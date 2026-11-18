Nvidia presentó RTX Spark, una línea de computadoras compactas orientadas a la inteligencia artificial, la creación digital y los videojuegos. (Nvidia)

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Nvidia ha presentado las computadoras de escritorio RTX Spark, una familia de equipos compactos que reúne inteligencia artificial local, creación de contenidos y videojuegos.

Los modelos llegan con precios desde USD 4.399 y se basan en la plataforma RTX Spark, diseñada para concentrar procesador, gráficos y memoria en una computadora de tamaño reducido.

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La principal novedad es la posibilidad de ejecutar agentes de inteligencia artificial en el propio equipo. Nvidia asegura que la configuración más avanzada puede trabajar con agentes de hasta 120.000 millones de parámetros y una ventana de contexto de un millón de tokens.

Los nuevos equipos parten de un precio de USD 4.399 y reúnen potencia de procesamiento, gráficos y memoria en un formato reducido. (Nvidia)

Esto permite procesar grandes cantidades de información durante una misma tarea sin depender de manera permanente de servicios en la nube.

La compañía presenta estos equipos como una alternativa para desarrolladores, creadores y usuarios que necesitan usar modelos de IA, editar videos, generar imágenes o trabajar con proyectos 3D desde una computadora personal.

Un procesador para tareas exigentes

Los RTX Spark Compact Desktops utilizan el N1X Superchip, que integra una GPU RTX basada en la arquitectura Blackwell y una CPU Grace de 20 núcleos, desarrollada junto con MediaTek.

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El chip reúne 6.144 núcleos de GPU y ofrece un rendimiento de un petaflop para tareas de inteligencia artificial con precisión FP4.

La versión más potente puede utilizar agentes basados en modelos de hasta 120.000 millones de parámetros. (Nvidia)

Otra de sus características es la memoria unificada de hasta 128 GB. En vez de contar con una memoria separada para el procesador y otra para los gráficos, ambos componentes pueden utilizar el mismo grupo de recursos.

Esta estructura busca facilitar el uso de modelos de IA más grandes y de proyectos creativos que requieren una elevada capacidad de procesamiento.

La distribución de esa memoria puede modificarse según la tarea. Nvidia explica que destinar una mayor cantidad a la GPU deja menos espacio para Windows y las aplicaciones que utilizan la CPU.

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Los equipos permiten trabajar con modelos de inteligencia artificial, edición de video, generación de imágenes y proyectos tridimensionales. (Nvidia)

En los modelos con 128 GB, la asignación inicial para los gráficos es de 62,5 GB, aunque puede ampliarse hasta 96 GB desde la aplicación de la compañía.

Inteligencia artificial dentro de la computadora

La apuesta central de RTX Spark es permitir que los modelos de IA funcionen dentro del equipo. Esto puede resultar útil para quienes trabajan con información privada, desarrollan aplicaciones o utilizan asistentes conectados con herramientas compatibles.

Nvidia plantea que un agente puede ayudar, por ejemplo, a convertir una idea en un prototipo o adaptar un modelo a una tarea específica.

No todas las configuraciones están diseñadas para ejecutar las mismas tareas de manera local.

La arquitectura está pensada para facilitar el uso de modelos de IA de mayor tamaño y proyectos creativos complejos. (Nvidia)

La empresa recomienda utilizar inferencia en la nube para las experiencias con agentes en equipos de 24 GB y 32 GB de memoria. Esa modalidad requiere conexión a internet y puede incluir cargos del proveedor del servicio.

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En cambio, las configuraciones con 64 GB o más también permiten ejecutar agentes de forma local. El tamaño del modelo y la cantidad de información que puede analizar dependen de la memoria disponible.

Nvidia sostiene que los modelos locales permiten mantener los datos dentro de la computadora y evitar el uso permanente de servicios externos.

En las pruebas de Nvidia, el equipo registra 38,7 imágenes por minuto con Flux Klein 4B y 167,9 cuadros por segundo en Cyberpunk 2077 con una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. (Nvidia)

La compañía también contempla un esquema mixto: usar modelos locales para tareas cotidianas y recurrir a la nube para trabajos más complejos. De ese modo, el usuario puede elegir entre procesar información en el equipo o emplear recursos externos según las exigencias de cada proyecto.

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Creación de contenidos, video y videojuegos

Además de inteligencia artificial, RTX Spark incorpora tecnologías de Nvidia para creación de contenidos y videojuegos. El sistema incluye CUDA, TensorRT, NVFP4, trazado de rayos, DLSS, Reflex y G-SYNC.

Estas herramientas apuntan a acelerar la generación de imágenes, la edición de video, el renderizado de escenas tridimensionales y la ejecución de juegos compatibles.

RTX Spark incluye tecnologías como CUDA, TensorRT, trazado de rayos, DLSS, Reflex y G-SYNC para tareas creativas y videojuegos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En las pruebas difundidas por la empresa, el equipo obtiene 13.241 puntos en PugetBench para Photoshop. En edición de video, alcanza 84.155 puntos en la prueba estándar de Premiere Pro y 63.258 en la prueba estándar de DaVinci Resolve.

Los resultados corresponden a evaluaciones realizadas por Nvidia con cargas de trabajo definidas para cada aplicación.

Asimismo, cita resultados en generación de imágenes y videojuegos. Con el modelo Flux Klein 4B y precisión NVFP4, la empresa informa una velocidad de 38,7 imágenes por minuto.

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En Cyberpunk 2077, a una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, registra 167,9 cuadros por segundo con trazado de rayos bajo, DLSS Super Resolution en modo rendimiento y generación de cuatro cuadros.