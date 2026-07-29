Cuánta memoria RAM debería tener tu celular según el tipo de usuario que eres

La memoria RAM del celular define la multitarea y la gestión de procesos en segundo plano, pero no determina por sí sola la velocidad del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dentro de la gran cantidad de características que hoy tiene un celular, la memoria RAM es clave para entender el rendimiento del teléfono. Sin embargo, dentro del rango de opciones que hay no siempre es necesario ir por el más potente.

Aunque actualmente hay grandes cifras de 24 GB o 32 GB de RAM, también hay alternativas de 4 y 6 GB que se adaptan bien para aquellos usuarios menos exigentes y demandantes.

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Qué es la memoria RAM

La memoria RAM (Random Access Memory) permite que el teléfono mantenga abiertas varias aplicaciones al mismo tiempo y gestione procesos en segundo plano sin cierres inesperados.

No determina la velocidad absoluta del procesador, pero sí la capacidad del sistema para responder de forma ágil cuando saltamos entre apps, juegos o tareas de inteligencia artificial. Por eso, conocer el perfil de usuario resulta clave para evitar pagar de más por prestaciones que la mayoría nunca llegará a utilizar.

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Los celulares con 4 GB de RAM todavía existen, pero esa capacidad ya resulta insuficiente incluso para llamadas, WhatsApp y navegación simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de memoria RAM se adapta mejor a cada usuario

El tipo de usuario es el factor que más influye en la cantidad de RAM que debe tener un smartphone. Las recomendaciones actuales dividen a los usuarios en cinco grandes categorías, cada una con demandas y límites concretos:

Usuario muy básico (4 GB):

Se trata de quienes utilizan el teléfono para llamadas, WhatsApp y navegación simple. Aunque en 2026 todavía existen modelos de entrada con 4 GB, esta cifra resulta insuficiente incluso para las tareas más simples. Las aplicaciones se recargan constantemente y la multitarea es prácticamente inexistente. No es una opción recomendable para el entorno actual.

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Usuario básico (6 GB):

Quienes usan mensajería, redes sociales y navegan ocasionalmente pueden optar por 6 GB. Sin embargo, deberán cerrar apps en segundo plano con frecuencia y notarán restricciones al alternar entre tareas.

Usuario promedio (8 GB):

Con 8 GB de RAM, el usuario disfruta de una multitarea fluida, streaming sin interrupciones, juegos casuales y funciones de inteligencia artificial básicas. Resulta suficiente para mantener abiertas varias aplicaciones populares —Instagram, YouTube, WhatsApp, navegador— sin que el sistema las cierre para liberar recursos.

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Los 12 GB de memoria RAM benefician a usuarios avanzados y gamers que usan juegos exigentes, edición ligera y muchas aplicaciones abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuario avanzado o gamer (12 GB):

Quienes usan el teléfono para juegos exigentes como Genshin Impact o Call of Duty Mobile, edición ligera de fotos y vídeos, o alternan entre más de una docena de apps abiertas, se benefician de los 12 GB. Esta configuración permite una multitarea intensiva y acelera tareas relacionadas con la creación de contenido o el uso profesional del móvil.

Power user y creadores de contenido (16 GB o más):

Solo aquellos que editan vídeo en 4K/8K, utilizan modelos de inteligencia artificial localmente, requieren experiencias tipo escritorio (como Samsung DeX) o prevén mantener el dispositivo más de cuatro años, necesitan 16 GB o más. Para la mayoría, esa capacidad resulta innecesaria y no se percibe en el día a día.

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Qué tan necesario es tener mucha memoria RAM

Algunos fabricantes ya ofrecen teléfonos con 24 GB o 32 GB de RAM. Estas cifras responden principalmente a estrategias de marketing y no a una necesidad técnica real. Ninguna aplicación móvil —ni siquiera los juegos más exigentes— demanda tanta memoria.

El exceso de RAM no se traduce en mayor velocidad ni en mejor experiencia de usuario; muchas veces, el sobreprecio podría invertirse en componentes que sí mejoran el rendimiento, como el procesador, la pantalla o la batería.

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Los teléfonos con 24 GB o 32 GB de RAM responden más al marketing que a una necesidad real, porque el procesador y la optimización del software influyen más en el rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero antes de decidir qué cantidad de RAM comprar, es fundamental mirar otros aspectos, como el procesador. Este aspecto determina en gran parte cómo se gestiona la memoria; un chip de gama alta (como Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400 o A19 Pro) aprovecha mejor la RAM, incluso si la cantidad no es la más alta del mercado.

La optimización del software también juega un papel clave. Un iPhone con 8 GB puede mantener abiertas tantas aplicaciones como un Android con 12 GB, gracias a la gestión eficiente de procesos en iOS.

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