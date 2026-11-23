Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizan la Copa del Mundo Femenina 2031 (FIFA)

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La FIFA confirmó la expansión de la Copa Mundial Femenina de 2031, que se disputará con 48 selecciones y 104 partidos. El torneo tendrá como sedes a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, una organización conjunta que modificará la dimensión habitual de la competencia y que abrirá una etapa inédita para el certamen.

El anuncio se produjo este lunes durante el Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich, Suiza. La entidad eligió la candidatura de los cuatro países de América del Norte, Centroamérica y el Caribe para albergar una edición que contempla veinte estadios en veinte ciudades y que ampliará de forma marcada el número de equipos participantes.

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La competencia de 2031 tendrá 16 selecciones más que el Mundial Femenino de Brasil 2027, cuya disputa está prevista con 32 equipos. La ampliación también se trasladará al calendario de partidos, ya que el certamen de 2031 reunirá 104 encuentros. La medida forma parte de la búsqueda de la FIFA por extender la cantidad de plazas disponibles en la principal competencia mundial de selecciones femeninas.

Gianni Infantino confirmó la expansión del certamen global (FIFA)

Antes de que se conociera la designación de los anfitriones para los torneos de 2031 y 2035, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el propósito de la organización de ampliar el alcance del fútbol femenino. “Nuestro objetivo, por supuesto, es hacer que el fútbol femenino sea verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las asociaciones miembros y con todas las partes interesadas. Hoy, decidimos aquí sobre los anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 y 2035. Este es un momento de orgullo para ti, este es un momento de orgullo para nosotros, para todos nosotros”.

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El dirigente sostuvo que la expansión de las próximas Copas del Mundo debería tener efectos que excedan a los partidos y a los resultados deportivos. Infantino manifestó: “Pero 2031 y 2035 deberían llegar mucho más allá del campo. Más mujeres jugadoras, más niñas inspiradas, más mujeres entrenadoras, más mujeres árbitros, más mujeres administradoras, más mujeres líderes. Nuestras prioridades para el juego femenino son muy, muy simples: tenemos que expandir el juego a nivel mundial, tenemos que cerrar las brechas que todavía existen, por supuesto, y tenemos que construir el futuro juntos”.

En el cierre del Congreso, el presidente de la FIFA planteó: “El fútbol pertenece a todos, en todas partes del mundo, y tenemos que crear oportunidades, tenemos que crear desarrollo, tenemos que crear infraestructuras. También necesitamos recursos para poder hacer que esto suceda. Y juntos, tendremos un impacto real”.

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Cuatro países compartirán la organización de las próximos Copas Mundiales Femeninas (FIFA)

La edición de 2031 será la quinta Copa Mundial Femenina que se juegue en América. Estados Unidos fue sede de las ediciones de 1999 y 2003, Canadá recibió el torneo de 2015 y Brasil organizará el campeonato de 2027. La elección de la candidatura conjunta permitirá, además, que Costa Rica y Jamaica formen parte de una organización mundialista femenina por primera vez.

Para México, el certamen de 2031 representará su estreno como anfitrión de una Copa Mundial Femenina reconocida por la FIFA. El país ya había organizado una competencia internacional de selecciones femeniles antes del aval oficial del organismo rector y alcanzó el subcampeonato tras perder ante Dinamarca en 1971. En aquella edición participaron también Argentina, Italia, Inglaterra y Francia.

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Además, la FIFA aprobó por aclamación que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales compartan la sede del Mundial Femenino de 2035. El torneo volverá a Europa después de Brasil 2027 y será la cuarta vez que el continente reciba la máxima competencia de selecciones femeninas, luego de Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019.

España buscará defender el título que alcanzó en Australia y Nueva Zelanda 2023 (RFEF)

Antes de la cita de 2031, Brasil será anfitrión por primera vez de un Mundial Femenino y también se convertirá en el primer país sudamericano que reciba el torneo. El calendario establece que la competencia se desarrollará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027. El estadio Maracaná, con capacidad para 78.838 espectadores, será el escenario tanto del partido inaugural como de la final.

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La presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, celebró la elección de la candidatura integrada por los cuatro países y remarcó el alcance que esperan darle al torneo. “Es un momento histórico para nuestros cuatro países, pero esta oportunidad va mucho más allá de cualquiera de nosotros”. La dirigente añadió: “Junto con la FIFA, queremos organizar la Copa Mundial Femenina más grande y de mayor impacto de la historia y aprovechar su éxito para acelerar el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo”. También sostuvo: “Aspiramos a crear un torneo que no solo inspire a millones de futbolistas, sino que también les brinde oportunidades para jugar, desarrollarse y perseguir sus sueños”.