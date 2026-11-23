A poco tiempo de su llegada a Venezuela luego de 14 años, Catherine Fulop mostró el emotivo detalle que se encontró en la casa de su mamá (Instagram)

Guardar

Después de 14 años lejos de Venezuela, Catherine Fulop volvió a recorrer los lugares que forman parte de su historia y se reencontró con los afectos que dejó en su país natal. La actriz viajó junto a Ova Sabatini y aprovechó su estadía para visitar a su mamá, Cleopatra García. En la casa familiar, una serie de detalles llegó a emocionarla y no dudó en compartir el momento con sus seguidores.

“Acá estoy en la casa de mi mamá, vean esto, por favor”, dijo Catherine al comenzar el video que compartió en su perfil de Instagram, donde la siguen más de cuatro millones de personas. La actriz mostró una pared de la vivienda de Cleopatra, de 90 años, decorada con varias imágenes en tono sepia. “Miren esto: mi papá, yo tenía ahí 15 años. Viajamos juntos, me regaló un viaje a Disney”, reveló mientras recorría las fotografías. En las imágenes, Catherine aparece junto a su padre, Jorge, en distintas escenas en las que ambos están disfrazados y posan para la cámara. El registro quedó guardado en la casa de su madre y, durante su regreso a Venezuela, volvió a encontrarse con esas imágenes familiares.

PUBLICIDAD

Jorge también vivía en Venezuela y fue una figura importante en la vida de la actriz. Murió a los 82 años en marzo de 2007. Por eso, las fotografías que Catherine mostró en sus redes sociales no solo retratan un viaje de su adolescencia, sino que también conservan la presencia de un padre al que recordó con emoción desde la casa familiar.

El cuadro de la actriz junto a su padre que la emocionó en su regreso a la casa de su mamá (Captura de video) (Catherine Fulop volvió a la casa de su mamá en Venezuela y encontró un recuerdo que la conmovió)

Además, Fulop reveló que aquella salida tuvo otro significado particular. “Primera vez que me montaba en un avión. Mi papá me llevó, qué bello”, recordó. De esa manera, explicó que el viaje no solo fue su primera visita a Disney, sino también la primera vez que se subió a un avión.

PUBLICIDAD

El regreso a Venezuela tiene un valor especial para Catherine, que llevaba más de una década sin pisar la tierra en la que nació. La actriz volvió al país junto a Ova y anunció la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales. “Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!”, expresó Catherine.

El viaje surgió a partir de una invitación de uno de los canales de televisión abierta más grandes de Venezuela. La propuesta está relacionada con un nuevo proyecto, aunque Fulop todavía no brindó detalles sobre el formato ni sobre la tarea que realizará.“No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia”, afirmó. La frase acompañó las imágenes del encuentro con Cleopatra, a quien Catherine no veía desde 2021.

PUBLICIDAD

Con las emociones a flor de piel, Catherine Fulop expresó su alegría por regresar de visita a su tierra natal y reencontrarse con su mamá luego de años separadas (Instagram)

El reencuentro con su madre aparece así como uno de los ejes centrales de este viaje. Catherine volvió por un proyecto profesional, pero también encontró la posibilidad de caminar nuevamente por los espacios de su infancia, revisar fotografías familiares y compartir tiempo con las personas que forman parte de sus recuerdos más importantes. La casa de Cleopatra se convirtió en uno de los lugares donde esa memoria volvió a hacerse presente.

“Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país”, destacó la actriz. “¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos”, cerró Catherine.

PUBLICIDAD

Entre las imágenes de su adolescencia, el recuerdo del primer viaje en avión junto a su padre y el abrazo con su mamá, Catherine Fulop volvió a encontrarse con una parte esencial de su historia. El regreso también le permitió compartir ese momento con Ova Sabatini y mostrar, a través de sus redes sociales, cómo transita una visita marcada por la familia, la memoria y la emoción de volver a Venezuela.