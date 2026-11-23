Los fiscales generales de Virginia y Oregon demandaron a SpaceX por la creación de imágenes explícitas no consentidas mediante la inteligencia artificial Grok. (xAI)

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Los fiscales generales de Virginia, Jay Jones, y de Oregon, Dan Rayfield, demandaron a SpaceX, la empresa de Elon Musk que opera la red social X y la inteligencia artificial Grok. Los acusan de no impedir que Grok creara imágenes explicitas falsas de adultos y niños, y de presentar sus productos como seguros.

Son las primeras demandas de un estado contra la compañía por este asunto, según la agencia Reuters. Cada fiscal presentó su propia denuncia, “separada pero similar”, según el comunicado de Virginia.

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Las denuncias invocan las leyes de protección al consumidor de cada estado: la Ley de Protección al Consumidor de Virginia y la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Oregon, informó CNBC. Según esa cadena, los tribunales aún no habían aceptado los escritos a primera hora del lunes 23 de noviembre.

Qué piden los fiscales

Ambos estados reclaman órdenes judiciales que obliguen a la empresa a poner salvaguardas más estrictas, multas, la devolución de las ganancias obtenidas y el pago de costos legales, según CNBC. Virginia suma el reintegro de dinero a los consumidores afectados.

Las denuncias judiciales invocan las leyes estatales de protección al consumidor y de prácticas comerciales desleales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Wired agregó que los fiscales señalan como antecedente el acuerdo de Meta con 51 estados y territorios de Estados Unidos este verano, por presuntas fallas en la protección de menores. Esa conciliación, sin admisión de culpa, mostró que los fiscales pueden exigir cambios amplios en un producto.

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Los dos estados contrataron al estudio Platkin LLP, dirigido por el exfiscal general de Nueva Jersey Matthew Platkin, para llevar los casos, según Wired.

Cuáles fueron las promesas de SpaceX

Según el comunicado de Virginia, con una sola fotografía Grok podía fabricar una imagen o un video realista de una persona desnuda o en una situación sexual, sin su consentimiento. La demanda sostiene que la empresa ignoró las medidas de seguridad habituales de la industria para diferenciarse de sus rivales.

Rayfield sostuvo que la falta de controles “se consideraba una característica, no un error”, y que la compañía la promocionó como “modo picante”. Jones afirmó que la empresa “engañó al público” con garantías falsas sobre la seguridad de los datos y las imágenes de los usuarios.

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Los demandantes señalan como antecedente regulatorio el acuerdo de Meta con cincuenta y un estados sobre la seguridad de menores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Virginia cita un estudio del Centro para Contrarrestar el Odio Digital. Entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, Grok habría creado y publicado en X unos 3 millones de imágenes sexualizadas, unas 23.000 de ellas con aspecto de menores. Cerca del 30% de las imágenes de menores identificadas seguía visible una semana después.

Wired, que leyó las denuncias, informó que investigadores de Virginia probaron Grok antes de demandar y hallaron que sus filtros eran “inconsistentes e ineficaces”. Según el relato de la revista, el chatbot explicó qué palabras activaban los filtros y ayudó a redactar instrucciones para evitarlos. En ningún momento preguntó si la persona de la foto había dado su consentimiento.

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Los estados también sostienen que miles de reportes enviados al centro estadounidense para niños desaparecidos y explotados llegaron sin datos clave, lo que impidió actuar en el 90% de los casos, según Wired.

SpaceX afronta más de una docena de demandas individuales mientras cataloga a Grok como una herramienta neutral. (Composición Infobae: Grok Imagine / Reuters)

La respuesta de SpaceX y otros frentes legales

SpaceX no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios. En octubre, ante el Concejo Municipal de Nueva York, una responsable de políticas de IA de la compañía, Gabriela Castillo Madrid, dijo que existían “salvaguardas” y “controles estrictos”, según CNBC. Los fiscales afirman que esa declaración contradice lo que sus pruebas mostraron.

La demanda no sorprendió a la empresa: en una presentación de valores de octubre, SpaceX informó que Virginia evaluaba demandarla, según The Next Web. Reuters añadió que SpaceX enfrenta más de una docena de demandas de personas que dicen haber sido víctimas de imágenes sexuales generadas con Grok. En un caso contra un usuario, sus abogados describieron a Grok como una herramienta neutral sujeta al control del usuario.

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Virginia y Oregon piden ahora que los tribunales acepten las demandas; hasta el momento de la publicación, ninguno lo había hecho.