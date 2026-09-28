Una estafa con voz clonada a su abuelo llevó a esta joven a crear una IA que detecta engaños en el teléfono

Hace unos dos años, el abuelo de Padmanabhuni recibió una llamada de alguien que sonaba exactamente como su hermano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tarini Padmanabhuni fundó DetectifAI después de que un estafador usara una voz clonada con inteligencia artificial para engañar a su abuelo. Hoy la startup de San Francisco desarrolla modelos de IA lo bastante livianos como para correr dentro de un teléfono y detectar voces falsas en tiempo real, según contó a TechCrunch.

Hace unos dos años, el abuelo de Padmanabhuni recibió una llamada de alguien que sonaba exactamente como su hermano. La voz le dijo que había sido secuestrado y que la única forma de recuperarlo era pagar un rescate. El hombre pagó, y recién después se enteró de que su hermano estaba a salvo en otro lugar y nunca había sabido nada de la llamada.

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“Lo que se me quedó grabado no fue el dinero”, dijo Padmanabhuni sobre el episodio. “Fue que él no tenía forma de saberlo”.

Tarini Padmanabhuni fundó DetectifAI después de que un estafador usara una voz clonada con inteligencia artificial para engañar a su abuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema que crece en números oficiales

El caso no es aislado. Según datos de la FBI citados por el medio de comunicación mencionado, los estadounidenses perdieron el año pasado cerca de 900 millones de dólares por estafas impulsadas con inteligencia artificial, un alza del 24% respecto del año anterior.

La agencia federal también registró que las personas de 60 años o más perdieron el doble de dinero que los adultos de entre 50 y 59, según reportó el sitio especializado daily.dev a partir de la misma nota.

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La tecnología de clonación de voz necesita apenas unos segundos de audio para generar una imitación creíble, lo que multiplicó este tipo de fraudes, conocidos como estafas del “pariente en apuros”, en los últimos años.

Para evitar caer en una estafa telefónica, la norma principal consiste en no compartir jamás datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la detección en el propio teléfono

A diferencia de otras herramientas que envían el audio a un servidor externo para analizarlo, DetectifAI diseña sus modelos para que corran directamente dentro del sistema operativo del teléfono. Eso reduce el tiempo de respuesta y evita depender de una conexión a la nube en el momento crítico de la llamada.

La empresa licencia su tecnología a fabricantes de teléfonos y ya procesa más de 100.000 llamadas mensuales para instituciones financieras en India, donde agentes de voz con inteligencia artificial gestionan cobranzas y seguimientos de documentación de préstamos con verificación de identidad del interlocutor en cada llamada. Padmanabhuni declinó nombrar clientes por acuerdos de confidencialidad.

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La fundadora, que según contó a TechCrunch empezó a trabajar en aprendizaje automático a los 12 años, estudió sistemas ciberfísicos (la disciplina que combina software con maquinaria física) en el Instituto de Tecnología Manipal, en India. Allí dice haberse convertido en la líder más joven de la división de autos de carrera autónomos del país en la competencia estudiantil Formula Student.

La empresa en cuestión diseña sus modelos para que corran directamente dentro del sistema operativo del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los momentos que la fundadora describe como más gratificantes fue una prueba beta a través de WhatsApp, donde los usuarios reenvían notas de voz sospechosas y reciben una evaluación sobre si son reales. Un usuario cuyos propios familiares habían sido estafados le dijo que pagaría por el servicio sin dudarlo.

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En una entrevista previa con el medio YourStory, Padmanabhuni resumió el objetivo de largo plazo de la compañía: “Idealmente, cualquier persona con un teléfono móvil debería tener acceso a algún nivel de protección contra el engaño generado con inteligencia artificial”.

Cómo protegerte de las estafas telefónicas

Para evitar caer en una estafa telefónica, la norma principal consiste en no compartir jamás datos personales, información bancaria ni códigos de verificación, como los SMS de WhatsApp o las claves OTP, sin importar si la llamada es entrante o saliente.

Después de cortar, conviene confirmar la situación por otra vía: comunicarse directamente con los canales oficiales de la institución en cuestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se recibe una comunicación sospechosa de una supuesta entidad bancaria, una empresa de servicios o incluso de un familiar que asegura estar en apuros y pide dinero o datos con urgencia, lo recomendable es cortar la comunicación de inmediato.

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Después de cortar, conviene confirmar la situación por otra vía: comunicarse directamente con los canales oficiales de la institución en cuestión o contactar al familiar o allegado por un medio distinto al utilizado en la llamada sospechosa.

A esto se suma el uso de las herramientas que ya incorporan los teléfonos inteligentes para bloquear este tipo de amenazas de manera automática. Entre ellas se encuentran el identificador de llamadas y la protección contra spam integrados en el sistema operativo, disponibles tanto en Google Teléfono para Android como en la opción de silenciar números desconocidos en iOS.