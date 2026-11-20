Jensen Huang dejó el cargo de CEO de Nvidia por múltiples escándalos personales. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Guardar

Jensen Huang renunció a Nvidia la semana pasada, después de que se revelaran varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una subordinada y otra con una mujer identificada por la inteligencia de Estados Unidos como agente china.

La salida de Huang abrió un debate sobre la cultura de humillación y miedo que, según empleados actuales y antiguos, marcó durante décadas a la empresa que cofundó en 1993.

PUBLICIDAD

Las reprimendas atribuidas a Huang acompañaron el ascenso de Nvidia hasta una valuación de 5 billones de dólares y su lugar central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Según The New York Times, el exdirector ejecutivo habría dicho a sus subordinados que la riqueza acumulada ya impedía motivarlos con dinero y que la humillación era el único modo de exigirles más trabajo.

Personas relacionadas con Nvidia dijeron que Jensen Huang lanzaba insultados a sus subordinados. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)

“Prefiero torturarte para que alcances la grandeza, porque creo en ti”, dijo Huang en una ocasión. Esa frase condensaba una filosofía de gestión que empleados y exempleados describieron como una combinación de exigencia extrema, reconocimiento personal y amenazas.

PUBLICIDAD

Más de una docena de trabajadores actuales y antiguos relataron que Huang criticaba a empleados frente a sus compañeros mediante insultos, ataques personales y comentarios violentos, bajo el argumento de que esa conducta beneficiaba a las personas o a la compañía.

La reconstrucción se apoya en cientos de páginas de expedientes judiciales y otros documentos acumulados durante más de 20 años que recopiló The New York Times.

Qué acusaciones han lanzado empleados y antiguos colaboradores de Nvidia

Las expresiones que se le atribuyen incluían ataques personales de extrema violencia. Un testigo aseguró que Huang le dijo a un ejecutivo que su madre debería haberlo abortado; en otro episodio, amenazó con arrancarle ambos brazos a un subordinado y golpearlo en la cabeza hasta matarlo.

PUBLICIDAD

Según fuentes cercanas a Nvidia, Jensen Huang humillaba y amenazaba con golpes a sus empleados. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

A otro empleado, según los testimonios recogidos, le advirtió que le arrancaría la parte superior de la cabeza y le “mearía el cerebro”. El departamento de recursos humanos de Nvidia recibió quejas laborales por esa conducta, aunque algunos trabajadores sostuvieron que las denuncias no fueron tomadas en serio.

La preocupación por el comportamiento de Huang se remonta, al menos, a mediados de la década de 2000. En dos casos, la compañía llegó a acuerdos con antiguos altos directivos que habían objetado su conducta y alertado que exponía a la empresa a responsabilidades legales.

Michael Winston, exvicepresidente sénior de recursos humanos, amenazó con demandar a Nvidia en 2005. Sostuvo que había sido despedido después de cuestionar lo que definió como “el comportamiento verbalmente abusivo, amenazante e intimidatorio más extremo” que había visto durante su carrera.

PUBLICIDAD

Excolaboradores de Nvidia amenazaron con demandar a Nvidia por las acciones de su fundador. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Huang “cree que puede salirse con la suya”, escribió Winston en apuntes de aquella época revisados por The New York Times. Nvidia alcanzó con el exdirectivo un acuerdo confidencial por más de 1 millón de dólares.

John Fisher, portavoz de Huang, rechazó las acusaciones de Winston y afirmó que procedían de un empleado despedido. “Son invenciones imposibles de refutar, y los miles de empleados de Nvidia que siguen defendiendo a Jensen demuestran su falsedad”.

Cómo era el clima laboral en Nvidia cuando Jensen Huang la dirigía

La severidad de Huang convivía con una fuerte devoción interna. Miles de empleados firmaron una carta para pedir su regreso y algunos se tatuaron el logotipo de la compañía, mientras quienes lo admiraban y quienes lo cuestionaban describían a Nvidia como una organización con rasgos sectarios.

PUBLICIDAD

El cofundador cultivó esa lealtad con conocimientos técnicos, elogios personales y gestos de compasión. A la vez, sostenía una estructura organizativa horizontal que le permitía relacionarse con trabajadores de casi todos los niveles, exponer su visión sobre el futuro tecnológico y definir estrategias empresariales con rapidez.

Altos ejecutivos de Nvidia validaban y normalizaban la forma de tratar a los empleados de Jensen Huang. (Foto: Europa Press)

Varios altos ejecutivos trabajan bajo sus órdenes desde hace más de una década. Cuatro empleados, actuales y antiguos, dijeron que algunos compartían la convicción de que la mediocridad debía eliminarse y que quien no aceptara esas exigencias podía irse de la empresa.

Seis empleados actuales y anteriores afirmaron que otros directivos imitaron el estilo de Huang, incluida su hija, Madison Huang, quien actuaba como su jefa de gabinete de hecho. Según esos relatos, gritaba a trabajadores, incluso a ejecutivos de mayor rango; actualmente continúa en Nvidia.

PUBLICIDAD

La junta directiva y la directora ejecutiva interina, Colette Kress, deben resolver si mantendrán ese modelo o impulsarán un cambio en la compañía. La decisión estará atravesada por la presión de Huang y sus partidarios, que reclaman su regreso.