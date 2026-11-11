Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados

Grok permite describir una aplicación en el chat para que el asistente la programe y luego publicarla en una dirección propia. (Gemini)

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Una firma de seguridad informática encontró que más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok, el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, podían abrirse sin iniciar sesión. Entre ellas había documentos confidenciales de la propia empresa, resultados médicos de pacientes y listas de empleados de compañías grandes.

La firma, Claroc, publicó el hallazgo el 10 de noviembre. Probó 43.551 direcciones de aplicaciones publicadas con Grok: 37.571 seguían en línea y 35.578 (94,7%) se abrían para cualquiera, sin pedir identificación. Solo 1.993 respondían con un error de acceso denegado.

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Claroc calculó que una de cada 10 aplicaciones abiertas contenía material sensible, datos internos de empresas o información personal, y que cerca del 2% guardaba material de gravedad alta o crítica. La mayoría eran juegos, páginas de presentación y calculadoras.

Una firma de seguridad informática encontró que más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok. REUTERS/Dado Ruvic

Grok permite describir una aplicación en el chat para que el asistente la programe y luego publicarla en una dirección propia, que termina en grok.me. Según Claroc, al publicar una aplicación en su cuenta de prueba, la opción preseleccionada era “cualquiera con el enlace”.

Los documentos de SpaceXSI y de empresas grandes

SpaceXSI es el nombre de la compañía que surgió de la fusión de SpaceX y xAI, según Ars Technica. Claroc encontró 24 aplicaciones abiertas creadas por empleados de SpaceXSI y de X: un plan de incorporación confidencial para un nuevo vendedor, un mapa de 594 cuentas de clientes y varias propuestas publicitarias, una de ellas dirigida a una agencia del gobierno de Estados Unidos.

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Entre los datos de otros usuarios, la firma confirmó a mano una lista de más de 3.500 empleados de un grupo hospitalario, el resumen de cuidados intensivos de un paciente con análisis e imágenes, y el listado de los bomberos de un cuartel con nombre y número de placa. También halló una planilla de horas cuyo código mostraba contraseñas de 18 cuentas en texto plano.

Claroc encontró 24 aplicaciones abiertas creadas por empleados de SpaceXSI y de X. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de SpaceXSI y X, 30 organizaciones identificables tenían datos internos expuestos. 26 tienen más de mil empleados y seis figuran entre las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Claroc no las nombra. Ars Technica cita casos como un trabajo de 3.784 exámenes médicos de obreros de una constructora peruana.

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Cómo se encontraron sin conocer los enlaces

Los investigadores no recibieron los enlaces: los hallaron en bases de datos públicas de consultas DNS, el sistema que traduce una dirección web en el servidor donde está alojada.

Como cada aplicación tiene su propio nombre bajo grok.me, ese nombre queda registrado la primera vez que alguien lo abre, y cualquier suscriptor de esos servicios puede buscarlo por patrón.

Grok es un asistente de inteligencia artificial generativa desarrollado por la empresa xAI, fundada por Elon Musk. Europa Press

El investigador Asaf Aprozper, de Claroc, explicó a Ars Technica que otras plataformas para crear aplicaciones, como Lovable, Bolt y Replit, también dan a cada aplicación su propia dirección y dejan el mismo rastro. Claroc comparó con ChatGPT, que en su prueba dejó la opción “solo yo” por defecto al compartir una aplicación.

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Meta ya suspendió una función parecida en Muse, su agente de IA, tras detectarse una filtración similar, según Ars Technica. En julio, un investigador había mostrado que Grok Build subía repositorios completos de código a un servidor de la empresa, y Musk dijo entonces que se borrarían esos datos.

La respuesta de SpaceXSI

Claroc avisó a SpaceXSI el domingo 8 de noviembre. Al no recibir respuesta, un integrante de la firma etiquetó en X a Musk y al responsable de Grok, Matt Palmer, según Ars Technica. La empresa empezó a retirar los enlaces de sus propias aplicaciones pocas horas después de que Ars le enviara preguntas, y las 24 devolvían un error de aplicación no encontrada.

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Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SpaceXSI dijo a un periodista que cubre el caso que las aplicaciones de Grok son privadas hasta que su creador decide compartirlas y que publicar exige varios pasos.

Añadió que las cuentas de sus empleados quedan en “solo tú” por defecto. Claroc respondió que sus 24 aplicaciones estaban abiertas igualmente y que la opción por defecto para usuarios comunes sigue siendo “cualquiera con el enlace”.