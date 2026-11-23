El Renap inscribió a 294,321 recién nacidos en Guatemala entre el 1 de enero y el 15 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 148,723 hombres y de 145,598 mujeres fueron inscritos entre los 294,321 nacimientos registrados en Guatemala del 1 de enero al 15 de octubre, según informó el Registro Nacional de las Personas (Renap).

La cifra acumulada hasta octubre podría situar el cierre de 2026 por debajo del resultado de 2025, cuando se contabilizaron 355,946 nacimientos, según la proyección planteada por especialistas.

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La fecundidad muestra una reducción en los últimos años

La directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), Mirna Montenegro, señaló que Guatemala atraviesa una transición demográfica vinculada a la reducción de la tasa de fecundidad.

“La reducción de la tasa de fecundidad es un fenómeno a nivel mundial”, expresó Montenegro a Soy 502. La especialista indicó que actualmente se registra una tasa de dos hijos por cada mujer en edad fértil.

En su declaración, Montenegro señaló que la Encuesta Materno Infantil 2024-2025 ubicaba la tasa en cinco hijos por cada mujer en edad fértil. También indicó que entre 2023 y 2024 hubo una reducción del 12.67% en la tasa de nacimientos.

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Los registros históricos citados muestran que en 2014 se inscribieron 386,195 nacimientos, mientras que en 2024 fueron registrados 299,256 recién nacidos.

La diferencia entre ambos años fue de 86,939 nacimientos, una reducción equivalente al 22.5%.

Las inscripciones anuales de nacimientos en Guatemala registraron una reducción del 22.5% entre 2014 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala y cuatro departamentos concentran más inscripciones

La disminución de la fecundidad no se presenta de la misma manera en todos los departamentos del país, de acuerdo con la directora del OSAR.

Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos son los que registran la mayor cantidad de nacimientos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ubican a El Progreso, Zacapa, Baja Verapaz, Retalhuleu y Sacatepéquez entre los departamentos con menor número de nacimientos.

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El comportamiento demográfico ocurre junto con una mayor urbanización. Guatemala pasó de tener cerca del 30% de su población en zonas urbanas a inicios de los años 2000 a superar el 50% en la actualidad.

El costo de vida y los cambios sociales aparecen entre los factores

Montenegro mencionó varios elementos que pueden incidir en la reducción de la fecundidad. Entre ellos incluyó el alto costo de la vida, las dificultades para costear la crianza, los cambios culturales, el acceso de las mujeres a la educación y la migración.

La especialista consideró que una menor cantidad de nacimientos puede permitir una mayor disponibilidad de recursos estatales por cada niña y niño, en un escenario de crecimiento del Producto Interno Bruto y aumento de la recaudación tributaria.

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“Es un momento clave para invertir en salud, educación y protección contra la violencia”, afirmó Montenegro ante esa posibilidad.

La tasa de fecundidad en Guatemala se redujo a dos hijos por cada mujer en edad fértil, según el OSAR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora del OSAR planteó que las políticas públicas podrían orientarse a mejorar las condiciones de desarrollo de la niñez ante el cambio en la composición de la población, según Soy 502.

Guatemala alcanzaría su punto máximo de bono demográfico en 2030

Un análisis del Programa Estado de la Nación de Costa Rica estima que Guatemala llegará en 2030 al punto más alto de su ventana de oportunidad demográfica.

Nicaragua, El Salvador, Honduras y Belice atravesarían una situación similar. Ese período se caracteriza por una menor proporción de población menor de 15 años y una participación todavía reducida de personas de 65 años o más.

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Según el análisis, esa estructura poblacional puede favorecer la producción y el desarrollo del capital humano si los países generan empleo digno, fortalecen las capacidades de la población y amplían la protección social.

El momento demográfico varía en la región. Panamá alcanzaría ese punto en 2030, mientras que República Dominicana llegaría al final de su bono demográfico alrededor de 2040.

Costa Rica superó ese umbral en 2025. En los países que atraviesan esa etapa adquieren mayor peso los desafíos vinculados con el envejecimiento, las pensiones, el cuidado y la protección social.