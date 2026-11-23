El grupo de migrantes sufrió la intercepción y retención en Ciudad Juárez, en el norte de México. (Foto cortesía Evelyn Davila)

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Tres jóvenes de Managua recuperaron la libertad en México después de que sus familias reunieran $15,000 para pagar el rescate exigido por sus captores. La colecta, que tomó fuerza en redes sociales con el apoyo de un creador de contenido nicaragüense, permitió cerrar una búsqueda marcada por videos de agresiones y pedidos desesperados de ayuda.

Salieron de Managua con destino a Estados Unidos

Los jóvenes son los hermanos Jonathan Marín Mora y Romel Marín Mora, junto con Suyén Ríos, esposa de uno de ellos. Tienen entre 24 y 28 años y salieron de Managua el 6 de noviembre con la intención de llegar a Estados Unidos por una ruta migratoria irregular.

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El viaje se interrumpió en Ciudad Juárez, en el norte de México. Allí fueron interceptados por personas que los mantuvieron retenidos y exigieron dinero a cambio de su liberación.

El caso llegó a sus familiares el 16 de noviembre. Los captores enviaron fotografías y videos a parientes de los jóvenes, algunos residentes en el barrio Domitila Lugo, en Managua, y otros en Estados Unidos. En las imágenes se observaban agresiones físicas contra las víctimas.

Entre los ataques denunciados figuraban golpes con un punzón en las plantas de los pies. Las autoridades señalaron que el objetivo de esas imagenes era presionar a la familia para que consiguiera el dinero solicitado. La exigencia fue de $15.000, una suma que los allegados no podían reunir con sus propios recursos.

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Tres jóvenes nicaragüenses recuperaron la libertad en México tras el pago de un rescate de 15.000 dólares. (Foto cortesía Ileana Tercero)

Una campaña reunió el dinero en pocas horas

Ante la falta de fondos, los familiares impulsaron una colecta pública para conseguir el rescate. La campaña se difundió en redes sociales y recibió el respaldo de un influencer nicaragüense, identificado en redes sociales como El Cachorrito García quien aportó una parte relevante del monto requerido tras iniciar una “batalla” en TikTok para recaudar los fondos necesarios.

Una vez completada la cifra, los familiares entregaron el dinero exigido. Los tres nicaragüenses fueron liberados el 21 de noviembre. Después de recuperar la libertad, quedaron alojados en un hotel de México mientras sus allegados gestionan las condiciones para que puedan regresar a Nicaragua.

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Los jóvenes permanecen fuera de peligro, según los reportes conocidos por la familia.

Los hermanos Jonathan y Romel Marín Mora salieron de Managua el 6 de noviembre junto a Suyén Ríos. (Foto cortesía 100%Noticias)

No hay capturas por el secuestro de los hermanos migrantes

De forma inmediata ni las autoridades mexicanas ni las autoridades nicaragüenses se han pronunciado sobre el caso. Hasta el cierre de la nota no se ha confirmado capturas relacionadas al caso, una situación que vuelve a poner en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los cientos de migrantes centroamericanos que cada día cruzan las fronteras en buscada de oportunidades de crecimiento en Estados Unidos.

Los secuestros y las extorsiones forman parte de los riesgos que enfrentan migrantes centroamericanos en rutas controladas o vigiladas por grupos criminales.