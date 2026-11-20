El director ejecutivo Eliah Seton afirmó en Billboard que el contenido basura producido por inteligencia artificial carece de lugar en la plataforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

SoundCloud actualizó sus pautas comunitarias y sus términos de uso para prohibir la subida masiva de canciones casi idénticas, el uso de bots para inflar reproducciones y la presentación de música generada con inteligencia artificial como si la hubiera hecho una persona.

La plataforma no veta la IA en general. Su director ejecutivo, Eliah Seton, explicó en una carta abierta publicada en Billboard que la empresa distingue entre usar la tecnología como herramienta creativa y usarla para engañar a oyentes o manipular el sistema.

PUBLICIDAD

“El contenido basura generado con inteligencia artificial no tiene lugar en SoundCloud”, escribió Seton. En la misma carta afirmó que la IA “debe ser una herramienta para la creatividad, no un medio para engañar, explotar o manipular el sistema”.

Qué queda prohibido en SoundCloud

Las pautas incorporan una sección sobre subidas excesivas. Quienes carguen cantidades de archivos que la empresa considere excesivas pueden recibir límites de subida, revisiones adicionales u otras medidas. También se prohíbe subir de nuevo contenido ya eliminado y abrir varias cuentas para esquivar esos límites.

Otra sección nueva, titulada “abuso de IA”, enumera las conductas vedadas: producir en masa temas casi duplicados para inflar ingresos, usar IA o automatización para aumentar reproducciones, seguidores o comentarios, y copiar la voz o la obra de otro artista sin permiso. También prohíbe presentar trabajo generado por IA como humano o crear perfiles de artistas falsos.

PUBLICIDAD

Las pautas añaden que ante un caso de abuso, SoundCloud puede eliminar contenido, retener o revertir pagos, y suspender o cerrar cuentas. El medio Digital Music News citó la cláusula equivalente de los términos de uso, que permite a la empresa “retener, revertir o recuperar pagos” vinculados con esa actividad.

Las cláusulas del servicio facultan a SoundCloud para retener, revertir o recuperar pagos asociados a prácticas de abuso tecnológico (SOUNDCLOUD)

Una regla sin cifra y sin etiqueta obligatoria

Ninguno de los textos fija cuántas subidas son demasiadas: la pauta habla de una cantidad excesiva “según lo determine” la propia empresa. Digital Music News señaló que los términos le dan un margen amplio de decisión y que habrá que ver cómo se aplican en la práctica.

Tampoco hay una etiqueta general para la música de IA. Seton escribió que identificar un tema totalmente generado y distinguirlo de uno hecho con herramientas de apoyo es complejo, y que los estándares de etiquetado y detección siguen en desarrollo.

PUBLICIDAD

SoundCloud muestra datos de identificación solo cuando los aporta alguno de sus socios de IA aprobados. Según la carta, la empresa trabaja con más de 10 y mencionó a Moises y ElevenLabs, con las que anunció alianzas recientes. Fuera de esas integraciones, dice combinar tecnología, procesos internos y políticas para evaluar el contenido.

El sitio RouteNote, que distribuye música de artistas independientes, comparó el enfoque con el de otros servicios. Según su nota, Bandcamp prohibió la música generada total o sustancialmente con IA, y Deezer prepara un interruptor para que los oyentes filtren de sus recomendaciones los temas totalmente generados. SoundCloud eligió permitir la música de IA y actuar contra el spam, la suplantación y la manipulación de reproducciones o ingresos.

PUBLICIDAD