Las llamas se propagaron en el comercio ubicado cerca de Centenario y Bogotá, durante los festejos por el aniversario de la localidad (X: @miradadequilmes)

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La brutal explosión en un local de comida en Ezpeleta dejó a una persona en grave estado que sigue internada en el Hospital de Quilmes, mientras el resto de los heridos ya recibió el alta. Se trata del hombre de 32 años que terminó con el 50% del cuerpo quemado, producto del fuego que se inició por una aparente fuga de gas.

De acuerdo con el parte médico del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte al que accedió Infobae, el paciente de 32 años continúa internado en el sector de Shock Room, “recibiendo atención y cuidados intensivos”.

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En tanto, añadieron que el paciente “permanece con asistencia mecánica respiratoria, presenta un cuadro clínico de gravedad y, hasta el momento, no registra una evolución favorable”. El mismo parte definió su estado como “reservado”.

El hombre trabajaba como cocinero en el establecimiento y era el empleado de mayor exposición al momento del siniestro. Sufrió quemaduras en el torso, los brazos y parte de la cara.

Por su parte, el propietario del local no se encontraba en el lugar: según se informó, estaba en la provincia de Entre Ríos. El trabajador declaró ante la Policía que había cambiado una garrafa y que creía que pudo quedar mal colocada una de las mangueras de conexión. Los testigos presentes en el lugar coincidieron en que se encontraba manipulando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.

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El cocinero de 32 años permanece con asistencia respiratoria y quemaduras en la mitad del cuerpo en el Hospital de Quilmes

El episodio ocurrió el domingo por la noche en las inmediaciones de las calles Centenario y Bogotá, en Ezpeleta, partido de Quilmes, durante los festejos por el 154° aniversario de la localidad. En ese momento, la zona concentraba una cantidad importante de vecinos y familias que recorrían una feria de emprendedores y asistían a espectáculos musicales. A metros del local siniestrado, el grupo Los Leales se presentaba en el escenario principal del evento.

Las imágenes registradas por teléfonos celulares muestran el momento de la detonación y la reacción de quienes estaban cerca. Segundos después del estallido, las llamas salían del establecimiento y alcanzaban el primer piso del inmueble. La onda expansiva afectó a varias personas que se encontraban en las inmediaciones, algunas de ellas a metros de la puerta del comercio.

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Uno de los testimonios que permitió reconstruir la secuencia fue el de un hombre identificado como Reinaldo, quien se encontraba junto a una pared a la derecha de la entrada del local. Según relató a TN, comenzó a escuchar un ruido similar al zumbido de una fuga de gas y se acercó para identificar su origen. “Va a explotar”, advirtió segundos antes del estallido, según sus propias palabras. La pared que tenía a su lado lo protegió de las lesiones, pero una mujer que estaba a la altura de la puerta fue lanzada varios metros por la onda expansiva y tuvo que recibir asistencia médica.

Otra testigo, que aguardaba junto a sus hijas un pedido de papas fritas, describió los instantes previos al estallido: “Cuando escuché un zumbido, alcancé a mirar y mis chicas ya no estaban, estaban allá”, declaró. La detonación tomó por sorpresa a los presentes, que en segundos pasaron de asistir a un festejo a buscar a sus familiares en medio de la confusión.

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Los testigos en la zona advirtieron el zumbido de una fuga de gas instantes antes de la propagación del fuego al primer piso

Ante la situación, los organizadores del evento utilizaron los altoparlantes para pedir una evacuación ordenada. “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor, vamos evacuando de a poquito”, se escucha en uno de los videos difundidos. La indicación buscaba despejar el sector para facilitar el ingreso de ambulancias del SAME, vehículos de bomberos y efectivos policiales. El show de Los Leales quedó suspendido y la zona fue acordonada.

Además del cocinero, otros seis heridos fueron atendidos tras la explosión. Una joven de 19 años fue derivada al Hospital de Quilmes con quemaduras en el rostro y heridas cortantes en un brazo; su hermano también resultó lesionado y recibió atención médica. Una tercera víctima, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones en la zona ocular por astillas de vidrio desprendidas durante la detonación. Entre los afectados hubo también una niña de 11 años con una herida cortante en la cabeza, que fue trasladada a un centro de salud por sus familiares. Otras dos mujeres recibieron asistencia; una de ellas fue atendida en el lugar y no requirió traslado. Todos ellos recibieron el alta.

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El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes confirmó que se trató de una explosión seguida de un incendio y señaló que la mayoría de las lesiones sufridas por las víctimas estuvieron relacionadas con la detonación.

El Municipio de Quilmes emitió un comunicado en el que expresó su postura ante el hecho. Desde la institución detallaron que, como consecuencia de la explosión, “los servicios de emergencia se activaron rápidamente y se asistió a ocho personas que se encontraban heridas”, y que “los más afectados fueron derivados a un hospital de la zona”. Además, precisaron que se instalaron vallados para delimitar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de ambulancias, y se implementó un cordón sanitario para el traslado de los heridos.

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En el lugar trabajaron de forma coordinada efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME, personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad, y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano. “La Municipalidad expresa su solidaridad y acompañamiento con las personas afectadas, se encuentra a disposición de sus familias y agradece la labor de los equipos que intervinieron en el operativo”, indica el escrito.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. La causa, caratulada como lesiones culposas, quedó a cargo de la Fiscalía N°22, que lleva adelante el peritaje correspondiente para determinar el origen y las circunstancias exactas del hecho. Una de las hipótesis que deberán esclarecerse es si el episodio tuvo origen en una pérdida de gas en el sector de la cocina.

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