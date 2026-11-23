La batalla campal entre Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja

Guardar

El Mundial de Talla Baja, que se disputa en la ciudad de Rabat, dejó imágenes impactantes por la batalla campal entre la selección de Colombia y la de Marruecos, que es local en la segunda edición del certamen. La gresca con golpes de puño ocurrió luego de que el partido finalizara 1-1, un resultado que dejó a los dos combinados al borde de la clasificación a la próxima fase.

El problema se desató en los festejos de Colombia tras obtener el empate contra el seleccionado local, que contó con un tiro libre cerca del área en la última jugada. Algunos de los futbolistas del elenco cafetero celebraron de cara a sus rivales, que respondieron de inmediato. Los empujones cambiaron rápidamente a golpes de puño.

PUBLICIDAD

Pese a la intervención inmediata de los cuerpos técnicos y la terna arbitral, la situación escaló a tal punto que tuvo que ingresar personal policial al campo de juego para culminar con la pelea. Luego de varios minutos de máxima tensión, la gresca se disolvió, aunque las imágenes del escándalo se viralizaron automáticamente en las redes sociales.

Marruecos había vencido 2-0 a Guatemala en su debut y cerrará la fase de grupos frente a Estados Unidos, que derrotó 5-1 a los centroamericanos y reabrió la disputa por los primeros puestos tras caer 1-0 contra Colombia en el debut. La segunda edición de la Copa del Mundo de fútbol para personas de talla baja reúne a 16 selecciones y se celebra por primera vez en África. La final está pautada para el 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de ambos equipos tuvieron una fuerte gresca

La selección argentina llega como una de las favoritas al Mundial de Talla Baja y como campeón defensor, ya que conquistó la primera edición (2023) que se disputó en tierras albicelestes: venció 3-1 en la final a Paraguay. En el certamen actual, aseguró su clasificación a la próxima instancia luego de golear por 5-0 a Jordania y vencer 3-1 a Irak con un hat-trick de Martín Antúnez.

La Albiceleste llegará con el pase resuelto al clásico ante Brasil, previsto para el martes a las 15:00. El plantel argentino, dirigido por Mariano Rojas, está compuesto por Agustín Ledesma, Carlos Sánchez, Facundo Rojas (capitán), Mario Cano, Eduardo Rolón, Cristian Sapito Soto, Franco Chazarreta, Pedro Gugliotta, Martín Antúnez, Lucas Deamigo, Mario Nieva, Giovani Caxal y Marcos Mulhall.

PUBLICIDAD

El aporte de Marcos Senesi para llegar a Marruecos

La selección argentina de talla baja inició su defensa al título con dos triunfos para asegurar su pase a los cuartos de final (@tallabajaargentina)

El viaje de Argentina al Mundial de Marruecos requirió completar el financiamiento y contó con una donación de Marcos Senesi, zaguero de 29 años de Tottenham Hotspur. El defensor, que integró la delegación argentina que alcanzó el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026, permitió con su aporte económico que el plantel pudiera competir por otra corona.

Los jugadores de Pulga y Pelusa, apodo del seleccionado albiceleste, difundieron un video para agradecer al futbolista y a su familia. También reconocieron la colaboración del periodista Gastón Edul en la difusión del caso. “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron desde el plantel.

PUBLICIDAD

Argentina llegó a Marruecos con tres conquistas internacionales consecutivas en dos años. En mayo de 2022 ganó la Copa América de Lima, Perú, tras golear a Paraguay por 5-0 en la final. Cinco meses más tarde obtuvo la Eurocopa de fútbol de talla baja en Murcia, España, donde completó el torneo invicto. La consagración mundial llegó en Buenos Aires en 2023, una campaña que el equipo buscará prolongar en territorio africano.

“Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”, afirmaron los integrantes del seleccionado.

PUBLICIDAD