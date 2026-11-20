SBC Medical Group Holdings notificó a la SEC la extracción no autorizada de datos de 1.624.000 clientes en Japón. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

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SBC Medical Group Holdings, empresa con sede en Irvine, California, que gestiona clínicas médicas y estéticas en Japón y cotiza en Nasdaq, aseguró que un desconocido accedió a una base de datos y extrajo información de 1.624.000 clientes.

La firma, que presta servicios de gestión a corporaciones médicas y sus clínicas, precisó que el acceso ocurrió en un sistema web de su filial japonesa. El método de intrusión y el alcance total siguen bajo investigación. La compañía presentó además un formulario 8-K ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, que remite al comunicado.

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La base de datos incluye nombres, sexo, teléfonos, correos, contraseñas, direcciones, fechas de nacimiento, números de tarjeta de paciente, identificadores de socio y respuestas a encuestas, en todos o algunos de los casos. Esos registros corresponden al período 2010–2023. El grupo aclaró que la combinación de datos varía según la persona.

La base de datos comprometida reúne registros acumulados entre 2010 y 2023 con contraseñas almacenadas sin cifrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué más se llevaron los atacantes

Otras categorías son más acotadas: 255.416 personas que pidieron turnos por páginas publicitarias, 217.769 que escribieron en formularios web, 4.513 con descripciones de tratamientos y nombres de archivos de imágenes (no las imágenes), y 15.007 con reseñas. La empresa informó también que 14 personas habían escrito datos de tarjetas de crédito en formularios, todas ya vencidas o inutilizables para nuevos pagos.

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Asimismo, se obtuvieron cuentas de unos 20.000 empleados del grupo y de los centros médicos que apoya. Para 459 trabajadores se vieron afectados datos entregados al contratarlos, como cuentas bancarias, información previsional y declaraciones de impuestos.

El ataque informático afectó las cuentas de 20.000 empleados y expuso datos bancarios, impositivos y previsionales de 459 trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía dijo que no ha confirmado la sustracción de historias clínicas electrónicas ni de información del sitio de reservas mySBC. Tampoco detectó, hasta ahora, uso fraudulento de los datos robados.

Según el aviso del grupo en japonés, los atacantes realizaron 770.000 intentos de acceso desde el extranjero durante la noche. El mismo texto reconoce que, en la época en que se registraron esos clientes, las contraseñas se almacenaban sin cifrar.

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Los atacantes ejecutaron 770.000 intentos de acceso desde el extranjero durante la noche contra los servidores de la compañía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un segundo incidente en un servicio de reservas

El 16 de noviembre, la empresa recibió además un aviso del operador de Tribeau, un servicio externo de reservas que usan 56 clínicas del grupo. Alguien entró a cuentas de administradores de esas clínicas. El operador identificó datos de 12.641 personas con reservas, como nombre, teléfono, edad y tratamiento solicitado.

Para 6.804 de ellas figuraban además el tratamiento recibido, su fecha y el precio. En tres casos se accedió al contenido de mensajes con la clínica. Según el operador, no se filtraron correos, direcciones, tarjetas, contraseñas ni historias clínicas, y la información no estaba vinculada a las fotos de casos.

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La compañía instó a los usuarios a modificar sus contraseñas ante el riesgo de llamadas fraudulentas o extorsiones vinculadas a tratamientos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sugiere la empresa a los afectados

El grupo advirtió que los datos podrían servir para correos, SMS o llamadas fraudulentas que simulen ser de la empresa, e incluso para extorsiones que mencionen tratamientos. Pidió no abrir enlaces ni archivos de mensajes sospechosos y aclaró que no solicita contraseñas, números de tarjeta ni dinero por teléfono o correo.

A quienes usaron una contraseña igual o parecida en otros servicios les pidió cambiarla por una única. Podrá forzar restablecimientos de claves por precaución. Notificará a los afectados de forma individual y atiende en una línea telefónica dedicada en Japón. Informó el 16 de noviembre a la Comisión de Protección de Información Personal de ese país y consultará a la policía.

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Los centros médicos suspendieron durante un período limitado la publicidad en televisión y otros medios, y la empresa prevé una caída de consultas de nuevos pacientes. No puede estimar el impacto financiero y anticipó costos de notificación, investigación forense, asesoría legal y posibles compensaciones, en parte cubiertos por un seguro cibernético de la filial. Contratará a especialistas externos para determinar el origen del ataque.