El índice de inflación de la eurozona subió al 4 % en octubre y reforzó las expectativas de subas de tasas de interés (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

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La Comisión Europea elevó al 1,2 % su previsión de crecimiento para la eurozona en 2026 después de que la economía resistió mejor de lo previsto el shock energético provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, aunque advirtió que la inflación se mantendrá elevada.

El Ejecutivo comunitario revisó al alza en tres décimas su cálculo de expansión para los 21 países que comparten la moneda única, frente al 0,9 % que había estimado en primavera. Para 2027, Bruselas también proyectó un crecimiento del 1,2 %.

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El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, sostuvo que el desempeño económico superó las expectativas iniciales, pero pidió cautela ante la evolución del conflicto y sus consecuencias sobre los mercados internacionales de energía. “En 2026, la economía de Europa resiste mejor de lo esperado. Pero no podemos darlo por sentado ni conformarnos solo con la resiliencia”, declaró.

La revisión se produjo después de meses de tensión en Oriente Medio que elevaron el precio de la energía. La guerra que Estados Unidos lanzó contra Irán a fines de febrero alteró los suministros de petróleo y gas natural, luego de que Teherán respondió con acciones contra aliados de Washington en el Golfo.

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La situación empeoró en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial. Irán afirmó que al menos cinco barcos se incendiaron tras chocar contra minas navales en el paso marítimo y sus alrededores. La información no permitió confirmar de forma independiente el número de embarcaciones afectadas ni el origen de todos los incendios.

La Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido señaló que un buque cisterna recibió el impacto de un “proyectil desconocido” cuando navegaba hacia el este, antes de entrar en el estrecho. La tripulación salió ilesa, según el organismo, que recomendó extremar las precauciones a las embarcaciones que circulan por la zona.

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El conflicto armado entre Estados Unidos e Irán alteró el suministro internacional de petróleo y gas natural (REDES SOCIALES/ VÍA REUTERS)

Horas más tarde, el Ejército iraní aseguró que otro petrolero chocó contra una mina al este del estrecho. La Guardia Revolucionaria difundió imágenes de barcos en llamas y atribuyó los episodios a minas navales. Teherán condicionó además el tránsito marítimo a una coordinación previa con sus autoridades militares, al uso de corredores que considera seguros y al mantenimiento de los sistemas de navegación encendidos.

Omán, Irán y Uzbekistán reclamaron en una reunión en Mascate el restablecimiento de la libertad de navegación y de un paso seguro para las operaciones comerciales. Los tres países vincularon la continuidad del tránsito por la zona con la estabilidad de los mercados y pidieron resolver la crisis mediante el diálogo y el respeto del derecho internacional.

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En su evaluación económica, la Comisión Europea señaló que el crecimiento durante los tres primeros trimestres de 2026 se apoyó en el consumo sostenido y en un repunte de las exportaciones de bienes, que impulsó la actividad manufacturera. Sin embargo, advirtió que las perspectivas siguen expuestas a la evolución de los conflictos y a sus efectos sobre los precios globales de la energía.

La inflación de la energía se moderará el próximo año, según la Comisión, pero el precio de los alimentos se acelerará a medida que los mayores costos de energía y fertilizantes lleguen a los consumidores. El organismo también señaló que los fenómenos meteorológicos extremos del verano de 2026 afectaron las cosechas.

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La inflación de la eurozona subió al 4 % en octubre, su nivel más alto en tres años, y reforzó las expectativas de una nueva subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo antes de fin de año. Dombrovskis afirmó que ese registro marcará el “pico” de la inflación antes de una posterior disminución.

El comisario Valdis Dombrovskis pidió a los gobiernos de Francia y Bélgica que reduzcan su deuda y déficit público (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Las previsiones mostraron además una marcada diferencia entre las dos mayores economías del bloque. Alemania crecerá un 1,3 % en 2026, más del doble del 0,6 % que la Comisión había previsto en primavera. Francia, en cambio, avanzará un 0,4 %, por debajo del 0,8 % que Bruselas calculó meses atrás.

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La brecha continuará en 2027. La Comisión proyectó una expansión del 1 % para Alemania y del 0,6 % para Francia. París afronta dificultades para aprobar su presupuesto del próximo año y persiste la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Dombrovskis también pidió a Francia y Bélgica que reduzcan sus niveles de deuda y déficit público. Ambos países enfrentan problemas para aprobar sus presupuestos mientras sus desequilibrios fiscales superan el 5 % del producto interno bruto, por encima del límite del 3 % establecido por las normas europeas.

La Comisión publicará la próxima semana su evaluación sobre la situación fiscal de los Estados miembros. Para 2027, espera los mayores déficits en Polonia, Rumania, Bélgica, Francia, Hungría y Eslovaquia. Pese al encarecimiento del financiamiento, Dombrovskis afirmó que no anticipó “un problema inminente de estabilidad financiera” en Francia ni en Bélgica.

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(Con información de AFP)