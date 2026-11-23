Las aplicaciones de crianza compartida ayudan a padres separados a coordinar las visitas y la pensión alimenticia de sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las discusiones entre parejas separadas por temas relacionados con sus hijos son habituales y la tecnología ofrece una solución para evitar ese tipo de situaciones, que afectan la tranquilidad y vida del menor. A través de aplicaciones de crianza compartida es posible coordinar visitas, pagos de pensión y comunicación.

Estos espacios ponen orden al caos normal de ser padres sin convivir, dándole prioridad al bienestar del niño o niña, e incluso sirve como documentación durante procesos judicales.

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Qué aplicaciónes de crianza compartida son ideales para padres separados

Kinnai

Es una aplicación desarrollada en Chile y permite hacer seguimiento del régimen de visitas y del pago de la pensión alimenticia.

Su módulo de mensajería impide modificar o borrar los textos enviados. “Lo que se escribe ahí no se puede modificar ni tampoco borrar, lo que permite mantener un registro”, explicó Gonzalo Ibarra, su creador, a Las Últimas Noticias.

La aplicación chilena Kinnai bloquea la edición o eliminación de textos para mantener un registro exacto de las comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La app también ofrece la modalidad “Un Hogar”, pensada para parejas que viven juntas. Según Bruna Arlegui,cofundadora, esta función “ayuda a ordenar las distintas tareas de la casa y quién se hace cargo de ellas”.

OurFamilyWizard

OurFamilyWizard cuenta con respaldo de profesionales del derecho de familia y tribunales de los 50 estados de Estados Unidos. Su mensajería no permite retirar ni editar textos y suma la función ToneMeter, que advierte sobre lenguaje potencialmente conflictivo antes de enviar un mensaje.

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Incluye calendario compartido para programar tiempo de crianza, registro de gastos con gestión de reembolsos y un banco de información con datos médicos y horarios escolares. No ofrece versión gratuita y requiere que ambos padres acepten usarla y pagarla.

TalkingParents

Esta plataforma construye un registro permanente de comunicación mediante mensajes, llamadas grabadas, calendario y almacenamiento de documentos. Su función Accountable Calling permite hacer videollamadas o llamadas grabadas sin compartir el número de teléfono personal.

TalkingParents cuenta con la función Accountable Calling para efectuar llamadas grabadas sin revelar el número de teléfono personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ofrece un plan gratuito con funciones esenciales, lo que la vuelve más accesible que otras plataformas legadas. Su enfoque, sin embargo, resulta reactivo: documenta el conflicto en lugar de prevenirlo y carece de filtros de inteligencia artificial o herramientas de seguridad emocional.

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BestInterest

Adopta un enfoque distinto al priorizar la prevención de conflictos sobre la documentación. Utiliza inteligencia artificial para filtrar mensajes de entrada hostiles, manipulativos o fuera de tema antes de que el usuario los vea.

También revisa los mensajes salientes y sugiere una redacción más neutral cuando detecta lenguaje que podría escalar el conflicto. Funciona incluso si la expareja no se une a la plataforma, ya que permite redactar y enviar mensajes manteniendo privado el número personal.

Sus registros quedan timestampados, son inalterables y exportables para mediación o procesos judiciales. Cuenta con versión gratuita que incluye mensajería ilimitada y acompañamiento de inteligencia artificial, aunque ofrece menos herramientas financieras integradas que otros competidores.

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2Houses

La app se concentra en la gestión de gastos compartidos y los horarios de parentalidad. Su sistema permite registrar gastos relacionados con los hijos, rastrear quién debe qué monto y gestionar solicitudes de reembolso dentro de la propia aplicación.

La plataforma 2Houses se enfoca en el cálculo de gastos compartidos y la tramitación de solicitudes de reembolso entre exparejas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Suma un calendario interactivo para horarios complejos, un banco de información con datos esenciales de los hijos y un diario donde los padres comparten noticias y fotos. Resulta una opción más asequible que otras plataformas legadas, aunque sus funciones de seguridad emocional son limitadas y su enfoque judicial es menor que el de OurFamilyWizard o TalkingParents.

Custody X Change

Se diferencia del resto por centrarse en la construcción de planes de parentalidad y horarios de custodia con valor legal, antes que en la mensajería diaria. Su creador de horarios permite definir noches de estancia, días festivos y ocasiones especiales, mientras que sus plantillas generan planes de parentalidad estructurados y exportables.

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La plataforma también produce informes que comparan el tiempo de crianza planificado con el real y entrega documentos listos para presentar ante abogados, mediadores o tribunales.

No incorpora filtros de mensajes con inteligencia artificial ni funciones de acompañamiento emocional, por lo que resulta más útil para padres que necesitan formalizar un acuerdo de custodia que para quienes buscan mejorar la comunicación cotidiana.