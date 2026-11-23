El empresario y exconcejal Hains Udiel Muñoz Rabanales murió tras un ataque armado en el caserío La Ceibilla de Retalhuleu. (Redes Sociales)

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El empresario y exconcejal de Coatepeque Hains Udiel Muñoz Rabanales, de 64 años, murió el domingo 22 de noviembre tras un ataque armado ocurrido durante una actividad religiosa en el caserío La Ceibilla, sector de Caballo Blanco, en Retalhuleu.

Muñoz Rabanales participaba en una ceremonia de bautismo cristiano cuando fue atacado a balazos, según la información preliminar proporcionada por autoridades, cuerpos de socorro y relatos de asistentes. El hecho provocó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

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Testigos indicaron que el empresario se cambiaba de ropa luego de participar en la actividad religiosa cuando hombres no identificados le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima murió en el sitio, de acuerdo con los primeros reportes conocidos sobre el caso.

La investigación quedó a cargo de las autoridades, que acudieron al caserío La Ceibilla para procesar la escena, recabar indicios y establecer la secuencia del ataque. Hasta el momento no se informó sobre capturas ni sobre la identificación de los responsables.

Hombres armados dispararon contra Muñoz Rabanales mientras se cambiaba de ropa tras una ceremonia de bautismo cristiano. (Redes Sociales)

Tampoco se conoce el móvil del crimen. Las autoridades no han precisado si existen hipótesis sobre las razones del atentado ni si Muñoz Rabanales había recibido amenazas previas.

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El portal Transparencia Electoral de Coatepeque difundió una publicación tras conocerse el asesinato y lo calificó como un hecho de violencia política. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades responsables de la investigación.

Fue concejal séptimo de Coatepeque entre 2020 y 2024

Hains Udiel Muñoz Rabanales integró el Concejo Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango, como concejal titular séptimo durante el período 2020-2024. En las elecciones generales de 2023 buscó regresar a la política local con una postulación municipal por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), aunque no obtuvo el cargo.

La Municipalidad de Coatepeque expresó sus condolencias a través de sus redes sociales. La comuna señaló que Muñoz Rabanales se desempeñó como exconcejal y transmitió un mensaje de apoyo a sus familiares y personas cercanas.

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Muñoz Rabanales ocupó el cargo de concejal séptimo en la Municipalidad de Coatepeque durante el período 2020-2024. (Municipalidad de Coatepéque)

El exfuncionario era originario de Champerico, Retalhuleu, aunque su actividad pública también estuvo vinculada con Coatepeque. Su trayectoria política se desarrolló en el ámbito municipal, donde ocupó un puesto dentro del concejo durante cuatro años.

Tenía una empresa de cable e internet en Champerico

Además de su participación en la política municipal, Muñoz Rabanales era empresario del sector de las telecomunicaciones. Era propietario de Momovisión, una compañía con sede en Champerico que prestaba servicios de televisión por cable e internet en la región.

Datos de Guatecompras indican que la empresa también figuró como proveedora del Estado desde 2011. En total, acumuló 105 contratos, de acuerdo con la información citada en los reportes sobre su actividad comercial.

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El exconcejal era propietario de Momovisión, una firma de televisión por cable e internet con sede en Champerico. (Redes Sociales)

Los últimos contratos registrados datan de febrero de 2026. En esa oportunidad, la firma brindó servicios de cable e internet al Banco de Guatemala mediante compras de baja cuantía.

El homicidio ocurrió en un contexto de conmoción entre familiares, allegados y habitantes de la zona. Las diligencias continuarán para esclarecer quiénes ejecutaron el ataque y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del empresario y exconcejal.