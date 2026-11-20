La FTC advirtió sobre estafas que imitan la voz de familiares mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una llamada de un hijo, un nieto o un hermano que dice estar en problemas y pide dinero de inmediato puede ser una estafa con la voz del familiar copiada por inteligencia artificial. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos recomienda no confiar en la voz y verificar por otra vía.

El aviso más reciente de la FTC, publicado el 18 de noviembre, describe cómo funciona el engaño. El estafador llama y se hace pasar por alguien querido. Algunos usan herramientas digitales para crear videos falsos o clonar la voz del familiar, según la agencia.

PUBLICIDAD

La historia suele ser urgente: un arresto que exige fianza, una reparación de un auto, un accidente. El interlocutor pide dinero cuanto antes y agrega una condición: que la víctima no se lo cuente a nadie.

Los estafadores suelen inventar emergencias, como un arresto o un accidente, para pedir dinero de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer durante la llamada

La FTC indica tres pasos. El primero es ir más despacio: colgar o decir que se devolverá la llamada enseguida. Los estafadores buscan que la víctima se asuste y pague antes de tener tiempo de pensar o de consultar a alguien de confianza.

El segundo paso es llamar a otro familiar o a un amigo para comprobar si la historia es cierta. El tercero es no enviar dinero a quien exija un método de pago concreto: transferencia, criptomonedas, aplicación de pagos o tarjeta de regalo.

PUBLICIDAD

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, agrega un detalle práctico en una alerta actualizada el 24 de abril. Después de colgar, hay que llamar al supuesto afectado al número que ya está guardado en los contactos, no al que originó la llamada. Algunos estafadores falsean el número que aparece en la pantalla para que la llamada parezca venir de una fuente de confianza, por lo que conviene marcar de nuevo desde cero.

La FCC recomienda llamar de vuelta al número ya guardado en los contactos, no al que originó la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una palabra clave para toda la familia

La FCC sugiere acordar con anticipación una palabra secreta que solo conozcan los miembros de la familia. Si quien llama no la recuerda, puede ser un estafador, indica el organismo.

PUBLICIDAD

La agencia no detalla cómo elegirla. Una opción razonable es una que no figure en redes sociales, porque las dos agencias señalan que los estafadores usan datos publicados en internet, como el lugar donde vive la víctima y su familiar. La palabra debería compartirse en persona y no por mensajes que otros puedan leer.

Señales de alarma y qué hacer si ya se pagó

Las dos agencias coinciden en las señales: presión para actuar en minutos, pedido de secreto y cobro por vías difíciles de rastrear. La FCC añade que algunos estafadores piden encontrarse en persona para recibir el dinero, y que el falso familiar puede pasar el teléfono a alguien que se presenta como abogado o funcionario judicial.

PUBLICIDAD

Ni una llamada ni una videollamada garantizan que la persona del otro lado sea real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una videollamada tampoco prueba nada. La FTC advierte que la imagen de una persona también puede falsificarse.

Si la víctima ya pagó, la FTC recomienda actuar rápido para intentar recuperar el dinero. Los casos pueden denunciarse en ReportFraud.ftc.gov, el sitio de la agencia. La FCC pide además comunicarse de inmediato con la policía local ante una llamada de este tipo.

Los avisos de ambas agencias están dirigidos a consumidores de Estados Unidos, pero los pasos no dependen del país: colgar, llamar de vuelta al número conocido, consultar a otra persona y no pagar bajo presión.