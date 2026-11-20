La Organización Europea de Consumidores acusó a seis gigantes tecnológicos de incumplir la ley de mercados digitales (REUTERS/Francois Lenoir)

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La Organización Europea de Consumidores (BEUC) acusó a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft de incumplir con frecuencia la ley europea de mercados digitales, conocida como DMA. En un informe publicado el 17 de noviembre, pidió a la Comisión Europea que imponga sanciones disuasivas.

El informe reúne las pruebas de posibles infracciones que BEUC presentó a la Comisión entre junio de 2025 y junio de 2026. Según la organización, las seis empresas, llamadas “guardianes de acceso” por la ley, impiden que los consumidores aprovechen una elección real entre servicios y productos digitales.

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BEUC identifica dos tendencias. La primera: la mayoría de los guardianes usa técnicas de comportamiento e interfaces no neutrales para disuadir a los usuarios de elegir alternativas, algo que la DMA prohíbe de forma expresa cuando afecta al cumplimiento efectivo.

La segunda: varias empresas frenan o retrasan las obligaciones que tocan el núcleo de su negocio. El informe cita a Meta en el consentimiento para usar datos personales, a Apple en la distribución alternativa de aplicaciones y a Amazon en el control de precios.

Avisos que empujan a Edge y Bing

Sobre Microsoft, BEUC afirmó que la empresa usa técnicas de comportamiento para obtener el consentimiento de los usuarios al compartir datos entre servicios: destaca las ventajas y no explica por qué alguien querría negarse, según recogió The Register.

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La organización también acusa a Microsoft de dificultar el cambio de configuraciones predeterminadas. Los enlaces se abren en Edge o las búsquedas pasan por Bing aunque el usuario haya elegido otra opción.

El director general de BEUC, Agustín Reyna, reclamó a las autoridades comunitarias la aplicación de sanciones firmes contra las empresas infractoras (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“Microsoft también solicita con regularidad a los usuarios que eligieron otro navegador o buscador que cambien a Edge o Bing mediante técnicas cada vez más subliminales”, señaló el informe, entre ellas avisos que llegan desde el fabricante del dispositivo.

Apple, Amazon y las respuestas de las empresas

Sobre Apple, BEUC cuestiona las restricciones a la distribución alternativa de aplicaciones. La empresa presentó este año nuevas condiciones para desarrolladores por su disputa con la Comisión sobre la App Store, pero la organización dijo estar preocupada porque esas condiciones “no resuelven los problemas fundamentales de incumplimiento”.

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De Amazon, el informe señala el uso de diseño de interfaz para empujar a los usuarios a entregar sus datos. Un portavoz de la empresa dijo a The Register que su sistema de consentimiento es claro y permite una elección informada.

La empresa sostuvo en su informe de cumplimiento de la DMA que los vendedores de sus tiendas en la Unión Europea pueden ofrecer los mismos productos en otros mercados o en sus propios sitios web a cualquier precio sin perder la elegibilidad para la oferta destacada. Sin embargo, esa afirmación fue contradicha por el fact-checker.

Un portavoz de Microsoft respondió que la compañía sigue en diálogo con la Comisión y con la industria para cumplir plenamente con la ley. En lo consultado no constan respuestas de Apple, Meta ni ByteDance. El director general de BEUC, Agustín Reyna, dijo: “Es hora de que la Comisión haga rendir cuentas a los guardianes” y aplique multas disuasivas cuando eludan las reglas. El informe fue enviado a la Comisión, que deberá decidir si abre nuevos casos o sanciones.

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