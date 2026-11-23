El conductor y periodista aseguró que el sobrino de Maradona dejará Argentinos para jugar en el Xeneize

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El periodista Sebastián Vignolo lanzó una señal que sacudió al Xeneize en el umbral del mercado de pases. “Yo sé que hay un jugador que va a jugar en Boca el año que viene”, dijo el conductor en Pasión por el fútbol, por Canal 13. El nombre no quedó en suspenso por mucho tiempo. “Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”, remató.

Toda la construcción del relato apuntaba a Hernán López Muñoz, el volante ofensivo de 26 años que surgió en River Plate, pasó por la MLS y hoy es figura de Argentinos Juniors en medio de una crisis institucional que lo tiene, paradójicamente, cada vez más cerca de La Bombonera.

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Lo que Vignolo describió en pantalla no fue solo una especulación de mercado. Sus palabras combinaron certeza y contexto en una secuencia que vale leer completa: “Es dramática la situación de Argentinos Juniors. Vine hablando con alguien en el avión también que conoce la historia de Argentinos. Raro, todo muy extraño, todo lo que pasó con el Bicho, vendiendo tanto, que esté en esta situación angustiante. Se entiende la obra, pero bueno. Yo creo que López Muñoz tiene muchas chances de jugar en Boca”. La repetición del planteo al final, casi como si se convenciera mientras hablaba, le dio a la declaración un peso difícil de ignorar.

La crisis de Argentinos allana el camino

El periodista eligió esa palabra: dramática. Y el contexto le da razón. Argentinos Juniors atraviesa una de las situaciones más delicadas de los últimos años. El club acumuló dos meses de salarios impagos —septiembre y octubre— para el plantel profesional, según reconoció el propio presidente Cristian Malaspina ante los socios. A eso se sumó una inhibición de la FIFA que le impide incorporar jugadores durante los próximos tres mercados de pases hasta resolver el reclamo económico que originó la sanción. El resultado fue previsible: los futbolistas suspendieron un entrenamiento en señal de protesta, y luego varios salieron a las redes sociales a amplificar ese malestar.

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López Muñoz fue uno de ellos. Con un tono que no dejó lugar a interpretaciones, escribió: “Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas”. También reivindicó al cuerpo técnico encabezado por Nico Diez —“el CT y el staff tiró para adelante”—, pero el dardo hacia la dirigencia fue claro aunque sin mencionar nombres.

Hernán López Muñoz, figura de Argentinos (Fotobaires)

La historia de López Muñoz con Argentinos arrancó en septiembre de 2026, cuando el Bicho concretó la compra definitiva luego de un período a préstamo desde San José Earthquakes. La negociación fue considerada exitosa en su momento: la opción original era de cuatro millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, pero la dirigencia cerró el trato por dos millones de dólares a cambio del 100 por ciento de los derechos económicos, con una plusvalía del 20 por ciento reservada para el club de la MLS sobre una eventual venta futura. Pocos meses después, ese mismo San José Earthquakes volvió a asomar: según trascendió, el club estadounidense también exploró su situación ante la posibilidad de que Argentinos necesitara liquidez.

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La situación de López Muñoz tiene, además, un componente extra que el mundo del fútbol argentino no pasa por alto: es sobrino nieto de Diego Maradona. Su padre, Daniel López Maradona, ya había abierto la puerta a Boca a fines de 2025 con una frase que circuló ampliamente: “En este momento, puede ser. Yo creo que no le diría que no. Él siempre respetó a River, pero en River no lo respetaron a él”. Ese giro fue significativo porque, apenas dos años antes, el propio jugador había dicho lo contrario: “Si me llaman de Boca, no. Por respeto a River y porque quiero mucho al club. No iría”.

¿Hoy ese escenario pudo haber cambiado?