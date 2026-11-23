La historia de Instagram que subió Otamendi para destacar el apoyo de los hinchas de River (@nicolasotamendi30)

Guardar

River Plate avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura al imponerse por 3-1 sobre Lanús en el Estadio Monumental. Con la presión de obtener el certamen local para lograr un título y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio chocará contra Instituto en Córdoba por un lugar en las semifinales. Nicolás Otamendi agradeció a los hinchas y les dedicó un contundente posteo en sus redes sociales.

El capitán del plantel Millonario utilizó su cuenta de Instagram para reconocer el apoyo de los fanáticos, que colmaron el estadio en el choque contra el Granate. “Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores”, escribió el defensor, junto a un video del recibimiento de los hinchas y la palabra “únicos”.

PUBLICIDAD

Desde que se sumara al plantel Millonario tras la participación en el Mundial 2026 con la selección argentina, Otamendi se convirtió en el referente del vestuario y disputó un total de 18 partidos con la casaca de River. Para reflejar su lugar en el equipo, fue titular en todos los partidos —completó los 90 siempre—, tanto del certamen local como de la Copa Sudamericana (serie contra Independiente Santa Fe).

Nicolás Otamendi fue titular en todos los partidos desde que arribó a River (@nicolasotamendi30)

Otamendi fue protagonista de la victoria contra Lanús, ya que Carlos Izquierdoz le cometió un penal tras darle una patada en la cara antes del primer cuarto. El árbitro Pablo Dóvalo sancionó la infracción luego de unos segundos y Thiago Almada convirtió con un remate rasante, dirigido al lado contrario de Nahuel Losada.

PUBLICIDAD

Lanús equilibró el desarrollo y generó peligro en el arco local. Alan Wlk llegó al área y se encontró con una intervención de Santiago Beltrán, antes de que Ramiro Carrera definiera con un remate fuerte para establecer el empate al final de la primera mitad.

El quiebre definitivo ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo. Almada ejecutó un tiro libre desde la puerta del área, la pelota impactó en el travesaño y el rebote quedó para Tobías Andrada, que definió de primera para devolverle la ventaja al equipo de Núñez. El visitante salió a buscar el empate para llevar la serie al alargue y dejó espacios en defensa. El autor del segundo tanto condujo un contraataque en el cierre, aprovechó el arrastre de marcas de Sebastián Driussi y habilitó al ex volante del Atlético de Madrid, que marcó ante la salida de Losada.

PUBLICIDAD

La eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana dejó a River sin dos objetivos importantes. Boca Juniors fue finalista de la primera competencia y campeón de la segunda, mientras que también ganó la tabla anual, resultado que dejó al Millonario sin posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores por esa vía y agregó más presión a su presente. El triunfo ante Lanús permitió sostener la única alternativa disponible para modificar el balance de 2026.

Al igual que Otamendi, Leonardo Ponzio remarcó el respaldo del público en conferencia de prensa. “El partido fue el que fuimos a buscar. La gente tiene un párrafo aparte, porque la necesidad de ellos es la nuestra, y hay que hacernos fuerte entre todos. Y hoy se ganó un partido muy importante, con goles”, aseguró el DT de River.

PUBLICIDAD

En esta línea, vinculó la exigencia que rodea al club con una discusión más amplia sobre el fútbol. “El otro día hablaba con una persona que sabe un poco de todo y creo que el fútbol pasó hasta a la política en muchos sectores. No nos damos cuenta de que es un deporte y creo que no nos beneficia a ninguno de los que vivimos de esto”, afirmó. El entrenador sostuvo que conoce las particularidades de la institución: “Pero bueno, esto es River, lo conozco mucho, sé dónde estoy”.

La consulta sobre su futuro al frente del equipo llevó al técnico a defender su lugar. “Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo”, aseguró. Ponzio también pidió respeto por quien ocupa el cargo: “Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo”. El cuadro de Núñez disputará los cuartos de final del Clausura contra Instituto en Córdoba.

PUBLICIDAD