Desde el 1 de enero de 2027, las rutas y autopistas nacionales no cobrarán más el peaje en efectivo, ya que desaparecerán las cabinas de las estaciones. (Autopistas del Oeste)

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Desde el 1° de enero próximo, los usuarios de rutas nacionales con peajes ya no podrán hacer su pago en efectivo, ya que desaparecerán las cabinas atendidas por personal en las estaciones.

El sistema migrará completamente al de cobro automatizado, tanto sea bajo la modalidad de vías canalizadas con barrera sin cabina y pago electrónico, o en las vías con sistema free flow en las que los vehículos simplemente pasan debajo de un pórtico de lectura y cobro automatizado.

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La decisión está enmarcada en el decreto del Poder Ejecutivo nro 733/2025, de octubre del año pasado, que estipuló para el 31 de diciembre de 2026 la fecha de finalización del cobro en efectivo y la implementación de cobro automático en las vías de su jurisdicción.

Como parte del proceso de transformación del cobro de peajes a formato digital, durante este año se incorporaron nuevas modalidades de pago electrónico a través de tarjeta de crédito y débito, NFC y código QR de una billetera virtual.

Un informe de Autopistas del Oeste muestra cómo desde que se implementó el pago electrónico en abril, sobre un universo de 750.000 vehículos que pagan peaje en su traza cada día, un 2% de los usuarios adoptaron este sistema. Sin embargo, el mayor incremento se dio desde octubre, cuando se sumó también el pago por QR tanto en Acceso Oeste como en Acceso Norte, pasando de un 0,92% al actual 2,01%.

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Una infografía de Autopistas del Sol y del Oeste señala el avance del sistema Telepase frente al pago en efectivo en autopistas de Argentina. (Autopistas del Oeste)

De todos modos, TelePase fue el canal que más creció en desmedro del pago en efectivo, que en paralelo fue reduciendo durante el año la cantidad de cabinas en las estaciones para impulsar la adopción del sistema automatizado. En enero de este año, Telepase agrupaba el 83,9% de los pagos, pero a mitad de noviembre ya alcanzó el 93,6% de las transacciones.

Como consecuencia del crecimiento de las alternativas automatizadas de cobro de peaje, mientras en enero de este año un 16,6% de los usuarios pagaban con efectivo, al 15 de noviembre esa cifra bajó a tan solo el 4,34%.

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Sin embargo, más allá del hecho de pasar más ágilmente con un dispositivo TelePase que haciendo el pago electrónico, que implica detenerse a cero y hacer la operatoria en una pantalla, lo que muchos usuarios desconocen es que entre ambas metodologías de pago hay una diferencia tarifaria.

Quien paga por vía de TelePase tiene lo que se denomina como el valor puro de la tarifa, pero quién lo hace por cualquiera de los otros métodos, incluido el efectivo hasta el 31 de diciembre, pagan esa tarifa multiplicada por dos.

El pago electrónico se incorporó este año y ya tiene un 2% de los usuarios que adoptaron esa modalidad. (Autopistas del Oeste)

“¿Por qué el pago electrónico tiene un costo mayor? Hay una justificación desde la Seguridad Vial porque aún obliga a detener el vehículo, cortando la fluidez de la marcha, generando una situación de riesgo a la entrada y salida de la línea de peaje”, señaló el especialista en tránsito Jota Leonetti, a Infobae.

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Aún así, todavía queda esa pequeña porción de usuarios que no suscribieron a TelePase, pero tampoco pagan electrónicamente sino en efectivo, algo que ya no podrán hacer desde el 1° de enero próximo.

“Son los usuarios más difíciles de convencer, porque son quienes usan las autopistas eventualmente, por ejemplo, los fines de semana. El que viaja todos los días ya adoptó el TelePase”, dijo Ezequiel Hermida, director adjunto de operaciones en Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste.

“Para evitar que haya un colapso a último momento, fue que empezamos con estas acciones desde abril, induciendo a los usuarios a adoptar el TelePase, y vamos a hacer dos campañas más en las próximas semanas, entre el 24 y el 30 de noviembre, y entre el 14 y el 20 de diciembre, en las cinco estaciones troncales de peaje de Tigre, Tortuguitas, Pacheco, Ituzaingó y Luján, distribuyendo un folleto de información que incluye una oblea de TelePase para que los usuarios se registren. Es gratuito, se hace en la web de TelePase y no se paga nada hasta que no se usa el dispositivo”, explicó.

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Las estaciones de peaje advierten que quien paga por medio de un sistema manual tiene una tarifa que duplica el pago con TelePase. (Autopistas del Oeste)

La diferencia con los peajes provinciales

Esta disposición no se aplicará en las autopistas provinciales como las que tiene concesionadas Aubasa, donde se podrán mantener las cabinas con personas que hagan el cobro en efectivo. De hecho, ya han anunciado que así lo harán, al menos por ahora y sin plazo de reconversión a un esquema completamente digital.

Aubasa incorporó este año a su red de vías concesionadas la ruta provincial 6, que une la Rotonda de Zárate con las inmediaciones del Cruce Echeverry, y en esa autopista instaló el cobro de peaje sin barreras con free flow. Además, la empresa ha iniciado ese mismo proceso en la Autopista Buenos Aires - La Plata, en la estación Dock Sud.

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Sin embargo, quienes utilicen las rutas provinciales concesionadas con pago de peaje este verano para sus viajes a la Costa Atlántica podrán todavía seguir pagando el peaje con dinero en efectivo o TelePase.

Esto aplica a quienes utilicen la Autopista Buenos Aires – La Plata, la Ruta Provincial 2 y la Interbalnearia número 11, la ruta 63 entre Dolores y Esquina de Croto, la 56 entre General Conesa y General Madariaga, o la 74 entre esa localidad y Pinamar.

Adicionalmente, en las vías administradas por Aubasa, no hay una diferencia sustancial entre la tarifa de Telepase y del pago en efectivo. Al solo efecto de poner un ejemplo, mientras el pago manual en efectivo en la Estación Dock Sud de la Autopista Buenos Aires – La Plata tiene un valor de $2.600 para un auto pasajeros convencional de 2 ejes, el valor del peaje con TelePase es de $2.593,53.

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Las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires que administra (AUBASA), seguirán cobrando con TelePase o en efectivo durante el verano próximo.

Este último es el valor real del peaje, pero para el pago en efectivo se redondea la cifra hacia arriba para hacer más simple la operación para usuarios y peajistas.

La confusión para el usuario

La diferencia de plazos y métodos de pago entre las concesiones de rutas nacionales y provinciales, es un dilema para los usuarios. De hecho, en el misma región del AMBA hay otro tipo de autopista como es el Camino del Buen Ayre, que une Acceso Norte con Acceso Oeste, que es provincial en origen pero fue cedida a Nación por 30 años en 2006, pero es administrada por el Ceamse, una empresa que define su política de cobro de peajes, entre otras variables.

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Hoy, el Camino del Buen Ayre no tiene cobro electrónico sino solo cabinas manuales y cabinas con TelePase, y no tiene la exigencia de migrar al sistema nacional desde el 1 de enero.

Tantas diferencias de implementación hoy ya generan demoras, con automovilistas que quedan detenidos intentando pagar sin asistencia por estar en un carril equivocado o en una autopista que tiene un diferente sistema al que se presumía, el único método que “salvará” la situación es el TelePase, que en todas las concesiones es un sistema habilitado y tiene, además, la mejor tarifa en todos los casos.