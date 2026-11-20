El 60% de los jóvenes está expuesto a al menos un riesgo financiero digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El acceso financiero de los adolescentes argentinos avanzó de forma marcada en dos años: el 95% ya tiene billetera digital y solo el 4% carece de cualquier instrumento financiero, pero el ahorro sistemático cayó al 44%, la confianza plena para manejar dinero bajó al 21% y el 60% está expuesto a al menos un riesgo financiero digital.

La tercera edición del estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (CEPE-UTDT) y Junior Achievement, con apoyo de BBVA, relevó a 4.144 estudiantes de 14 a 19 años de las 24 jurisdicciones argentinas.

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Los adolescentes argentinos usan el dinero principalmente mediante aplicaciones, consultan información financiera en redes sociales e incorporaron la inteligencia artificial a su vida cotidiana. Sin embargo, el estudio concluye que ese acceso no garantiza decisiones más seguras: una mayoría declaró que invertiría más de la mitad de sus ahorros si recibiera una recomendación concreta de una red social o de una herramienta de IA.

Las billeteras digitales dominan las finanzas adolescentes

La proporción de jóvenes sin ningún instrumento financiero cayó al 4%, frente al 9% de 2024 y el 41% de 2022. En el mismo período, la tenencia de billeteras digitales subió del 51% al 95%, lo que consolidó a estas aplicaciones como la principal puerta de entrada al sistema financiero para los menores de edad.

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Los chicos y las finanzas

El informe interpreta que el papel de las billeteras cambió respecto de la medición anterior. En 2024, su expansión parecía acompañar la incorporación de cuentas y tarjetas; en 2026, en cambio, crecen mientras los instrumentos tradicionales se estancan o retroceden.

La tenencia de cuentas bancarias bajó del 29% al 27% en los dos últimos años. Las tarjetas de débito descendieron del 33% al 26%, mientras que las de crédito pasaron del 19% al 10%, el mismo nivel registrado en 2022.

La encuesta no indagó las causas de esa caída en el uso de tarjetas de crédito. Los grupos focales, no obstante, recogieron temores asociados a intereses y otros costos, además de relatos de jóvenes que pasaron directamente del efectivo a las transferencias desde una billetera digital.

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Un participante de nivel socioeconómico bajo resumió esa cautela frente al crédito: “Hace poco me dieron una tarjeta de crédito, la cual me da miedo usar. Pero más que nada porque si la llego a usar después te pueden llegar a cobrar intereses, entre otras cosas. Entonces, por las dudas, por ahora no la he usado”.

La expansión de estas aplicaciones redujo casi por completo la brecha socioeconómica en el acceso. El 92% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo tiene una billetera digital, frente al 97% de quienes pertenecen al nivel alto.

El uso de billeteras digitales crece mientras los instrumentos tradicionales se estancan o retroceden (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia por género tampoco aparece en esta herramienta: tanto varones como mujeres alcanzan una tenencia del 95 por ciento. El contraste surge en productos que requieren más trámites, ingresos o intermediación adulta, como las tarjetas de débito, más frecuentes entre varones que entre mujeres.

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Las billeteras digitales son además el medio de pago preferido por el 63% de los encuestados, frente al 50% de 2024. El efectivo descendió del 42% al 26%, aunque todavía es la opción principal para más de un tercio de los jóvenes de nivel socioeconómico bajo.

La mayor disponibilidad de herramientas no se trasladó automáticamente al ahorro

Aunque el 78% de los adolescentes mantiene una actitud positiva hacia el ahorro, la proporción que aparta dinero cada vez que recibe un ingreso cayó del 49% en 2024 al 44% este año.

Al mismo tiempo, aumentó del 29% al 34% la cantidad de jóvenes que afirma ahorrar algunas veces, pero reconoce que termina gastando rápidamente ese dinero. El desinterés por ahorrar se mantuvo bajo, con un 4 por ciento.

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Las redes sociales e influencers se consolidaron como la segunda fuente de información sobre dinero

El ahorro sistemático presenta diferencias por nivel socioeconómico. Lo practica el 48% de los adolescentes de nivel alto, frente al 39% de los jóvenes de nivel bajo.

También ahorran más quienes tienen empleo remunerado. El estudio advierte, sin embargo, que solo el 10% de la muestra tiene un trabajo remunerado.

La mayoría, un 61%, considera que maneja bien su dinero, aunque cree que podría hacerlo mejor. En el otro extremo, el 15% dice no saber cómo administrarlo y querer aprender, tres puntos más que en la medición anterior.

El estudio detectó una paradoja ya observada en 2024: los varones tienden a sobrestimar lo que saben y las mujeres, a subestimarlo. El 42% de los varones valora sus conocimientos por encima de su desempeño efectivo, mientras que el 26% de las mujeres los valora por debajo.

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Padres o tutores son la principal fuente de consulta sobre dinero para el 78% de los adolescentes. Sin embargo, los grupos focales muestran que esos intercambios suelen ser más normativos que técnicos y que el acompañamiento familiar no se distribuye de manera uniforme.

