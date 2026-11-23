El fin de semana largo movilizó a 1,41 millones de turistas, aunque predominaron las escapadas breves y de cercanía

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El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en la Argentina y generó un impacto económico directo de $ 332.557 millones, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una agenda de fiestas populares, competencias deportivas y actividades culturales sostuvieron el movimiento, aunque predominaron los viajes breves y el consumo moderado.

La cantidad de viajeros fue 17,4% inferior a la del mismo feriado de 2025, cuando el descanso había tenido cuatro días en lugar de los tres actuales. La cercanía con los feriados extraordinarios establecidos por la visita del papa León XIV, a principios de mes, también incidió en las decisiones de viaje. La estadía promedio fue de dos días: superó levemente los 1,8 días del feriado del 12 de octubre, pero quedó por debajo de los 2,3 días registrados en la misma fecha de 2025.

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El gasto promedio diario por visitante alcanzó los $ 118.770, un 3,1% menos que en 2025 una vez descontada la inflación interanual. La caída real del gasto total fue de 30,3%, por la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario inferior en una economía recesiva.

Las propuestas gratuitas, las ferias, los espacios naturales y las actividades al aire libre ofrecieron opciones para quienes buscaron controlar el presupuesto. La demanda fue más heterogénea que en octubre: algunos destinos alcanzaron una ocupación elevada por acontecimientos puntuales, mientras otros tuvieron una actividad moderada.

Los excursionistas también sostuvieron el movimiento comercial, gastronómico y recreativo en numerosas localidades, aunque su aporte no queda reflejado del mismo modo que el turismo con pernocte. En Santa Fe, se estimaron más de 75.000 visitantes por el día frente a unos 37.000 turistas alojados.

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Reservas de último momento y el peso de los viajes cercanos

Las reservas de último momento marcaron las decisiones de viaje en varios destinos. Los operadores turísticos señalaron que muchas contrataciones se concentraron cerca de la salida, una modalidad que favoreció las escapadas espontáneas y de corta distancia, pero dificultó anticipar los niveles finales de ocupación.

El consumo varió según el destino, el alojamiento, la duración de la estadía y las actividades elegidas. Los relevamientos provinciales también utilizaron metodologías diferentes: algunos incluyeron transporte, gastronomía y entretenimiento, mientras otros contabilizaron determinados servicios.

Las ferias, los encuentros culturales y las actividades recreativas movilizaron tanto a visitantes de otras provincias como a residentes dentro de sus propios territorios. Ese flujo distribuyó parte del consumo hacia pequeñas localidades y emprendimientos regionales, aunque resulta más difícil de medir que el turismo que incluye alojamiento.

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En lo que va de 2026 hubo 10 fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Si además se excluye el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, los nueve descansos restantes movilizaron a 14.339.094 turistas, con una permanencia promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537.

El impacto económico acumulado de esos nueve fines de semana largos superó los $ 3,7 billones. La proximidad de la temporada de verano llevó a numerosos destinos a reforzar promociones, descuentos y beneficios para impulsar futuras reservas.

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Fiestas religiosas, gastronomía y deporte como motores de demanda

La festividad de Nuestra Señora de la Consolación llevó la ocupación hotelera al 100% en Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero. Las 296 plazas de la oferta conjunta quedaron cubiertas por peregrinos y visitantes que participaron de una celebración capaz de movilizar a localidades pequeñas fuera de los grandes centros turísticos.

Las fiestas regionales también concentraron parte de los viajes de cercanía. Entre Ríos presentó alrededor de 20 acontecimientos, entre ellos la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale y la Fiesta del Choripán Entrerriano en Rosario del Tala.

En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó reservas superiores al 85% en el norte provincial y dejó a Chos Malal prácticamente sin disponibilidad de alojamiento. La agenda incluyó además la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, la Fiesta Provincial del Cultivo de la Mandioca en Misiones y celebraciones gastronómicas en distintas localidades del país.

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Las competencias deportivas extendieron el movimiento turístico en la Patagonia. Bariloche recibió corredores de montaña en Patagonia Bariloche by UTMB, mientras San Martín de los Andes y Villa La Angostura fueron sede del Gran Fondo Siete Lagos, cuyo recorrido principal tuvo 110 kilómetros.

Los destinos de montaña, como Bariloche y Ushuaia, registraron algunos de los mayores niveles de ocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ushuaia, Epic 2026 reunió a unos 300 atletas en pruebas de ciclismo de montaña y carrera de montaña. Los acontecimientos atrajeron visitantes más allá de los circuitos tradicionales de naturaleza.

Santa Fe desplegó más de 45 acontecimientos, con una asistencia proyectada superior a 240.000 personas. La programación incluyó un espectáculo gratuito de La K’onga en Rosario, la Peña Invencible en la capital provincial, Expo Rufino y competencias automovilísticas en Rafaela.

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Los destinos de montaña encabezaron los niveles de reservas: Bariloche registró una ocupación hotelera de 85%, Ushuaia estimó 78% y Jujuy informó un promedio de 71% en alojamientos hoteleros y parahoteleros. En el norte neuquino, el festejo del chivito también superó el 85% de reservas.

Promociones de verano y mayor demanda de micros

El fin de semana funcionó como antesala de la temporada turística 2027. Entre Ríos presentó la campaña “Friendly por Naturaleza”, con 70 destinos que ofrecieron termas, playas, carnavales, gastronomía, vinos y alternativas para viajar con mascotas.

San Juan acompañó la Fiesta Nacional del Sol con promociones hoteleras y gastronómicas. Salta lanzó PreSalta, un programa de reintegros de 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.

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La venta de pasajes de ómnibus de larga distancia aumentó 48% frente a un fin de semana habitual de noviembre, de acuerdo con Plataforma10. Córdoba, Mar del Plata y Mendoza estuvieron entre los destinos más elegidos, en una comparación que no corresponde al feriado equivalente de 2025.