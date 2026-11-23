Guatemala prevé los efectos del primer frente frío de la temporada a partir del miércoles 25 de noviembre. (Archivo / Agencia Guatemalteca de Noticias)

Guardar

Guatemala prevé los efectos del primer frente frío de la temporada a partir del miércoles 25 de noviembre, con aumento de nubosidad, lluvias dispersas y un descenso de las temperaturas máximas, en especial en el norte y el Caribe del país.

El sistema se ubica al norte de la península de Yucatán y no ingresaría de forma directa al territorio guatemalteco. No obstante, su acercamiento modificaría las condiciones atmosféricas durante la segunda mitad de la semana, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

PUBLICIDAD

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que, entre el 23 y el 27 de noviembre, predominará un ambiente cálido durante el día, con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y en la noche. También se esperan lluvias dispersas en distintas regiones.

El cambio más marcado se prevé desde el miércoles, cuando la presencia del frente frío favorecerá un incremento de la humedad, el viento del norte y las precipitaciones.

Lluvias y mayor nubosidad se concentrarían en el norte y el Caribe

El pronóstico contempla lloviznas y lluvias desde el miércoles 25 de noviembre en las regiones Norte y Caribe, así como en Alta Verapaz y la Franja Transversal del Norte. Algunas precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y la noche.

PUBLICIDAD

Los altiplanos Central y Occidental mantendrán temperaturas mínimas de entre 3 y 5 °C en las zonas más elevadas. (Conred)

En Petén, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 33 y 35 °C. La llegada de mayor nubosidad y lluvias contribuiría a una disminución de esos valores hacia el cierre de la semana.

Para Alta Verapaz y el Caribe, el Insivumeh anticipó condiciones con más nubes, lluvia intermitente y descenso de las temperaturas máximas. La influencia del sistema también alcanzaría sectores de los valles del Oriente y zonas montañosas del norte del Altiplano Central.

En la región del Pacífico persistirá el ambiente cálido y húmedo. Se prevén lluvias dispersas y actividad eléctrica, sobre todo en Bocacosta y el Suroccidente. Los valles del Oriente podrían alcanzar hasta 37 °C, aunque en áreas de montaña no se descartan lloviznas aisladas.

PUBLICIDAD

La capital tendría lloviznas y los altiplanos mantendrían noches frías

En la Ciudad de Guatemala y el resto de la Meseta Central se espera niebla o neblina al amanecer, períodos de sol durante el día y aumento de la nubosidad por la tarde. Las autoridades no descartan lluvias dispersas en esos sectores.

Las temperaturas máximas de la Meseta Central oscilarían entre 27 y 29 °C, con una tendencia a disminuir desde el miércoles.

El viento soplará inicialmente desde el nordeste con intensidad ligera, aunque durante las tardes podría cambiar de dirección. A partir de la mitad de la semana predominaría desde el norte o nordeste, de ligero a moderado.

PUBLICIDAD

La Ciudad de Guatemala registrará niebla por la mañana, mayor nubosidad por la tarde y descenso en las temperaturas máximas. (Archivo / Agencia Guatemalteca de Noticias)

Las noches y madrugadas continuarán frías en los altiplanos Central y Occidental. El Insivumeh prevé mínimas de entre 3 y 5 °C en las zonas más elevadas, donde también podría formarse niebla o neblina.

La Conred recomendó usar ropa abrigada durante la noche y la madrugada, evitar la exposición prolongada al sol y conducir con precaución ante la reducción de visibilidad. La institución mantiene monitoreo meteorológico junto a las entidades del sistema de protección civil.

La temporada contempla 16 frentes fríos hasta marzo de 2027

El Insivumeh prevé 16 frentes fríos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. La distribución estimada incluye dos sistemas en noviembre, cuatro en diciembre, cuatro en enero, tres en febrero y tres en marzo.

PUBLICIDAD

La Conred habilitó tres albergues en Alta Verapaz, Quetzaltenango y Sololá para resguardar a la población del frío. (Conred)

Diciembre y enero concentrarían la mayor actividad de la temporada. El organismo meteorológico anticipó que esos meses podrían registrar los descensos más notorios de temperatura, sobre todo en zonas montañosas, el occidente y el Altiplano Central.

Ante el inicio de la época fría, la Conred informó que mantiene habilitados tres albergues en Alta Verapaz, Quetzaltenango y Sololá, mientras otros espacios permanecen en apresto ante un eventual aumento de personas que requieran resguardo.