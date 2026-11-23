El león, en medio del estadio del Galatasaray

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Un león suelto en Estambul puso en jaque los preparativos del partido de Champions League entre Galatasaray y Aston Villa, programado para este martes 24 de noviembre en el RAMS Park. El animal fue detectado en la noche del domingo 22 en el barrio de Uskumruköy, en el distrito de Sarıyer, al norte de la parte europea de la ciudad, a unos 16 kilómetros del estadio. Las cámaras de vigilancia de una comisaría de la zona de Zekeriyakoy lo captaron alrededor de las 21 horas, cuando agentes describieron lo que veían como “un animal parecido a un león”. Desde ese momento, la búsqueda no se detuvo.

El operativo desplegado por las autoridades turcas fue de considerable envergadura: cerca de 70 personas, entre policías, equipos de emergencias y efectivos de protección de fauna, peinaron la zona junto a siete drones. Se establecieron restricciones de acceso al área boscosa donde se presume que permanece el animal y los vecinos de las villas próximas recibieron advertencias para extremar las precauciones. La Oficina del Gobernador de Estambul confirmó avances en la operación y emitió un comunicado oficial: “Se ha localizado la zona donde se encuentra el león y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para capturarlo con vida”.

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La presencia del felino tuvo un impacto directo —aunque no oficialmente confirmado— sobre la preparación del equipo inglés. Según informó el medio turco Haberler, Aston Villa había planificado una sesión de entrenamiento en el estadio de Sarıyer, ubicado en el mismo distrito donde fue visto el animal. Sin embargo, se alegó que la práctica fue cancelada precisamente porque el león todavía no había sido capturado, y que el club comenzó a buscar una instalación alternativa.

El entrenador del equipo inglés, Unai Emery, había referido ese escenario en una conferencia de prensa celebrada antes del viaje a Turquía: “Generalmente entrenamos en el país al que vamos; cuando jugamos contra Fenerbahçe el año pasado, entrenamos allí. Por lo tanto, si hubiéramos podido entrenar en el estadio de Galatasaray, quizás podríamos haber decidido de la misma manera nuevamente. Sin embargo, esto no cambia nuestra rutina”. Las palabras del técnico español confirmaron que la opción de entrenar en suelo turco había sido evaluada, aunque sin especificar la razón por la que finalmente no ocurrió.

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Galatasaray está 18° en la Fase Liga de la Champions. Los villanos, por su parte, aparecen sextos (REUTERS/Kemal Aslan)

La prensa británica, por su parte, ofreció una versión distinta: según esos medios, fue la UEFA la que impidió a Aston Villa entrenar en el RAMS Park para preservar el estado del césped antes del partido. De acuerdo con esa versión, el equipo terminó realizando su última sesión preparatoria en las instalaciones de Bodymoor Heath, en Inglaterra.

La coincidencia simbólica no pasó desapercibida en Turquía

El incidente no tardó en adquirir una dimensión futbolística en el imaginario popular turco. Galatasaray es conocido históricamente como “los Leones” y el escudo del Aston Villa también incorpora la figura de ese animal, lo que convirtió la situación en un imán para el humor y la ironía en redes sociales y medios locales. La conexión llegó al punto de que un medio de comunicación entrevistó a una persona disfrazada de león con la camiseta del equipo turco para comentar lo ocurrido.

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La anécdota alcanzó incluso el vestuario de Galatasaray. El defensor Abdulkerim Bardakci fue consultado por el episodio y respondió con ironía: “Quiero decir algo porque todo el país está hablando de esto ahora mismo. Solo hay un león que tengo en casa, y ese es mi hijo”. El encuentro entre Galatasaray y Aston Villa pertenece a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.