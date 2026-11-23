Los transportistas cuestionan la inversión de USD 21 millones para incorporar solo 18 unidades

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El sector del transporte público en Honduras se prepara para tomar medidas de presión ante la falta de respuestas de las autoridades a reclamos relacionados con el financiamiento del servicio y los cambios que se pretenden implementar en el sistema de transporte de la capital.

El dirigente Wilmer Cálix confirmó que los transportistas analizan realizar protestas a partir del próximo martes, luego de acumular tres meses sin recibir el pago del bono compensatorio y manifestar su inconformidad con un proceso de licitación promovido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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La preocupación de los concesionarios también está relacionada con el futuro de cientos de unidades que prestan servicio en diferentes corredores de Tegucigalpa y Comayagüela. Según Cálix, la propuesta municipal podría dejar fuera a más de 450 concesiones que ya operan en el transporte urbano.

Cálix señaló que el malestar aumentó porque, según su versión, la municipalidad inició el procedimiento para incorporar nuevas unidades sin integrar a los actuales operadores en la elaboración del proyecto. Entre los recorridos involucrados mencionó el corredor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el trayecto que conecta el Estadio Nacional con otros sectores de la capital.

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Para el sector, la inconformidad central radica en que se estaría impulsando un nuevo modelo de transporte sin considerar las condiciones de quienes prestan el servicio con concesiones vigentes.

Cuestionamiento a la inversión

Otro punto de diferencia entre los empresarios del transporte y la municipalidad es el monto contemplado en el proyecto para incorporar nuevas unidades al sistema urbano.

Cálix cuestionó que se proyecte destinar $21 millones equivalentes a aproximadamente 551,25 millones de lempiras, para la adquisición o incorporación de apenas 18 unidades de transporte. A su criterio, esos recursos podrían aprovecharse para desarrollar un programa de modernización más amplio.

Los dirigentes cuestionan la asignación de 21 millones de dólares para la adquisición de 18 unidades de transporte.

El representante del sector recordó que hace tres meses presentaron al presidente de la República una propuesta que contempla cambios en el funcionamiento del transporte público: incorporación de sistemas de pago electrónico, cámaras de videovigilancia y una mejor distribución de rutas. La iniciativa busca actualizar el servicio y ofrecer mejores condiciones tanto a los pasajeros como a los operadores. Hasta el momento, lamentó, no han recibido respuestas concretas del Gobierno.

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A esa controversia se suma la falta de comunicación con las autoridades municipales. El dirigente aseguró que han remitido seis comunicaciones formales a la Alcaldía del Distrito Central sin obtener respuesta. Ante esa situación, anunció que buscarán asesoría legal para revisar el proceso de licitación, pues consideran que podría contener irregularidades y afectar los derechos de los concesionarios actuales.

Tres meses sin cobrar el bono compensatorio

Además de las diferencias con la municipalidad, los transportistas enfrentan dificultades por el retraso en el desembolso del bono compensatorio, un beneficio que permite mantener una tarifa de 13 lempiras para los usuarios del transporte público.

Las más de 450 concesiones podrían quedar fuera del nuevo modelo de transporte en la capital

Cálix indicó que el pago lleva tres meses de atraso y advirtió que los empresarios ya no están en condiciones de continuar sosteniendo el servicio sin recibir los recursos correspondientes. El beneficio alcanza a aproximadamente 1,6 millones de hondureños en cinco ciudades del país, según datos del dirigente.

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Para los transportistas, el bono representa un ingreso necesario para cubrir costos de funcionamiento, mantener las unidades en circulación y realizar inversiones de mejora.

El atraso, explicó Cálix, ha incrementado la presión financiera sobre los operadores, que deben continuar trabajando mientras esperan los desembolsos pendientes.

Ante la falta de acuerdos, los representantes del transporte público convocaron a una reunión nacional para este lunes, donde prticiparán dirigentes y representantes del rubro de diferentes zonas del país, quienes analizarán la situación y definirán las acciones que podrían comenzar el martes.