El estudio detectó una paradoja ya observada en 2024: los varones tienden a sobrestimar lo que saben y las mujeres, a subestimarlo

Entre los jóvenes de nivel socioeconómico bajo, la escuela aparece como un espacio capaz de brindar conocimientos que no siempre encuentran en el hogar. Una participante afirmó: “Yo creo que sí hay diferencias, porque en la familia básicamente te enseñan a transferir dinero y ya está. En cambio, en la escuela a mí me enseñaron todo”.

Redes sociales, estafas y apuestas amplían los riesgos

Las redes sociales e influencers se consolidaron como la segunda fuente de información sobre dinero. El 39% de los adolescentes las mencionó, por detrás de padres o tutores y por delante de internet, señalado por el 37%, y de los docentes, con el 35 por ciento.

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La comparación con 2024 exige cautela porque el cuestionario modificó la categoría de internet: en esta edición se separaron las búsquedas en la web, las redes sociales y la inteligencia artificial. Aun así, el estudio destaca la centralidad creciente de los entornos digitales en las consultas financieras.

El consumo de contenidos financieros en redes no siempre responde a una búsqueda deliberada. Un participante de nivel socioeconómico alto describió que la información le aparece por recomendación automática: “Mucho de lo que sé es de reels de Instagram, videos que me salen de cuentas que hablan básicamente sobre economía y finanzas personales. El algoritmo me lo recomienda”.

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El desinterés por ahorrar se mantuvo bajo, con un 4 por ciento

Pese a la desconfianza expresada hacia promesas de ganancias rápidas, el 54% de los adolescentes que recibió de forma aleatoria un consejo de inversión atribuido a un video de redes sociales dijo que invertiría más de la mitad de sus ahorros en esa opción.

El estudio también analizó intentos de estafa digital. El 20% confirmó haber recibido un mensaje o correo que aparentaba provenir de una empresa o persona conocida, pero buscaba obtener datos personales; otro 23% dijo no estar seguro de haber enfrentado una situación de ese tipo.

Entre quienes identificaron una estafa, el 77% ignoró el mensaje, el 21% lo comunicó a un adulto o a la empresa involucrada y el 2% hizo clic en un enlace o respondió. La proporción de reportes se mantiene sin cambios respecto de la medición anterior.

Las apuestas en línea constituyen otro riesgo persistente. El 39% de los encuestados dijo tener amigos que apostaron durante el último mes, 15 puntos menos que el 54% registrado en 2024.

Las apuestas en línea constituyen otro riesgo persistente. El 39% de los encuestados dijo tener amigos que apostaron durante el último mes, 15 puntos menos que el 54% registrado en 2024

La práctica propia, en cambio, se mantuvo: el 6,5% reconoció haber apostado en línea durante el último mes, una cifra cercana al 7% de la medición anterior. El descenso en la exposición entre pares no se trasladó a una disminución equivalente de la conducta declarada.

El género ordena gran parte de ese fenómeno. Apostó el 10% de los varones y el 3% de las mujeres, mientras que el 49% de los varones dijo tener amigos que apostaron, frente al 31% de las mujeres.

La principal motivación atribuida a quienes apuestan es la búsqueda de “dinero fácil”, señalada por el 60 por ciento. El 30% lo atribuye a la diversión, el 6% a la dificultad para dejar de jugar y el 4% al deseo de comprar algo caro.

La legalidad de las plataformas ocupa un lugar secundario entre los adolescentes expuestos a esta práctica. El 37% dijo que sus amigos no revisan si los sitios son legales y que tampoco les importa, una proporción idéntica a la de 2024.

El indicador global de exposición a riesgos digitales alcanza al 60% de los adolescentes. Incluye, entre otras conductas, invertir una porción relevante de los ahorros por consejos de redes o IA, responder a un mensaje fraudulento, apostar en línea o seguir sin verificar una recomendación de IA.

La inteligencia artificial pone a prueba el criterio financiero

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de los adolescentes argentinos: el 98% ha usado alguna herramienta y el 75% la utiliza al menos una vez por semana. ChatGPT es la plataforma más extendida, mencionada por el 89%, seguida por Gemini, con el 57%.

El uso frecuente presenta una brecha socioeconómica. El 40% de los adolescentes de nivel alto usa inteligencia artificial todos los días o casi todos los días, frente al 20% de quienes pertenecen al nivel bajo.

La IA se emplea principalmente con fines escolares: el 85% la utilizó para tareas o trabajos de clase. También aparece para crear contenido artístico, en el 57% de los casos, y para pedir ayuda sobre asuntos personales, con el 54 por ciento.

El 52% de los adolescentes usó alguna vez inteligencia artificial para asuntos vinculados con dinero. El uso más frecuente fue entender un concepto financiero, mencionado por el 35%, seguido por comparar precios u ofertas, con el 21 por ciento.

Pedir recomendaciones sobre ahorro o inversión alcanzó al 18%, y el 11% utilizó estas herramientas para elaborar un presupuesto o un plan de gastos. El informe observa que, por ahora, la IA se usa más para comprender que para delegar decisiones.

El estudio plantea que la formación financiera enfrenta un desafío distinto al de ampliar el acceso. Los adolescentes ya manejan aplicaciones, reciben información de múltiples fuentes y consultan herramientas de IA, pero necesitan criterios para verificar consejos, reconocer riesgos y decidir cuánto dinero comprometer.