Sam Altman hizo comentarios en contra de las personas que tenían memoria RAM en sus ordenadores personales, pero luego aclaró que se trató de un malentendido. (Foto: Europa Press)

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El CEO de OpenAI, Sam Altman, defendió la compra de memoria RAM para computadoras personales y sostuvo que las personas deberían poder adquirir grandes cantidades para experimentar en sus hogares, pese a que la escasez mundial y el avance de la inteligencia artificial (IA) elevaron los precios de estos componentes.

“Quiero ser claro: quiero que la gente tenga mucha RAM; creo que todos deberían poder comprar mucha RAM para su ordenador”, declaró durante la cumbre Silicon Valley & The World. “Me parece genial que la gente experimente en casa”.

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Altman había generado controversia el mes pasado al afirmar, durante el podcast Cheeky Pint, que era “terrible” que todos tuvieran memoria RAM en sus computadoras en vez de concentrarla en centros de datos.

Los fabricantes cubrirán apenas el 60% de la demanda mundial de memoria hacia finales de 2027. (Foto: Europa Press)

De dónde viene la escasez de memoria RAM a nivel global

Las empresas dedicadas a la inteligencia artificial han concentrado el suministro global de memoria para sus centros de datos, una dinámica que impulsó aumentos de precios en productos como teléfonos y consolas de videojuegos.

OpenAI, según explicó Altman, se ha visto limitada en distintos momentos por la memoria, el ensamblaje de racks, la capacidad de los centros de datos o algún componente imprevisto.

El déficit solo podría corregirse si la industria elevara su producción anual un 12% en 2026 y 2027, según Counterpoint Research. Los planes vigentes, sin embargo, permiten prever una expansión de apenas 7,5%, por debajo del ritmo necesario para equilibrar la oferta y la demanda.

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La industria requiere elevar la producción anual un 12% para revertir el déficit en el suministro de componentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de abastecimiento podría agravarse: los principales fabricantes apenas estarían en condiciones de cubrir el 60% de la demanda global hacia finales de 2027, según estimaciones de Nikkei Asia. La insuficiencia se extendería durante varios años por el auge de la IA y el cambio de prioridades en la producción de chips.

De qué forma están enfocando los recursos los principales fabricantes de memoria

La raíz del problema está en la reorientación de la capacidad industrial. Samsung, SK Hynix y Micron, compañías que concentran cerca del 90% del mercado mundial, priorizan las memorias de alto rendimiento destinadas a centros de datos e inteligencia artificial, mientras la RAM convencional para dispositivos de consumo queda relegada.

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El costo de la memoria DRAM se multiplicó entre cinco y siete veces durante los últimos meses, según Sam Altman. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

Las nuevas plantas de fabricación tampoco podrán responder de inmediato a la escasez, porque tardarán años en alcanzar su funcionamiento pleno. Las inversiones actuales, por lo tanto, no se traducirán en una mejora rápida del suministro disponible para computadoras, teléfonos y consolas.

Ante este contexto, Altman reconoció que los precios de la DRAM, un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio, se dispararon en los últimos meses. “El mundo no se desarrolló tanto, y ahora hemos visto cómo los precios—no sé con exactitud, pero tal vez se multiplicaron por cinco o siete, algo así— se han disparado”, señaló.

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El ejecutivo sostuvo que habría sido preferible construir una cadena de suministro de memoria “mucho más extensa”. Agregó que, ante un suministro limitado, compartir la capacidad disponible podría permitir que funcionara por completo en lugar de fallar ocasionalmente en los dispositivos de los usuarios.

La escasez de componentes impulsó aumentos de precios en las computadoras Surface y la consola PlayStation 5. (Foto: Europa Press)

A qué dispositivos afecta la crisis global de memoria RAM

La crisis ya impacta sobre los usuarios finales. Microsoft y Sony comunicaron aumentos en productos como las Surface y la PlayStation 5, mientras que Valve advirtió sobre posibles faltantes de la consola portátil Steam Deck en distintas regiones por la carencia de RAM.

Asimismo, el director ejecutivo de Dell, Michael Dell, anticipó que “todavía estamos en las primeras etapas” de la crisis y que no se avizora una pronta solución.

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Queda esperar cómo avanza esta crisis a nivel global y si los fabricantes enfocaran sus productos a dispositivos de servicio y no solo a la infraestructura que soporta el avance de la IA.