Homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

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El Gobierno nacional le envió una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para reclamarle que impida el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El Poder Ejecutivo exigió que se frene el acto previsto para el 10 de diciembre y que se sancione a quienes promovieron la convocatoria en la Facultad de Ciencias Sociales.

La nota fue remitida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, que depende del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El organismo advirtió sobre eventuales responsabilidades penales y administrativas de las autoridades involucradas en la actividad.

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El documento, al que accedió Infobae, cuestiona el reconocimiento al dirigente guerrillero. El ERP, la organización que encabezó Santucho, llevó adelante secuestros, asesinatos y ataques a instalaciones militares durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976.

“Me dirijo a Ud. debido al publicitado y desafortunado homenaje de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires al líder terrorista Mario Roberto Santucho, a realizarse el próximo 10 de diciembre”, comienza la comunicación dirigida al rector.

La carta se conoció luego de que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, encabezado por la decana Ana Arias, declarara de interés institucional la actividad. La propuesta contempla la instalación de una escultura dedicada a Santucho en un patio interno de la sede universitaria, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

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Para el Gobierno, los fundamentos de esa decisión implican una reivindicación de la violencia política. En la presentación, sostuvo que “el mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria” y señaló que el ERP pretendía acceder al poder a través de las armas para imponer un sistema contrario a las instituciones democráticas.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Profe" Álvarez

Responsabilidades penales

La Subsecretaría de Políticas Universitarias planteó que el grupo liderado por Santucho buscaba “la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país”.

En otro tramo de la comunicación, el organismo afirmó: “No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”.

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La intervención formal del Gobierno se incorporó al debate abierto por la resolución de Ciencias Sociales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades para suspender de manera unilateral una actividad institucional de la UBA, debido a la autonomía universitaria reconocida por la Constitución Nacional.

Uno de los ejes de la carta es la advertencia sobre las consecuencias penales y administrativas que, según la interpretación del Gobierno, podrían alcanzar a las autoridades universitarias responsables de la organización del homenaje.

El texto señala que el reconocimiento a Santucho podría constituir una reivindicación de los hechos violentos atribuidos al ERP. A partir de ese planteo, sostiene que quienes intervinieron en la convocatoria podrían incurrir en delitos y en un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

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Ricardo Gelpi, rector de la UBA

“Este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables”, sostiene la presentación oficial.

La misiva agrega que las autoridades también “incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades”.

Se trata de una interpretación jurídica expresada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La carta no cita una resolución judicial que haya establecido la existencia de un delito ni atribuye responsabilidades penales concretas. Tampoco precisa qué figura penal podría aplicarse a los responsables de la convocatoria.

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Luego, el Gobierno formuló su requerimiento central al rector de la UBA. “Frente a esta situación, exijo a Ud., que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, afirma el documento.

La presentación también solicita información sobre las acciones que eventualmente adopte la casa de estudios. En su último párrafo, dispone que, ante el uso de instalaciones y fondos públicos universitarios y la posible comisión de un ilícito, se informe al organismo sobre “las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la Universidad”.

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El alcance de ese pedido está sujeto a la autonomía universitaria, contemplada en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y desarrollada por la Ley de Educación Superior 24.521.

El Gobierno puede requerir información y realizar presentaciones administrativas, pero no tiene atribuciones para ordenar de forma directa la suspensión del homenaje ni para imponer sanciones disciplinarias a sus organizadores. Esas decisiones corresponden a las autoridades universitarias competentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudieran establecerse por otras vías.

El vicerrector Yacobitti llevará el rechazo al Consejo Superior de la UBA

La carta de Capital Humano se conoció en paralelo con el rechazo expresado por la conducción de la Universidad de Buenos Aires. El vicerrector Emiliano Yacobitti anunció que presentará un proyecto para que el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno universitario, se pronuncie formalmente contra el homenaje.

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“Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76”, escribió Yacobitti en su cuenta de la red social X.

El dirigente universitario explicó su postura y afirmó: “Como Vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”.

También diferenció el estudio académico de los procesos históricos de los reconocimientos institucionales. Sostuvo que la universidad debe garantizar el análisis crítico y plural de todas las etapas de la historia argentina, aunque consideró que los homenajes deben reservarse para quienes hicieron aportes a la sociedad dentro del respeto a las instituciones democráticas.

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“Por eso voy a presentar un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la Universidad se expida en el mismo sentido”, anticipó el vicerrector.

El Consejo Superior tiene prevista una reunión para este miércoles 25 de noviembre. La iniciativa de Yacobitti apunta a formalizar el rechazo de la conducción universitaria a la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales.

Ciencias Sociales declaró de interés institucional el acto y autorizó una escultura

El guerrillero Mario Roberto Santucho (Captura de video)

La actividad fue impulsada por una cátedra de Sociología encabezada por Pablo Bonavena y por el Colectivo Cultural Contramuro. También participan en la organización la agrupación estudiantil La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

El homenaje fue convocado para el jueves 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno denominado Indio Solari, dentro de la sede de Ciencias Sociales situada en Santiago del Estero 1029, en Constitución. El programa prevé intervenciones políticas y culturales, la colocación de una escultura y unas palabras de cierre de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP.

La iniciativa fue respaldada por el Consejo Directivo de Ciencias Sociales, encabezado por Ana Josefina Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño y al kirchnerismo. El órgano de gobierno de la facultad declaró la actividad de interés institucional y autorizó la instalación de un cuadro-escultura donado por los organizadores.

La resolución destacó la trayectoria política y militante de Santucho, y vinculó el reconocimiento con el compromiso institucional de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia en materia de derechos humanos.

La decisión fue adoptada por una unidad académica y no expresa una posición del conjunto de la UBA. La conducción del rectorado, a través de Yacobitti, ya hizo público su rechazo y buscará que esa postura quede plasmada en una resolución del Consejo Superior.

Mario Roberto Santucho fue uno de los principales dirigentes de las organizaciones guerrilleras argentinas de las décadas de 1960 y 1970. Participó en la fundación del PRT, en 1965, y más tarde impulsó la creación del ERP, en 1970.

La organización desarrolló una estrategia de lucha armada que incluyó secuestros, asesinatos y ataques contra instalaciones militares. Entre sus principales operaciones estuvieron el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, en 1972; el ataque al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973; el asalto a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974; y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.

Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, cuando la Argentina ya se encontraba bajo la dictadura iniciada el 24 de marzo de ese año.

La fecha elegida para el homenaje coincide con el aniversario de la recuperación democrática de 1983, la asunción presidencial de Raúl Alfonsín y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Por el momento, la actividad continúa prevista para el 10 de diciembre. El Gobierno formalizó su reclamo ante Gelpi y la conducción de la UBA anunció que llevará su rechazo al Consejo Superior, que deberá tratar la iniciativa dentro del marco de la autonomía universitaria.