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Padres y tutores ya pueden ver qué temas consultan sus hijos a Meta AI, aunque no las conversaciones completas

La función permite a los padres configurar la supervisión directamente desde la aplicación de Meta AI o a través del Centro para Familias

La herramienta se suma a otras opciones de control ya existentes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
La herramienta se suma a otras opciones de control ya existentes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
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Meta amplió a nivel global la supervisión parental dentro de su aplicación de inteligencia artificial. Con esta función activa, madres, padres y tutores pueden conocer los temas sobre los que sus hijos adolescentes han consultado a Meta AI durante los últimos siete días, aunque no acceden al contenido textual de esas conversaciones.

La herramienta se suma a otras opciones de control ya existentes y busca acompañar a las familias en el uso que los adolescentes hacen de la inteligencia artificial.

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Qué incluye la supervisión parental en Meta AI

La función permite a los padres configurar la supervisión directamente desde la aplicación de Meta AI o a través del Centro para Familias. Una vez activada, pueden revisar los temas generales sobre los que su adolescente preguntó al asistente, organizados en categorías como escuela, entretenimiento, estilo de vida, viajes, escritura y salud y bienestar.

Meta - adolescentes - Meta AI - Control parental - tecnología - 5 de octubre
Meta amplió a nivel global la supervisión parental dentro de su aplicación de inteligencia artificial. (Meta)

Dentro de cada categoría general es posible explorar subtemas más específicos. En Estilo de vida, por ejemplo, aparecen desgloses como moda, comida y días festivos. En Salud y bienestar, las categorías incluyen fitness, salud física y salud mental.

Además de esta visibilidad sobre los temas consultados, los padres cuentan con la posibilidad de endurecer la configuración predeterminada. El modelo estándar está pensado para adolescentes de 13 años en adelante, pero existe una alternativa llamada Contenido Limitado, que restringe en mayor medida los tipos de conversación que el adolescente puede mantener con Meta AI.

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Esta información sobre los hallazgos ya está disponible para quienes tienen activada la supervisión en Cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Brasil. Según indicó Meta en su blog oficial, la expansión a otros países del mundo se concretará en los próximos meses.

Meta - adolescentes - Meta AI - Control parental - tecnología - 5 de octubre
Dentro de cada categoría general es posible explorar subtemas más específicos. (Meta)

La compañía reconoció que se trata de una etapa inicial del desarrollo. “Este es solo el punto de partida. A medida que implementemos esta información para padres en todo el mundo, seguiremos escuchando los comentarios tanto de padres como de expertos, y exploraremos formas de hacerla aún más valiosa”, señaló Meta a través de su blog.

Nueva sección de hallazgos en el Centro para Familias

Para acceder a esta información, los padres que utilizan la supervisión en Facebook, Messenger o Instagram deben dirigirse a una nueva sección llamada hallazgos, disponible dentro del Centro para Familias. Desde allí pueden consultar, aplicación por aplicación, qué temas preguntó su adolescente a Meta AI durante la última semana.

Este mecanismo funciona de manera independiente en cada plataforma, por lo que los padres pueden revisar por separado la actividad registrada en Facebook, Messenger e Instagram. La compañía diseñó esta sección como un complemento a las funciones de supervisión que ya existían previamente.

Entre esas funciones previas se incluyen la posibilidad de establecer límites de tiempo de uso, programar descansos durante la navegación y revisar con quién ha estado chateando el adolescente en los últimos siete días. La nueva sección de hallazgos se integra a este conjunto de herramientas sin reemplazarlas.

Meta - adolescentes - Meta AI - Control parental - tecnología - 5 de octubre
Para acceder a esta información, los padres que utilizan la supervisión en Facebook, Messenger o Instagram deben dirigirse a una nueva sección llamada hallazgos. (Meta)

Protecciones de seguridad para adolescentes en las conversaciones con IA

Meta explicó que esta nueva visibilidad para los padres se suma a las protecciones de seguridad que ya forman parte del diseño de las experiencias de IA para Cuentas de adolescentes. La compañía tomó como referencia los criterios de clasificación de películas para mayores de 13 años al construir estas salvaguardas.

“La nueva información que prestamos complementa las protecciones de seguridad ya integradas en las experiencias de IA para Cuentas de adolescentes. Por ejemplo, nuestras experiencias de IA se han diseñado tomando como referencia los criterios de clasificación de películas para mayores de 13 años y los comentarios de los padres, lo que significa que Meta AI no debería dar respuestas que resultarían inapropiadas en una película clasificada para mayores de 13 años”, detalló Meta en su blog.

Como consecuencia de este diseño, Meta AI puede abstenerse de responder determinadas preguntas y, en algunos casos, redirigir al adolescente hacia recursos de ayuda específicos. De todos modos, la compañía precisó que el tema consultado seguirá siendo visible para los padres, incluso cuando el asistente no haya respondido a esa pregunta.

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