Cenly Chen, esposa del exejecutivo de Nvidia Jay Puri, acusada en demanda civil de haber desviado chips de IA a China. (X)

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Cenly Chen, exdirectiva de Super Micro Computer —fabricante de servidores con sede en California—, quedó bajo atención pública después de que una demanda de accionistas la relacionara con la adquisición y distribución de chips de Nvidia. La controversia también alcanzó a Jay Puri, exvicepresidente de Nvidia, luego de que medios informaran que Chen y Puri están casados.

La demanda civil sostiene que Chen, quien ocupó el cargo de directora de crecimiento de Super Micro, habría tenido un papel central en las ventas de servidores equipados con procesadores gráficos de Nvidia.

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De acuerdo a fragmentos del documento citados por la firma de inversión Muddy Waters, Chen habría gestionado la compra de esos chips y decidido cómo distribuirlos entre los clientes de Super Micro. Se trata de afirmaciones de los demandantes que todavía no han sido probadas ante un tribunal. Muddy Waters, que mantiene una posición bajista sobre Nvidia, difundió esas alegaciones en un informe propio.

Esposa de Jay Puri es acusada de presuntamente haber desviado chips de Nvidia a China.

Qué se investiga en el caso de Super Micro

La causa penal se centra en tres personas vinculadas con Super Micro, acusadas por fiscales estadounidenses de conspirar para desviar servidores con tecnología avanzada de inteligencia artificial hacia China, en contra de las restricciones de exportación de Estados Unidos.

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La acusación sostiene que, entre 2024 y 2025, se compraron servidores por unos 2.500 millones de dólares y que parte de ellos terminó en China mediante intermediarios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aclara que los hechos descritos en la acusación son alegaciones y deben considerarse como tales hasta que se resuelvan en el proceso judicial.

Chen no figura entre las personas acusadas en esa causa penal. Tampoco se ha informado que Puri haya sido imputado por la presunta operación. La conexión de Puri con la controversia surge de su relación con Chen y de su anterior cargo en Nvidia, donde estuvo a cargo de operaciones comerciales internacionales. Puri dejó ese puesto ejecutivo en junio de 2026 y continúa como asesor sénior de la compañía, según reportes publicados esta semana.

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Funcionarios vinculados a Super Micro acusado de enviar servidores con chips de Nvidia a China. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La relación entre ambos fue reportada por The Information, que señaló que Chen y Puri informaron a colegas que estaban casados. Puri no ha sido acusado de intervenir en las ventas investigadas ni de conocer una posible desviación de servidores. La demanda contra Super Micro tampoco incluye a Nvidia como acusada.

Super Micro rechaza las afirmaciones sobre Chen

Super Micro negó que Chen dirigiera la relación de la empresa con Nvidia o decidiera cómo se distribuían sus procesadores gráficos. La compañía también dijo que Chen dejó su cargo voluntariamente después de 18 años y que ahora dirige ChronoScale, una firma de infraestructura de inteligencia artificial.

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La versión de la empresa contradice el papel que le atribuye la demanda de accionistas; ambas posiciones tendrán que evaluarse en el proceso civil. La respuesta de Super Micro fue recogida por LiveMint.

Super Micro rechazó que Cenly Chen estuviera relacionada con el contrabando de chips de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La investigación ocurre en un contexto de controles estadounidenses más estrictos a la exportación de chips avanzados y servidores que pueden emplearse para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Las autoridades buscan impedir que esa tecnología llegue a compradores en China a través de empresas intermediarias.

Por ahora, las alegaciones contra Chen forman parte de una demanda civil y no equivalen a una conclusión judicial. Su nombre y el de Puri han ganado visibilidad por la combinación de esa denuncia, sus cargos anteriores y los reportes sobre su matrimonio. Ninguno de esos elementos, por sí solo, demuestra que hayan participado en el presunto contrabando.

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