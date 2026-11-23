Dos hombres murieron tras un ataque armado dentro de una cervecería en Playa El Cuco, Chirilagua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche del domingo terminó con un doble homicidio dentro de una cervecería en Chirilagua, San Miguel Centro, donde dos hombres fueron atacados con arma de fuego por un sujeto que ingresó al establecimiento. Las víctimas alcanzaron a ser trasladadas hacia un hospital, aunque murieron durante el trayecto a causa de la gravedad de las heridas.

La escena ocurrió en Playa El Cuco, distrito de Chirilagua, en el departamento de San Miguel. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que sus unidades de Inteligencia e Investigaciones iniciaron las diligencias para identificar y ubicar al responsable del ataque.

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El hecho alteró la noche en una zona concurrida del distrito. De acuerdo con información preliminar, el ataque se produjo cuando las víctimas se encontraban departiendo dentro del negocio. El agresor habría entrado al lugar y disparado contra ambos hombres sin mediar palabras.

La PNC no divulgó de inmediato las identidades de los fallecidos. Datos extraoficiales señalan que se trataría de dos primos: Carlos Henríquez Arias y Santos Bladimir Iglesias González.

El ataque ocurrió a poca distancia de un puesto policial, según los reportes conocidos tras el crimen. Investigadores procesaron el lugar y activaron operativos en distintos puntos de San Miguel y departamentos cercanos para dar con el responsable.

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La Policía capturó en flagrancia a Marlon Fabricio R. M. en el distrito de Berlín, Usulután Norte. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Capturan a presunto sospechoso horas después

La búsqueda terminó este lunes con la captura de Marlon Fabricio R. M., de 24 años, a quien la Policía atribuye el doble homicidio registrado la noche anterior en Chirilagua.

El arresto se concretó en flagrancia en Berlín, Usulután Norte, según informó la PNC. El detenido será remitido por el delito de homicidio agravado, una figura que contempla penas de prisión de entre 30 y 50 años, de acuerdo con la legislación salvadoreña.

La investigación deberá establecer la secuencia del ataque, el posible móvil y si existía algún vínculo previo entre R. M., y las víctimas. Las autoridades continúan investigando si hubo otras personas involucradas.

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La captura se produjo pocas horas después del doble homicidio y permitió concentrar las indagaciones en la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la cervecería. El caso permanece bajo investigación policial y fiscal.

El doble crimen elevó a tres el registro de homicidios en El Salvador entre el 1 y el 22 de noviembre. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El doble crimen deja tres homicidios registrados en noviembre

El Salvador mantiene medidas de seguridad como el régimen de excepción, los patrullajes policiales y militares y los operativos de captura contra personas vinculadas con hechos violentos. Las acciones forman parte de la estrategia estatal para reducir los homicidios y otros delitos en el territorio.

Con las dos muertes ocurridas en Chirilagua, noviembre acumula tres homicidios entre el 1 y el 22 del mes, según los datos oficiales. La cifra equivale a un promedio de 0.14 casos diarios durante ese período.

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El contraste con 2018 muestra una reducción en los registros. Entre el 1 y el 22 de noviembre de ese año se contabilizaron 184 homicidios, con un promedio de 8 casos por día. Los datos de 2026 no incluyen los hechos que puedan ocurrir durante el resto del mes, por lo que el total de noviembre aún no está cerrado.

La investigación por el crimen de Chirilagua continúa mientras Ramos Martínez queda a disposición de las autoridades judiciales.