueves ante la Superintendencia de Servicios de Salud por la crisis de las obras sociales

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro no dio respuesta a las propuestas que efectuaron para superar la crítica situación del sistema sindical de salud, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener la atención médica de sus afiliados.

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La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.

Pero la apuesta más audaz de la CGT se concretará en la primera quincena de diciembre con la realización de ceses de actividades de 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo: los sindicalistas aclararon que no se trata de una huelga, donde los trabajadores se ausentan de fábricas y oficinas, sino la paralización parcial de las tareas en donde se desempeñan diariamente.

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Trenes sin funcionar en la Estación Retiro, la postal de un paro general de la CGT (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

En la conducción cegetista saben que el impacto puede ser mucho menor que el de un paro general, pero creen que con esta modalidad evitarán que los trabajadores sufran descuentos salariales y suponen que en algunas actividades puede tener más acatamiento y, por ende, darle una mayor visibilidad a sus reclamos.

Aún no está definido el día en que se harán estos ceses de actividades, pero en la reunión de la mesa chica de la CGT del jueves pasado, donde se aprobó este esquema, hubo un agitado debate en el que quedó en claro que la medida requerirá una ajustada organización y que, en los hechos, se producirá una atomización de la protesta.

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La idea es que cada sindicato tenga libertad de acción para decidir en qué franja horaria concretará el cese de actividades de 4 horas. En general, basándose en la diferenciación de un paro tradicional, se trataría de que no afecte el trabajo en las horas pico, aunque la definición final será de cada entidad gremial: se estima que habrá algunas que endurecerán las acciones y otras en donde la protesta virtualmente pasará inadvertida y será más una foto que graficará los reclamos de cada actividad.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Estas alternativas podrían acentuarse en el transporte, uno de los sectores enrolados en el ala dura del sindicalismo, pero que que está condicionado por la reglamentación del derecho de huelga, incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a una extensa lista de actividades a garantizar servicios mínimos del 50% y 75% en caso de realizar paros.

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Nadie tiene en claro el efecto de los ceses de actividades que promueve la CGT en los colectivos, por ejemplo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes, siempre tuvo una actitud dispar ante los paros generales, pero esta vez su reacción es imprevisible por la fuerte pelea interna ante los comicios del 17 y 18 de diciembre próximo para renovar sus autoridades.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, de 82 años, buscará la reelección para el puesto que ejerce desde 2008, pero esta vez se enfrentará a 3 opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien lidera la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.

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El titular de la UTA, Roberto Fernández (Foto: Luciano González)

La dura competencia interna puede provocar sobreactuaciones ante una medida moderada como la que impulsa la CGT, por lo que puede generar simples demoras en el servicio de colectivos o una paralización parcial.

En los trenes, en cambio, en la mayoría de los sindicatos anticipan que los ceses de actividades no interrumpirán el servicio, pero que la medida puede ocasionar atrasos en el funcionamiento, fuera de las horas pico. Lo mismo puede darse en el servicio aeronáutico, donde los gremios mantienen una posición intransigente ante el Gobierno, pero evitarían ir a un choque frontal.

Otro factor que la CGT tiene en cuenta es la dificultad de aplicar ceses de actividades, aunque sea parciales y limitados, en muchas pymes que atraviesan problemas económicos. “No se puede afectar la producción en empresas que están casi paradas”, admiten.

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Aun así, la cúpula cegetista busca cerrar el año de esta forma y proyecta un plan de lucha más duro para 2027 si el Gobierno no accede a rectificar sus políticas: ya está resuelto que los ceses de actividades serán progresivos, lo que implica que aumentarán la cantidad de horas hasta llegar, en un escenario de confrontación total e irreversible, al quinto paro general contra Milei.