Apple integró una función en el sistema iOS 26 que transforma fotografías y fondos de pantalla en imágenes con efecto de profundidad. (APPLE)

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Una foto que parece salirse de la pantalla cuando se mueve el teléfono ya no es un truco de edición profesional, sino una función integrada en iPhone. Apple la incorporó desde iOS 26 y permite convertir tanto fotografías como fondos de pantalla en imágenes con sensación de profundidad.

El resultado se nota al instante: miradas que parecen seguir al usuario, paisajes con varios planos que cobran volumen y fondos de pantalla que reaccionan al mínimo movimiento del dispositivo. La opción funciona con un gran número de imágenes, aunque rinde mejor con las tomadas en modo Retrato.

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Qué es el efecto 3D en las fotos del iPhone

El efecto utiliza la información de profundidad que almacenan las fotos hechas en modo Retrato. Con esos datos, el sistema separa el sujeto del fondo y genera un leve movimiento entre ambos planos para simular relieve.

La imagen resultante reacciona al desplazar el iPhone o al tocarla en pantalla. Esta misma tecnología de profundidad es la que permite “espacializar” una foto para usarla como fondo de pantalla, bajo el nombre de fotos espaciales.

El editor de la aplicación Fotos incorpora un control deslizante para regular la intensidad del efecto tridimensional. (Apple)

No todas las fotografías sirven para aplicar este efecto. Solo las capturadas en modo Retrato guardan la información de profundidad necesaria para que el sistema distinga entre el sujeto y el entorno.

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Cómo activar el efecto 3D en una foto

Activar el efecto sobre una fotografía ya existente requiere pasar por el editor de la app Fotos. El proceso consta de cuatro pasos y no exige herramientas adicionales.

Primero se abre la app Fotos y se elige una imagen tomada en modo Retrato. A continuación se pulsa en “Editar”, donde aparece una nueva opción llamada “Efecto 3D” o “Profundidad dinámica”, según el idioma configurado en el sistema.

Al activarla, el fondo de la imagen comienza a moverse de forma sutil. Un deslizador permite ajustar el nivel de profundidad hasta encontrar el equilibrio entre realismo y efecto visual. Por último, se guarda el resultado y la foto queda almacenada en la galería con el efecto aplicado, listo para reaccionar al mover el móvil.

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La sección de Ajustes del iPhone permite habilitar la opción de movimiento dinámico para los fondos de pantalla configurados.(REUTERS/Maxim Shemetov)

Cómo convertir una foto en fondo de pantalla espacial

Además de aplicarse sobre fotos sueltas en la galería, el mismo principio de profundidad permite crear fondos de pantalla con efecto “espacial”. Para lograrlo desde una imagen concreta, se abre en la app Fotos y se pulsa el botón de compartir, situado en la esquina inferior izquierda.

En el menú que se despliega hay que seleccionar la opción “Usar de fondo de pantalla”. El siguiente paso consiste en encuadrar la imagen y pulsar el icono en forma de rombo, que corresponde a la función de espacializar la foto.

Existe también una vía alternativa para fijar directamente un fondo con este efecto desde los ajustes del sistema. Se accede a Ajustes, luego a Fondo de pantalla y a Añadir nuevo fondo, se elige una imagen que ya tenga el efecto 3D aplicado y se activa la opción “Movimiento dinámico” antes de guardar los cambios.

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Una vez configurado, cada vez que se desbloquea el teléfono o se mueve el dispositivo, la imagen responde con esa sensación de profundidad en tiempo real.

El uso de aperturas de f/1,8 o f/2 en el modo Retrato acentúa el desenfoque posterior y refuerza el relieve. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Consejos de composición y límites al compartir las fotos

La calidad del efecto depende en buena medida de la composición original de la fotografía. Cuanta más distancia haya entre el sujeto y el fondo, más evidente resulta la sensación de volumen.

Conviene buscar retratos con fondos amplios, objetos repartidos en distintos planos o escenas con movimiento natural, como el viento sobre el pelo o las hojas de un árbol. La iluminación también influye: las fotos con luz lateral o contraste de sombras se perciben con más intensidad.

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Usar el modo Retrato con una apertura baja, de f/1,8 o f/2, amplifica el desenfoque del fondo y refuerza el relieve. Por el contrario, los entornos con demasiados detalles o líneas tienden a restar naturalidad al resultado final.

Existe una limitación a tener en cuenta antes de compartir este tipo de imágenes. Las fotos con efecto 3D no pueden enviarse manteniendo la profundidad activada, ni siquiera entre iPhones mediante AirDrop.

Al transferirse, la imagen pierde el relieve y vuelve a mostrarse plana. La persona que la recibe solo puede recuperar el efecto si cuenta también con iOS 26 y sigue los mismos pasos de activación sobre esa misma fotografía.

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