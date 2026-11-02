“Es algo profundamente humano y personal”: el CEO de Apple descarta que los agentes de IA sustituyan a las apps

John Ternus descartó que los agentes autónomos de inteligencia artificial sustituyan a las aplicaciones del ecosistema de Apple. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

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John Ternus, CEO de Apple, descartó que los agentes autónomos de inteligencia artificial (IA) sustituyan a las aplicaciones tradicionales y modifiquen por completo el ecosistema de la empresa.

El ejecutivo sostuvo que el desarrollo de productos seguirá siendo una tarea humana. “Supongo que eso podría facilitarnos mucho la vida, pero la creación de productos es algo profundamente humano y personal”, aseguró a Wired.

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El ingeniero llegó al máximo cargo ejecutivo a los 51 años, después de una trayectoria de 25 años dentro de Apple centrada en la ingeniería de hardware. Su designación se produjo a principios de septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook.

El ingeniero John Ternus asumió la dirección ejecutiva de Apple a los 51 años en reemplazo de Tim Cook. (Foto: Europa Press)

Ternus había tenido su primera aparición pública como CEO durante el Apple Keynote 2026, donde presentó el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro. Más tarde volvió a participar en un evento dedicado al lanzamiento de los nuevos MacBook Pro táctil y iPad Mini.

Su llegada al cargo de CEO de Apple coincide con un período de profundos cambios. Pese a que la compañía mantiene una posición financiera sólida, deberá responder a una competencia cada vez más intensa en áreas como la inteligencia artificial generativa.

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Cómo está Apple en la carrera de la inteligencia artificial

Apple reconoce que recurre a esta tecnología para desarrollar componentes de sus nuevos dispositivos, como la bisagra del iPhone Duo. Para el CEO, la cuestión central no es el método empleado, sino si el producto final satisface a quienes lo usan: “¿Hemos creado algo que realmente les encante?”

La compañía recurrió a la inteligencia artificial para el desarrollo de la bisagra del iPhone Duo. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La prioridad de Apple seguirá puesta en el hardware y en la experiencia del usuario, incluso después de que la empresa quedara rezagada durante los últimos dos años en la competencia por la inteligencia artificial. La compañía pospuso hasta este verano la actualización de Siri, su asistente de voz.

“Todo el mundo tiene su opinión. A mí me gusta mucho dónde estamos”, afirmó Ternus, según recogió Wired. El CEO sostuvo que Apple utilizará la inteligencia artificial, pero no como un recurso incorporado sin una finalidad concreta.

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El ejecutivo dijo que el objetivo consiste en crear productos que mejoren la vida de sus usuarios. “No queremos implementar la IA solo por el hecho de hacerlo”, señaló, antes de añadir que, si la tecnología se integra correctamente, las personas no deberían detenerse a pensar si una función fue realizada por inteligencia artificial o por software tradicional.

El proyecto universitario de Ternus en Pensilvania consistió en el diseño de un brazo mecánico para personas con cuadriplejia. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Cuál fue la trayectoria de John Ternus antes de liderar Apple

Nacido en California en mayo de 1975, Ternus se graduó como ingeniero mecánico en la Universidad de Pensilvania en 1997. Durante su formación universitaria combinó los estudios con la natación competitiva.

Su trabajo final de carrera consistió en el diseño de un brazo mecánico para personas con cuadriplejia. Ese proyecto anticipó su interés por aplicar la ingeniería a necesidades prácticas y vinculadas con la accesibilidad.

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Antes de ingresar a Apple, trabajó en Virtual Research Systems, donde participó en el diseño de visores de realidad virtual. Se incorporó a la compañía en 2001 como integrante del grupo de diseño de producto en Cupertino.

Ternus coordinó la transición de las computadoras Mac desde los procesadores Intel hacia los chips Apple Silicon. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Qué logros tuvo John Ternus al entrar a trabajar en Apple

Uno de sus primeros trabajos estuvo vinculado con la Apple Cinema Display. Desde entonces avanzó dentro de la estructura directiva hasta asumir responsabilidades sobre algunos de los dispositivos centrales del negocio.

En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware. Desde ese puesto supervisó el desarrollo de los Mac y los iPad, y participó en la creación de líneas como los AirPods.

Entre 2020 y 2022 incorporó la dirección del hardware del iPhone y, posteriormente, responsabilidades relacionadas con el Apple Watch. En 2021 asumió como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

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Uno de los procesos técnicos más claves de su carrera fue la transición de las computadoras Mac desde procesadores Intel hacia chips propios de la serie M, conocidos como Apple Silicon. La estrategia permitió a Apple controlar una parte del desarrollo de sus computadoras e integrar hardware y software dentro de un mismo ecosistema.