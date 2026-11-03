“No podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”: CEO de Apple, sobre el iPhone Duo

John Ternus reconoce problemas de abastecimiento tras el lanzamiento del iPhone Duo. (AP Foto/Jeff Chiu)

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Apple enfrenta dificultades para satisfacer la demanda de su primer teléfono plegable, el iPhone Duo. Los pedidos del dispositivo superaron las previsiones de la compañía y los plazos de entrega se extendieron hasta finales de enero de 2027. Ante esta situación, John Ternus, director ejecutivo de la empresa, reconoció que todavía no puede determinar cuándo se normalizará el abastecimiento.

“No podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”, afirmó Ternus en una entrevista con Reuters. El directivo explicó que Apple trabaja para incrementar la producción, aunque existen dificultades para responder al interés que despertó el nuevo dispositivo entre los compradores.

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El problema representa un desafío para la compañía, que busca consolidar su entrada en el mercado de los celulares plegables. A diferencia de otros lanzamientos, el iPhone Duo llega con una demanda que supera la capacidad de fabricación disponible, mientras Apple también enfrenta el encarecimiento de componentes necesarios para producir sus equipos.

La demanda por el iPhone Duo supera la capacidad de producción de Apple. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El iPhone Duo agotó sus reservas en pocos minutos

El primer teléfono plegable de Apple generó una fuerte expectativa desde que se habilitaron las reservas. Según señalaron varios usuarios, los pedidos iniciales se agotaron en pocos minutos y los tiempos de espera comenzaron a extenderse conforme aumentaba la cantidad de compradores.

Los plazos de entrega llegaron hasta finales de enero de 2027, una señal de que la compañía no consigue abastecer el mercado al ritmo que exige la demanda.

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Ternus señaló que Apple está trabajando para aumentar la producción, pero evitó comprometerse con una fecha para recuperar la normalidad. La compañía todavía debe ajustar su capacidad de fabricación para responder a los pedidos pendientes y evitar que los compradores tengan que esperar varios meses para recibir el dispositivo.

Desde su lanzamiento, las reservas para comprar el iPhone Duo se agotaron en menos de 30 minutos.

La situación resulta relevante porque el iPhone Duo representa una nueva categoría de producto para Apple. La empresa busca competir en un segmento donde fabricantes como Samsung ya cuentan con varios años de experiencia y diferentes generaciones de celulares plegables.

La inteligencia artificial también encarece la fabricación

Otro factor que complica la producción del iPhone Duo es el aumento del precio de determinados componentes electrónicos, especialmente las memorias RAM.

La expansión de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial ha incrementado la demanda mundial de chips de memoria. Estas infraestructuras necesitan grandes cantidades de componentes para procesar información y ejecutar modelos de IA, lo que genera una mayor presión sobre la disponibilidad y los costos.

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Ternus describió el encarecimiento de estos componentes como una situación sin precedentes y reconoció que está teniendo consecuencias sobre los costos de fabricación de Apple.

La fabricación del iPhone Duo es uno de los procesos más complejos que tiene Apple. REUTERS/Eduardo Munoz

Este escenario afecta a toda la industria tecnológica. Los fabricantes de celulares, computadoras y otros dispositivos deben competir por el acceso a componentes que también son utilizados por las empresas que desarrollan infraestructura para inteligencia artificial.

En el caso del iPhone Duo, el problema se suma a las dificultades propias de fabricar un celular plegable, cuya estructura y pantalla requieren procesos de producción específicos.

Apple también enfrenta reportes de problemas en la pantalla

A las dificultades de abastecimiento se agregaron reportes de usuarios que detectaron roturas en la pantalla interior del iPhone Duo. Algunos compradores informaron daños en el panel flexible, lo que generó interrogantes sobre la resistencia del dispositivo.

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Apple indicó que los casos corresponden a un porcentaje muy pequeño de las unidades comercializadas y habilitó reemplazos sin costo para los afectados, incluso para quienes no cuentan con AppleCare+.

Aunque la compañía sostiene que los inconvenientes no representan un problema generalizado, estos reportes llegan en un momento delicado para el lanzamiento. La disponibilidad limitada y las dudas sobre la durabilidad de la pantalla pueden influir en la percepción de los compradores interesados en adquirir el primer plegable de Apple.

Algunos usuarios han reportado problemas en la pantalla de su iPhone Duo tras usarlos poco tiempo.

Los ingresos del iPhone también reflejan el interés por sus dispositivos

La demanda del iPhone Duo se produce en un contexto en el que el negocio de celulares continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos de Apple.

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Según los resultados financieros de la compañía de Cupertino, la división del iPhone registró ingresos de 57.580 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2026.

El desafío para Ternus será mantener el interés por el nuevo dispositivo mientras la compañía incrementa su capacidad de fabricación y enfrenta el encarecimiento de los componentes.

Por ahora, Apple no tiene una fecha concreta para equilibrar la oferta y la demanda del iPhone Duo. La respuesta dependerá de cuánto pueda acelerar su producción y de cómo evolucione el suministro de las piezas necesarias para fabricar el dispositivo.